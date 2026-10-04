سرپرست شرکت بازآفرینی شهری گفت: با هدف صیانت از معماری ایرانی-اسلامی و رونق‌بخشی به چرخه اقتصادی بافت‌های تاریخی، ۸۹ هزار مترمربع عملیات کالبدی و مرمتی در سطح بازار‌های تاریخی در دست اجراست.

جوان آنلاین: علی نبیان، سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با تأکید بر اهمیت بازار‌های سنتی به‌عنوان ستون فقرات هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر‌های کهن، اظهار کرد: فرسودگی سازه‌ای و آسیب‌پذیری این بازار‌ها در برابر مخاطرات محیطی، به‌ویژه حریق، ضرورت اجرای یک برنامه مداخلاتی یکپارچه را دوچندان کرده است.

وی افزود: در همین راستا و در قالب یک طرح جامع، پروژه‌های مرمت تخصصی سازه‌ها، مقاوم‌سازی، جداره‌سازی، کف‌سازی و حذف الحاقات ناهمگون در بازار‌های تاریخی کشور تعریف و وارد مرحله اجرا شده است.

نبیان تصریح کرد: با هدف صیانت از هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، ارتقای ایمنی سازه‌ای و رونق‌بخشی به چرخه اقتصادی بافت‌های تاریخی، بالغ بر ۸۹ هزار مترمربع عملیات کالبدی و مرمتی در سطح این بازار‌ها تعریف شده و در دست اجراست.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران با تشریح پراکندگی جغرافیایی پروژه‌ها گفت: استان فارس و جنوب این استان در منطقه لارستان، با پنج پروژه، یکی از کانون‌های اصلی اجرای این طرح به شمار می‌رود. این پروژه‌ها شامل مرمت تخصصی سقف بازار وکیل شیراز، بهسازی و مقاوم‌سازی بازار تاریخی جهرم در وسعت ۲۰ هزار مترمربع، کف‌سازی و بدنه‌سازی محور تجاری کهن فسا و احیای بازار قیصریه لار است.

وی ادامه داد: در استان اصفهان نیز چهار پروژه شاخص در بازار‌های قدیم شهرضا، نطنز، زواره و نائین در حال اجراست. همچنین در استان همدان، بهسازی بازار سنتی همدان در مساحت ۱۵ هزار مترمربع و دو فاز مقاوم‌سازی بازار تاریخی پاقلعه نهاوند در دست پیگیری قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در استان یزد نیز دو محور تاریخی در بازار قدیم میبد، در خراسان شمالی فاز نخست احیا و کف‌سازی بازار صدساله شیروان و در خراسان جنوبی نیز جداره‌سازی و روسازی بازار مرکزی بیرجند در حال اجراست.

نبیان با اشاره به ادامه اجرای طرح‌های بازآفرینی در سایر استان‌ها اظهار کرد: عملیات احیا و بهسازی بازار سرپوشیده سراب در آذربایجان شرقی، بازار چالدران در آذربایجان غربی، بازار قدیم خرمشهر در خوزستان، بازار تاریخی نراق در استان مرکزی با پیشرفت ۸۰ درصدی، بازار سنقر در کرمانشاه، بازار قدیمی نشتارود در مازندران، بازار روز اهرم در بوشهر و بازارچه سنتی آبدانان در ایلام نیز فعال است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای محسوس تاب‌آوری سازه‌ای و مهار مخاطراتی مانند حریق، تثبیت و رونق اقتصاد محلی و معیشت اصناف و در نهایت صیانت از اصالت‌های کالبدی و توسعه گردشگری فرهنگی، سه دستاورد بنیادین اجرای این بسته جامع بازآفرینی در شهر‌های کهن کشور خواهد بود.