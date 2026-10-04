 تاریخ سازی به سبک لاروخا

تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی که برابر جمهوری چک به دست آورد تعداد بازی های بدون شکست خود را به عدد ۴۱ رساند.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال اسپانیا همچنان به تاریخ‌سازی در فوتبال ادامه می‌دهد و با ثبت رکوردی استثنایی، برای نخستین بار در تاریخ خود به ۴۱ مسابقه متوالی بدون شکست در تمامی رقابت‌ها رسید.

این رکورد تاریخی اسپانیا پس از پیروزی ۳ بر یک برابر جمهوری چک به دست آمد؛ دیداری که در چارچوب هفته چهارم لیگ ملت‌های اروپا برگزار شد.

با این پیروزی، تیم ملی اسپانیا برای ۴۱مین مسابقه متوالی بدون شکست باقی ماند و به روند فوق‌العاده خود در رقابت‌ها و تورنمنت‌های مختلف بین‌المللی ادامه داد.

این روند طولانی، نشان‌دهنده ثباتی است که تیم ملی اسپانیا طی سال‌های اخیر از خود نشان داده است؛ تیمی که در رقابت برای کسب جام‌های مختلف حضوری قدرتمند داشته و خود را به‌عنوان یکی از برترین تیم‌های فوتبال جهان مطرح کرده است.

اسپانیا همچنین رکورد خود را به‌عنوان صاحب طولانی‌ترین روند شکست‌ناپذیری متوالی در تاریخ تیم‌های ملی تقویت کرد؛ دستاوردی که افتخار دیگری به کارنامه پرافتخار این تیم اضافه می‌کند.

این رکورد همچنین قدرت نسل فعلی تیم ملی اسپانیا، قهرمان جام جهانی اخیر را نشان می‌دهد؛ نسلی که مجموعه‌ای از استعدادها و ستاره‌های برجسته را در اختیار دارد که در رأس آن‌ها لامین یامال قرار گرفته است. یامال در آخرین دیدار مقابل جمهوری چک نیز یکی از گل‌های اسپانیا را به ثمر رساند و در کنار سایر بازیکنان تأثیرگذار نقش مهمی در موفقیت «لاروخا» داشته است.

تیم ملی اسپانیا در ادامه مسیر خود با انگیزه زیادی به دنبال حفظ این رکورد تاریخی و تثبیت جایگاهش در میان برترین تیم‌های ملی فوتبال جهان است.