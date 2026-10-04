متهم شدن نتانیاهو به استفاده از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی

رئیس کمیته مرکزی انتخابات کنست اعلام کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برخی سخنرانی‌ها و برنامه‌های مرتبط با ارتش این رژیم و همچنین در شماری از مطالب منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، از منابع دولتی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از صدی البلد، نوعام سولبرگ، قاضی و رئیس کمیته مرکزی انتخابات کنست با پذیرش شماری از دادخواست‌های ارائه‌شده علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که استفاده وی از سخنرانی‌ها و برنامه‌های مرتبط با ارتش و برخی منابع دولتی در تعدادی از مطالب منتشرشده، مصداق تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده است.

به گزارش ایرنا، این تصمیم که به ۶ دادخواست رسیدگی می‌کند، به استفاده نتانیاهو از اظهارات، تصاویر و محتوای رسانه‌ای مرتبط با دیدار‌های وی با نظامیان و فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی پرداخته است؛ بخشی از این مطالب از طریق حساب‌های رسمی و شخصی نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

سولبرگ اعلام کرد که در یکی از موارد، اظهارات نتانیاهو در جریان جلسه ارزیابی وضعیت با فرماندهان ارشد ارتش برای اهداف تبلیغات انتخاباتی مورد استفاده قرار داده است. در این تصمیم آمده است که حضور نخست‌وزیر در چنین برنامه‌های نظامی، دسترسی وی به یک منبع عمومی محسوب می‌شود که نامزد‌های دیگر به همان میزان به آن دسترسی ندارند.

رئیس کمیته انتخابات رژیم اشغالگر همچنین تاکید کرد که استفاده از تصاویر و محتوای مرتبط با ارتش می‌تواند برای نتانیاهو مزیت تبلیغاتی ایجاد کند، زیرا وی به دلیل جایگاه نخست‌وزیری به این منابع دسترسی دارد.

این تصمیم همچنین به مطالب منتشرشده درباره بازدید نتانیاهو از یک موضع متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان پرداخته است.

این مطالب از طریق حساب‌های شخصی وی تهیه و منتشر شده بود. کمیته انتخابات اعلام کرد در این موارد نیز از منابع دولتی، از جمله خدمات تصویربرداری و انتشار دفتر نخست‌وزیری و همچنین از یک بازدید نظامی که در اختیار سایر نامزد‌ها نیست، استفاده شده است.

سولبرگ استدلال نتانیاهو مبنی بر اینکه برخی اظهارات وی با هدف اطلاع‌رسانی به افکار عمومی و تشریح مواضع سیاسی مطرح شده است را نپذیرفت و اعلام کرد: اظهارات درباره توانایی وی برای ادامه مسیر سیاسی و تحقق دستاورد‌های آینده می‌تواند دارای محتوای انتخاباتی و با هدف جلب نظر رأی‌دهندگان باشد.

بر اساس این تصمیم، برخی اظهارات نتانیاهو همچنین شامل برجسته‌سازی شخص وی و مقایسه ضمنی با مواضع رقبای سیاسی بوده که کمیته انتخابات آن را تبلیغات انتخاباتی تشخیص داده است.

کمیته انتخابات دستور داد مطالبی که ناقض مقررات تشخیص داده شده‌اند از حساب‌های مربوط حذف شوند.

همچنین نتانیاهو شخصاً به پرداخت ۲۹ هزار شکل (واحد پول سرزمین‌های اشغالی) به عنوان هزینه رسیدگی به دادخواست‌های ارائه‌شده محکوم شد.

کمیته انتخابات شماری از دادخواست‌ها را به طور کامل و برخی دیگر را به صورت جزئی پذیرفت و یکی از دادخواست‌های مطرح‌شده در این پرونده را نیز رد کرد.