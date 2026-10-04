ثبت اولین شکست سایپای صدرنشین در هفته چهارم

در هفته چهارم لیک دسته اول فوتبال نخستین شکست سایپا رقم خورد.

جوان آنلاین: در هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال امروز چهار بازی برگزار شد و تیم‌های مختلف به مصاف هم رفتند.

در بازی‌های امروز اولین شکست سایپا بعد از سه برد در سه هفته ابتدایی مقابل میزبان خود شاهین بندرعامری رقم خورد.

چهار بازی باقیمانده هم فردا دوشنبه پیگیری خواهد شد.

نتایج بازی‌های امروز به شرح زیر است:

جزیره قشم یک ـ کاراگستر صفر

نفت مسجدسلیمان یک ـ فردالبرز صفر

شاهین بندرعامری ۲ ـ سایپا صفر

نفت گاز گچساران یک ـ فولاد ب یک

بازی‌های فردا دوشنبه هم به شرح زیر برگزار خواهد شد:

نیروی زمینی ـ مس کرمان ۱۵:۰۰

بعثت کرمانشاه ـ پالایش نفت بندرعباس ۱۶:۰۰

هوادار ـ پارس جم جنوبی ۱۷:۰۰

مس رفسنجان -ـ آریواسلامشهر ۱۷:۰۰