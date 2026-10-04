کد خبر: 1382659
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۳
اقتصاد » اخبار کلی

۸۹ هزار مترمربع از بازار‌های تاریخی کشور احیا می‌شود

3 سرپرست شرکت بازآفرینی شهری گفت: با هدف صیانت از معماری ایرانی-اسلامی و رونق‌بخشی به چرخه اقتصادی بافت‌های تاریخی، ۸۹ هزار مترمربع عملیات کالبدی و مرمتی در سطح بازار‌های تاریخی در دست اجراست.

جوان آنلاین: علی نبیان، سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با تأکید بر اهمیت بازار‌های سنتی به‌عنوان ستون فقرات هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شهر‌های کهن، اظهار کرد: فرسودگی سازه‌ای و آسیب‌پذیری این بازار‌ها در برابر مخاطرات محیطی، به‌ویژه حریق، ضرورت اجرای یک برنامه مداخلاتی یکپارچه را دوچندان کرده است.

وی افزود: در همین راستا و در قالب یک طرح جامع، پروژه‌های مرمت تخصصی سازه‌ها، مقاوم‌سازی، جداره‌سازی، کف‌سازی و حذف الحاقات ناهمگون در بازار‌های تاریخی کشور تعریف و وارد مرحله اجرا شده است.

نبیان تصریح کرد: با هدف صیانت از هویت معماری ایرانی ـ اسلامی، ارتقای ایمنی سازه‌ای و رونق‌بخشی به چرخه اقتصادی بافت‌های تاریخی، بالغ بر ۸۹ هزار مترمربع عملیات کالبدی و مرمتی در سطح این بازار‌ها تعریف شده و در دست اجراست.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران با تشریح پراکندگی جغرافیایی پروژه‌ها گفت: استان فارس و جنوب این استان در منطقه لارستان، با پنج پروژه، یکی از کانون‌های اصلی اجرای این طرح به شمار می‌رود. این پروژه‌ها شامل مرمت تخصصی سقف بازار وکیل شیراز، بهسازی و مقاوم‌سازی بازار تاریخی جهرم در وسعت ۲۰ هزار مترمربع، کف‌سازی و بدنه‌سازی محور تجاری کهن فسا و احیای بازار قیصریه لار است.

وی ادامه داد: در استان اصفهان نیز چهار پروژه شاخص در بازار‌های قدیم شهرضا، نطنز، زواره و نائین در حال اجراست. همچنین در استان همدان، بهسازی بازار سنتی همدان در مساحت ۱۵ هزار مترمربع و دو فاز مقاوم‌سازی بازار تاریخی پاقلعه نهاوند در دست پیگیری قرار دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در استان یزد نیز دو محور تاریخی در بازار قدیم میبد، در خراسان شمالی فاز نخست احیا و کف‌سازی بازار صدساله شیروان و در خراسان جنوبی نیز جداره‌سازی و روسازی بازار مرکزی بیرجند در حال اجراست.

نبیان با اشاره به ادامه اجرای طرح‌های بازآفرینی در سایر استان‌ها اظهار کرد: عملیات احیا و بهسازی بازار سرپوشیده سراب در آذربایجان شرقی، بازار چالدران در آذربایجان غربی، بازار قدیم خرمشهر در خوزستان، بازار تاریخی نراق در استان مرکزی با پیشرفت ۸۰ درصدی، بازار سنقر در کرمانشاه، بازار قدیمی نشتارود در مازندران، بازار روز اهرم در بوشهر و بازارچه سنتی آبدانان در ایلام نیز فعال است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای محسوس تاب‌آوری سازه‌ای و مهار مخاطراتی مانند حریق، تثبیت و رونق اقتصاد محلی و معیشت اصناف و در نهایت صیانت از اصالت‌های کالبدی و توسعه گردشگری فرهنگی، سه دستاورد بنیادین اجرای این بسته جامع بازآفرینی در شهر‌های کهن کشور خواهد بود.

برچسب ها: سازمان ملی زمین و مسکن ، مرمت و احیا ، بازاهای تاریخی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

اکران خصوصی «جانشین»

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

طلا‌های سرنوشت‌ساز

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار