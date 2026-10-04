درهم کوبیدن آرامکو با موشک و پهپاد؛ ضربات دردناک در راه است

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای که از سوی یحیی سریع سخنگوی این نیرو‌ها قرائت شد، اعلام کردند: دشمن جنایتکار سعودی با انجام حملات تهاجمی بیشتر، به تجاوز ظالمانه خود علیه مردم ما ادامه می‌دهد که در ۱۲ ساعت گذشته بالغ بر ۵۰ حمله هوایی و موشکی به صنعا پایتخت یمن، و استان‌های الجوف، تعز، عمران، حجه و صعده انجام داده است تا شمار حملات تجاوزکارانه به ملت ما از آغاز تشدید تنش به ۱۴۶۰ حمله هوایی و موشکی برسد.

در بیانیه نیرو‌های مسلح یمن آمده است: در پاسخ به این تجاوز، نیرو‌های مسلح یمن، با یاری خداوند، دو عملیات نظامی ویژه با چندین فروند موشک و پهپاد انجام دادند.

در اولین عملیات شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت عربستان سعودی هدف قرار گرفت.

در دومین عملیات نیز شرکت آرامکو را در منطقه خریص هدف قرار داد.

یحیی سریع بیان کرد: هر دو عملیات به لطف خداوند متعال با موفقیت به اهداف خود دست یافتند. حملات به لطف خداوند دقیق بودند و باعث آتش‌سوزی‌های بزرگی در محل‌های مورد اصابت شدند.

در بیانیه نیرو‌های مسلح یمن آمده است: نیرو‌های مسلح به حملات به پایگاه‌ها و تأسیسات نفتی دشمن جنایتکار سعودی با موشک و پهپاد ساخت یمن ادامه خواهند داد. نیرو‌های مسلح یمن توانایی خود را در اصابت دقیق به اهداف و نفوذ موفقیت‌آمیز به سیستم‌های رهگیری و مقابله غربی ثابت کرده‌اند. نیرو‌های مسلح از انجام عملیات‌های دردناک بیشتر علیه دشمن سعودی، هدف قرار دادن مراکز تجمع نیرو‌های آن و حفظ معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره از کشور عزیزمان دست برنخواهند داشت.