کد خبر: 1382664
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۰
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توزیع ۷۶۵ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در ۶۲ هزار مدرسه

3 وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور کاروان ایران در بازی‌های جهانی زیر ۱۸ سال ژیمنازیاد ۲۰۲۶ ریو، سرمایه‌گذاری در ورزش دانش‌آموزی را سرمایه‌گذاری برای آینده کشور دانست و گفت: همکاری و هم‌افزایی میان وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی باشد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی امروز ۱۲مهرماه در نشست ستاد عالی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ژیمنازیاد ۲۰۲۶ ریو با خیرمقدم به وزیر ورزش و جوانان، معاونان دو وزارتخانه و مسئولان فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، از همکاری و حمایت‌های صورت‌گرفته در مسیر توسعه ورزش دانش‌آموزی قدردانی کرد.

وی با اشاره به روند رو به رشد فعالیت‌های تربیت‌بدنی در مدارس، اظهار کرد: فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزش دانش‌آموزی روند بسیار خوبی پیدا کرده و همکاری میان دو وزارتخانه می‌تواند دستاورد‌های ارزشمندی برای ورزش دانش‌آموزی به همراه داشته باشد.

کاظمی همچنین با تبریک موفقیت‌های اخیر ورزش ایران و کسب جایگاه ششم در جدول مدالی بازی‌های آسیایی، از تلاش‌های وزارت ورزش و جوانان در حمایت از ورزش دانش‌آموزی تقدیر کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تجربه حضور دانش‌آموزان ایرانی در دوره‌های اخیر ژیمنازیاد، گفت: یکی از عرصه‌هایی که تجربه خوبی در آن داشتیم، حضور در ژیمنازیاد بود و دانش‌آموزان ایرانی در رشته‌های مختلف توانستند تجربه ارزشمندی به دست آورند. 

وی افزود: این تجربه نشان داد که همکاری و هم‌افزایی میان آموزش‌وپرورش، وزارت ورزش و فدراسیون‌های ورزشی می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتری باشد.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در ورزش دانش‌آموزی، افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه دانش‌آموزی، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و حمایت از این حوزه باید با جدیت دنبال شود.

کاظمی ادامه داد: در یک سال گذشته، اقدامات مختلفی برای توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی مدارس انجام شده است و در همین راستا، حدود ۷۶۵ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی در میان حدود ۶۲ هزار مدرسه توزیع شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های ورزشی مدارس در آغاز سال تحصیلی، گفت: پس از ماه‌های دشوار اخیر، تلاش کردیم سال تحصیلی را با نشاط و شادابی آغاز کنیم و ورزش را به‌عنوان یکی از محور‌های مهم فعالیت‌های دانش‌آموزی مورد توجه قرار دهیم.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: در هفته نخست سال تحصیلی، فعالیت‌های تربیت‌بدنی مورد توجه ویژه قرار گرفت و مسابقات مختلف در سطوح مدرسه‌ای، منطقه‌ای و قطبی و در رشته‌های گوناگون برگزار شد. همچنین در حوزه ورزش همگانی دانش‌آموزی نیز استقبال بسیار خوبی صورت گرفت.

کاظمی با اشاره به اهمیت حضور کاروان ایران در ژیمنازیاد ۲۰۲۶ ریو، اظهار کرد: این رقابت‌ها یکی از برنامه‌های مهم پیش‌رو در حوزه ورزش دانش‌آموزی است و امیدواریم کاروان ایران با وجود شرایط دشوار، حضوری قدرتمند داشته باشد و دانش‌آموزان کشور در رشته‌های مختلف بدرخشند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی بر ضرورت تداوم هماهنگی میان وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش دانش‌آموزی تأکید کرد و گفت: این هم‌افزایی می‌تواند مسیر موفقیت‌های بیشتر ورزش دانش‌آموزی ایران را هموار کند.

برچسب ها: وزیر آموزش و پرورش ، تجهیزات ورزشی ، مدارس
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