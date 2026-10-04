ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

جوان آنلاین: تخصیص ارز با کارت ملی، برای کاهش التهاب بازار و توقف افزایش نرخ، یکی از نخ‌نماترین و دم‌دستی‌ترین روش‌هایی است که در همه دولت‌ها از سوی بانک مرکزی اتخاذ می‌شود و در کوتاه‌مدت نقش مسکن را ایفا می‌کند، اما این ترفند در شرایط محاصره اقتصادی و جنگی که کشور با محدودیت‌های تأمین ارز مواجه است، غیرقابل باور است، به‌ویژه آنکه با تصمیم رئیس کل بانک مرکزی مبلغ ۲ میلیارد دلار تا سقف خرید ۱۰ هزار دلار برای فروش به مردم تخصیص داده شده است. این ۲ میلیارد دلار می‌توانست برای بیماران پروانه‌ای و تأمین دارو تخصیص یابد به جای اینکه دست دلالان بیفتد. روز گذشته، نماینده تهران با انتقاد به ارزپاشی بانک مرکزی از رئیس مجلس خواست با این موضوع به‌صورت فوری برخورد شود. رئیس مجلس نیز گفت: «خود من هم وقتی از طریق رسانه‌ها از این موضوع مطلع شدم، واقعاً برایم جای تعجب داشت که به چه دلیل و با چه منطقی چنین تصمیمی اتخاذ شده است.» محمدباقر قالیباف تصریح کرد: «ما در جلسات هیئت رئیسه مجلس تمرکز بر موضوعات و چالش‌های اقتصادی را در دستور کار داریم و حتماً این مباحث را با جدیت دنبال خواهیم کرد؛ مطمئن باشید مجلس از پیگیری این مطالبات کوتاه نخواهد آمد.»



از ابتدای مهرماه، به یک‌باره نرخ ارز افزایش یافت و قیمت‌ها با عبور از ۲۳۰هزار تومان زنگ هشدار را به تصمیم‌گیران پولی کشور به صدا درآورد. زمزمه مداخله رژیم تروریستی امریکا و نوکرانش در کشور‌های عربی و همسایه‌های ایران به راه افتاد. قوه قضائیه برای کوتاه کردن دست دلالان و متخلفان وارد عمل شد و با دستور دادستان کل کشور، صفحات مجازی دلالان و متخلفان که نرخ‌ها را دستکاری می‌کردند، مسدود شد. در چنین شرایطی، در کمال ناباوری بانک مرکزی اعلام کرد که مبلغ ۲ میلیارد دلار برای فروش دلار با کارت ملی اختصاص داده شده و سقف خرید از هزار به ۱۰ هزار دلار تغییر کرده است. پیش از این نیز با دستور عبدالناصر همتی ارز هزار تا ۵ هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار با کارت ملی به مردم عادی عرضه شد و در همان زمان هم انتقاداتی شد.

کنشگران در نگاه اول تصور می‌کردند که به دلیل گرانی قیمت دلار، صف خریدی تشکیل نشود و فقط با عرضه بانک مرکزی، بازار به تعادل برسد، اما با آغاز فروش در روز شنبه، مردم به صف شدند. تجربه دولت روحانی نشان می‌دهد که همیشه در این دست طرح‌ها، دلالان با اجاره کارت ملی، می‌توانند مردم را برای خرید دلار به میدان بکشانند و سود بالایی داشته باشند. متأسفانه بانک مرکزی بدون درس گرفتن از تجربه گذشته، این طرح از رده خارج شده و دم‌دستی را در دستور کار قرار داد و بدون توجه به شرایط جنگی و محدودیت‌های تأمین ارز، ارزپاشی با کارت ملی را آغاز کرد. از روز شنبه، در برخی شعبه‌های تهران صف خرید به راه افتاد و ارزی که می‌توانست صرف خرید دارو یا کالای اساسی شود، به راحتی در اختیار دلالان قرار گرفت. اخیراً بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای برای شانه خالی کردن از اتفاقات احتمالی بازار ارز در روز‌های آتی اعلام کرد: بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سطح فعلی نرخ ارز با متغیر‌های بنیادی اقتصاد همخوانی کامل ندارد و بخش قابل توجهی از فاصله ایجادشده، متأثر از تشدید نااطمینانی، فشار‌های روانی و انتظارات بازار است.

انتقاد کوچک‌زاده از فروش ارز توسط بانک مرکزی

مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی روز یک‌شنبه (۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد در تذکری گفت: در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است چرا وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده به هر ایرانی بالای ۱۸ سال ۱۰ هزار دلار براساس کد ملی و نرخ اعلامی بانک مرکزی اعطا می‌کند. مردم که مشکلات زیاد معیشتی دارند، قطعاً ۵/۲ میلیارد تومان برای خرید این میزان دلار ندارند و اگر هم تهیه کنند، یارانه آنها قطع خواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: همین امروز از افرادی که در صحن حضور دارند و کارمندان مجلس و خبرنگاران سؤال کردم که آیا توانایی خرید این میزان دلار را دارند که همه آنها پاسخ منفی دادند. وی تأکید کرد: در شرایط امروز کشور رسیدگی به این موضوع از پرداختن به تنگه هرمز مهم‌تر است، چراکه موضوع ارز، تنگه احد امروز کشور است و باید در یک جلسه اضطراری جلوی این اقدام گرفته شود. وی گفت: خدا شاهد است از چند روز پیش که اعلام کردند از روز شنبه صبح به هر ۱۸ سال به بالایی برای رفع نیاز‌ها ۱۰ هزار دلار می‌فروشیم، والله خوابم نبرده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به قالیباف عنوان کرد: آقای قالیباف، شما خودت می‌دانی الان یکی از کشور‌هایی هستیم که کمبود منابع ارزی داریم. برای چه در این شرایطی که مردک آمده و گفته تا دو هفته دیگر اقتصاد ایران فرو خواهد پاشید، از این دو هفته ۱۰روز آن گذشته، در روز دهم آقای همتی که همین مجلس بیرونش کرد از وزارت اقتصاد، اعلام کرده به هر ایرانی بالای ۱۸سال ۱۰ هزار دلار می‌دهد؟

وی خاطرنشان کرد: این ۱۰ هزار دلار را ببینید چه کسانی می‌توانند بخرند؟ مردمی که دارند یارانه می‌گیرند، اگر ۵/۲ میلیارد تومان پول داشته باشند که بروند ۱۰ هزار دلار بخرند، یارانه‌شان قطع می‌شود؛ پس این کار را نمی‌کنند. چه کسانی توانایی خرید ۱۰ هزار دلار را دارند؟ غیر از آقای همتی و رفقایش و دیگران، چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ این ۱۰ هزار دلار غیراز اینکه می‌رود توی متکای پولدارها، کجا می‌رود؟ وی با اشاره به اختصاص ۲ میلیارد دلار برای این طرح اظهار کرد: ۲ میلیارد دلار گذاشته برای این کار؛ این ۲ میلیارد دلار چقدر پول بیماران پروانه‌ای می‌شود؟

وی خطاب به رئیس مجلس افزود: آقای قالیباف، بگیر جلوی اینها را. یک بار دیگر هم به شما گفتم، بگیرید جلوی اینها را. مملکت را دارند به امریکا می‌فروشند. من گفتم این جنایت است. به خدا اگر از جهنم به خاطر کوتاهی‌هایی که در حق شما مردم کردم نمی‌ترسیدم، امروز خودم را جلوی بانک مرکزی آتش می‌زدم. نماینده تهران از رئیس مجلس خواست با این موضوع به‌صورت فوری برخورد شود و گفت: امروز جلسه را اضطراری کنید و از همین امروز جلوی این کار را بگیرید.

تعجب رئیس مجلس از اقدام بانک مرکزی

به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: لازم است نکته‌ای را پیرامون این موضوع مطرح کنم؛ مباحث اقتصادی و فشار‌های ناشی از آن، در حقیقت آخرین طراحی و توطئه امریکای جنایتکار علیه ملت ایران است که پس از شکست نظامی مطلق در میدان نبرد به آن روی آورده است. وی تأکید کرد: من در زمان جنگ ۴۰ روزه نیز با صراحت تمام اعلام کردم که امریکا در میدان نظامی شکست خورد؛ از این‌رو امروز تمام توان و تلاش دشمن معطوف به اعمال فشار اقتصادی بر مردم است تا تاب‌آوری جامعه را کاهش دهد و همان جنگ شناختی را که در نطق ابتدایی جلسه نیز به آن اشاره داشتم، پیش ببرد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به فضل الهی با هوشمندی، صبر و استقامت مردم عزیز و البته با انجام وظایفی که بر دوش ما مسئولان قرار دارد، این مرحله را نیز پشت سر خواهیم گذاشت، چراکه این امر وظیفه قطعی ماست. آقای کوچک‌زاده! خود من هم وقتی از طریق رسانه‌ها از این موضوع مطلع شدم، واقعاً برایم جای تعجب داشت که به چه دلیل و با چه منطقی چنین تصمیمی اتخاذ شده است. قالیباف تصریح کرد: ما در جلسات هیئت رئیسه مجلس تمرکز بر موضوعات و چالش‌های اقتصادی را در دستور کار داریم و حتماً این مباحث را با جدیت دنبال خواهیم کرد. مطمئن باشید مجلس از پیگیری این مطالبات کوتاه نخواهد آمد.