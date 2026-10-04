وزیر ورزش و جوانان از توجه جدی به سیاست جوان‌گرایی در فدراسیون‌ها برای رقابت‌های المپیک و بازی‌های آسیایی خبر داد.

جوان آنلاین: احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مراسم ختم خواهر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه درباره عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: در این دوره اهداف افزایش مدال‌های طلا و کسب مدال‌های رنگارنگ توسط بانوان تحقق پیدا کرد و قطعا یکی از وظایف ما، آماده‌سازی تیم‌ها برای المپیک است. از هفته آینده تیم توان‌یابان و پاراآسیایی به مسابقات اعزام خواهد شد و خبر‌های خوبی در حوزه ورزش توان‌یابان به مردم ارائه خواهیم کرد.

وی در ادامه با تاکید بر جوان‌گرایی برای رقابت‌های پیش‌ِ رو تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در همه رشته‌ها، جوان‌گرایی را جدی بگیریم و این سیاست جواب داده است. کشور‌هایی مثل چین و ژاپن توانسته‎‌اند با جوانان ۱۳، ۱۴ ساله به موفقیت برسند. ما هم از این قاعده مشتثنی نیستیم.