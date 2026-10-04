تحقیر کرواسی به دست تیم‌ملی انگلیس همزمان با حفظ رکورد شکست‌ناپذیری اسپانیا رقم خورد.

تیم‌های حاضر در گروه سوم سطح A، سومین دیدار‌های خود را برگزار کردند و شکست خانگی ۷ بر صفر کرواسی مقابل سه‌شیر‌ها و پیروزی ۳ بر یک ماتادور‌ها برابر چک به ثبت رسیدند.

بیشتر از آنکه صعود انگلیس به رده دوم جدول مهم باشد، گلباران کرواسی مقابل هواداران این تیم به چشم آمد. شاگردان توماس توخل قتل‌عام میزبان را از دقیقه هشتم بازی شروع کردند و گل هفتم را در دقیقه ۸۷ به ثمر رساندند. در این پیروزی وحشتناک، هری کین و بوکایو ساکا دبل کردند و بلینگام، گوردون و راجرز هم هر کدام یک گل زدند. سنگین‌ترین باخت تاریخ تیم‌ملی کرواسی، خون کروات‌ها را به جوش آورده و حتی لوکا مودریچ، کاپیتان این تیم نیز از شدت خجالت سرش را پایین انداخته بود.

مرهم زخم جام‌جهانی

توخل این برد پرگل را مرهمی برای حذف سه‌شیر‌ها از جام‌جهانی خواند. سرمربی آلمانی تیم‌ملی انگلیس ضمن تمجید از نمایش بازیکنانش گفت: «این یک نمایش ۹۰ دقیقه‌ای در بالاترین سطح ممکن از سوی همه بازیکنان بود. اگر هنوز ناامیدی را درون خودتان دارید، باید با همان درد بازی کنید؛ باید آن را همراه خودتان داشته باشید. این ماهیت ورزش است. شروع این اردو بعد از آن جام‌جهانی طولانی، به دلایل مختلف اصلاً آسان نبود. بعد از جام جهانی بعضی چیز‌ها را تغییر دادیم و در هر سه مسابقه اخیر تقریباً با یک شیوه مشخص بازی کردیم. در اجرای آن بهتر و بهتر می‌شویم و بازیکنان هم کاملاً این ایده را پذیرفته‌اند. برای من این مهم‌ترین مسئله است.»

رویای توپ طلا

هری کین، کاپیتان تیم‌ملی انگلیس رکورد گل‌های ملی‌اش را به ۸۹ گل رساند تا شانسش برای دریافت توپ طلا افزایش یابد: «از ابتدا تا انتها فوق‌العاده بود. وقتی آزاد بازی می‌کنیم، در بهترین شرایط خودمان هستیم. از نظر فیزیکی حریف را تحت فشار قرار دادیم و آنها نتوانستند با سرعت، حرکات و دویدن‌های ما کنار بیایند. اگر توپ طلا به من برسد، فوق‌العاده خواهد بود. هنوز چند هفته تا آن زمان باقی مانده و من فقط سعی می‌کنم به کاری که در زمین انجام می‌دهم، ادامه بدهم.»

از همه بیشتر ناراحتم

اسلاون بیلیچ، سرمربی کرواسی ضمن پذیرش مسئولیت این فاجعه تأکید کرد از همه بیشتر ناراحت است: «بعد از چنین مسابقه‌ای واقعاً سخت است حرف عاقلانه یا مثبتی بزنی. ناامید هستیم. برای بچه‌هایی که به ورزشگاه آمدند، متأسفم. برای هواداران متأسفم. برای خودمان و بازیکنان هم متأسفم. باور کنید هیچ‌کس بیشتر از ما ناراحت نیست، اما باید این نتیجه را بپذیریم. مسئولیت این شکست با من است و به دنبال هیچ بهانه‌ای هم نمی‌گردم. هیچ‌وقت از مسئولیت فرار نکرده‌ام. طبیعتاً به‌عنوان کسی که قبلاً مدافع بوده، دیدن چنین عملکرد دفاعی برایم بسیار سخت است.»

شرمنده‌ام

مودریچ، کاپیتان باتجربه کروات‌ها از همه عذرخواهی کرد: «۲۰ سال است که در تیم‌ملی حضور دارم و اعتراف می‌کنم که برای نخستین بار پس از یک مسابقه احساس شرمندگی کردم. اینکه به این شکل ببازید و همزمان اعتبار و حیثیت خود را زیر سؤال ببرید، قابل قبول نیست. نباید یکدیگر را سرزنش کنیم. باید مانند همیشه متحد باشیم و در کنار هم بایستیم. هرگز پیش از این چنین حسی نداشته‌ام و از همه عذرخواهی می‌کنم.»

تداوم درخشش ماتادور‌ها

شاگردان لوئیز دلافوئنته با ثبت سومین پیروزی متوالی در لیگ ملت‌ها صدرنشینی‌شان را تثبیت کردند. برد ۳ بر یک برابر چک تعداد بازی‌های بدون باخت تیم‌ملی اسپانیا را به عدد ۴۱ رساند. در پیروزی شیرین لاروخا؛ یامال، رودری و مرینو نقش گلزن را ایفا کردند. رودری، کاپیتان تیم پس از دو سال موفق به گلزنی برای اسپانیا شد.

دلافوئنته بعد از این بازی به شکل ویژه از لامین یامال تعریف کرد: «پیشرفت یامال هر روز به‌وضوح قابل مشاهده است. وقتی گلش را دیدم، از شدت تحسین و اینکه عاشق گلش شدم، دست‌هایم را روی سرم گذاشتم، نه از روی تعجب. اگر او تنها بازیکن اسپانیایی نامزد توپ طلا باشد، می‌گویم بهترین بازیکن جهان است.»