جوان آنلاین: کانال تلگرامی جهان بین با انتشار گفتگوی یک مقام سعودی با شبکه الجزیره با انتقاد از رویکرد آمریکا نوشت:

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد؛ دفاع از اسرائیل برایش مهم‌تر از امنیت کشور‌های خلیج فارس است

واشنگتن سیستم‌های دفاعی خود را بر حفاظت از اسرائیل متمرکز کرده، در حالی که کشور‌های عربی خلیج فارس که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، در برابر حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته‌اند.

«آمریکا ما را رها کرد»؛ اظهاراتی که از نارضایتی فزاینده در میان برخی شرکای عرب آمریکا نسبت به اولویت‌های امنیتی واشنگتن حکایت دارد.