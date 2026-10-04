زاکانی: برخورد با مفاسد اقتصادی باید عملیاتی شود

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع کارکنان ستاد شهرداری تهران در مسجد شیخ فضل‌الله نوری، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان اسلام اظهار کرد: هفته دفاع مقدس سپری شد و یاد و خاطره رزمندگان اسلام برای همه تازه شد. امام شهید ما فرمودند زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست؛ اما مهم این است که بدانیم امروز در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم، چگونه می‌توانیم از این سرمایه‌های بزرگ انسانی و الهی استفاده کنیم و چه مسیری را باید طی کنیم.

به گزارش مهر، وی با اشاره به تجربه سه جنگ در سال‌های اخیر گفت: نخستین جنگ، جنگ هشت‌ساله بود که در ۱۳۴۰ کیلومتر مرز کشور رخ داد و اگرچه گاهی دامنه آن به داخل شهرها نیز کشیده می‌شد، اصل آن یک رویارویی مستقیم در مرزها بود. در آن مقطع، بر پایه مردم حرکتی به نام بسیج شکل گرفت و این بسیج کاری کرد که دشمنان نه‌تنها نتوانستند هجومی را که در ابتدای انقلاب علیه میهن اسلامی آغاز کرده بودند به نتیجه برسانند، بلکه به تعبیر امام شهید، استخوان‌های آنان نیز در خاک ماند و آرزوهایشان بر باد رفت.

خودباوری متکی بر ایمان، سرمایه دفاع مقدس بود

شهردار تهران ادامه داد: آنچه در جنگ هشت‌ساله به ما کمک کرد، خودباوری متکی بر ایمان، یک ایمان عمیق و روایت الهی از صحنه بود. روزی که وارد خرمشهر شدیم، همه رزمندگان از پیروزی خوشحال بودند، اما امام فرمود خرمشهر را خدا آزاد کرد. این همان حقیقت «وَما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ» است؛ یعنی همه چیز از آنِ خداست و او امور را در دست دارد و تدبیر می‌کند.

وی افزود: در عملیات بدر نیز زمانی که شکست ظاهری اتفاق افتاد و همه ناراحت بودند، امام خطاب به شهید صیاد شیرازی و آقای محسن رضایی فرمودند شما پیروزید معنای شکست و پیروزی و فهم صحنه در چارچوب روایت الهی، منشأ تحولات خواهد شد.

شهردار تهران با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: حضرت آقا فرمودند برخی ما را قدرت چهارم دنیا ذکر می‌کنند، اما مملکتی که زیر سایه اهل‌بیت(ع) است، با روایت الهی قدرت اول دنیاست. بنابراین باید اقتضائات این قدرت را درک کنیم و در مسیر درست حرکت کنیم.

آمریکا در پی ایجاد آشوب اقتصادی و امنیتی است

شهردار تهران در ادامه با اشاره به جنگ ۱۲ روزه سال گذشته گفت: جنگ دوم مستقیماً با شیطان بزرگ اتفاق افتاد و در ۱۲ روز، یک محک دوطرفه زده شد؛ ما محک خوردیم و آمریکا نیز محک خورد و نقاط ضعف و کاستی‌های هر دو طرف مشخص شد.

وی افزود: دشمن ضعف‌های خود را فهمید و در دی‌ماه تلاش کرد با ایجاد آشوب و فضای امنیتی، زمینه‌ای فراهم کند تا خودش پشت این کودتا وارد میدان شود و عناصر خودفروخته و تروریست‌های اجاره‌ای را نیز در مرزهای شمال‌غرب به میدان بیاورد، اما نه عوامل آشوب توانستند موفق شوند، نه خود آمریکا توانست وارد این معرکه شود و نه عوامل پیرامونی آن مهیای عمل شدند.

شهردار تهران با اشاره به جنگ سوم گفت: با آغاز این جنگ و شهادت امام مجاهد، و بعثت مردم، اساساً صحنه تغییر کرد. آمریکا تصور می‌کرد اگر رأس نظام و ستون نظام را به شهادت برساند، این تسبیح از هم می‌پاشد و با شهادت مسئولان کشور خلأ ایجاد خواهد شد و پس از آن می‌تواند با عناصر آشوبگر و تکرار تجربه دی‌ماه به هدف خود برسد.

وی ادامه داد: اما در اینجا دست پنهان الهی از آستین ملت بیرون آمد و ملت به میدان آمد. رهبر نبود، مردم رهبری کردند و پس از اعلام رهبری نیز مردم از رهبر معظم انقلاب حمایت کردند. امروز با گذشت ۷ ماه صحنه توسط مردم مبعوث ترک نشده است و این یک معجزه الهی و اتفاق بسیار بزرگ است.

جنایت دشمن باید موجب عبرت و تقویت نقاط قوت شود

شهردار تهران با اشاره به حملات دشمن به مدارس و شهادت دانش‌آموزان گفت: آمریکا جنایت کرده است؛ ۷۳ پسر دانش‌آموز در مدرسه رهپویان خلیج فارس و ۴۷ دختر دانش‌آموز در مدرسه شجره طیبه در میناب، به همراه معلمانشان به شهادت رسیدند.

وی افزود: وقتی در گلزار شهدای میناب قدم می‌زنید، چهره‌های معصومی را می‌بینید که از برخی خانواده‌ها یک یا دو فرزند به شهادت رسیده‌اند. در یک مورد نیز مادری به شهادت رسیده بود و چهار فرزند او کنار قبر مادرشان نشسته بودند.

شهردار تهران تأکید کرد: مقصود صرفاً بیان این جنایت نیست، بلکه باید از آن عبرت گرفت و نقاط قوت خود را تشدید کرد.

آمریکا به دنبال ایجاد یک آشوب امنیتی پیش از حمله است

وی با بیان اینکه امروز آمریکا قصد حمله دارد، گفت: آمریکا برای این کار مقدمه‌ای را برای خود مهیا کرده و آن ایجاد یک جنگ سایه در کنار جنگ اقتصادی است؛ یعنی باید معادله امنیتی شهر را به هم بزند و سپس حمله کند.

شهردار تهران ادامه داد: یک تحلیل این است که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت اقتصاد جهانی، باید حمله انجام شود؛ تحلیل دیگر این است که این اقدام بدون ایجاد آشوب داخلی اثر گذشته را نخواهد داشت و باید همزمان با آن، با یک آشوب امنیتی و به‌هم‌ریختگی داخلی مواجه شویم.

وی افزود: بر اساس همین تحلیل، باید اقتصاد ایران را به‌هم ریخت، شرایط را به سمت آشوب اجتماعی برد و سپس این آشوب را به سرعت به فضای امنیتی تبدیل کرد. حتی تجربه دی‌ماه را نیز تحلیل کرده‌اند و معتقدند آن زمان نیروی سازمان‌یافته کافی، شرایط لازم از نظر تاب‌آوری اجتماعی و یک سیستم امنیتی و مسلح گسترده وجود نداشت و به همین دلیل مطلوب آنها محقق نشد.

شهردار تهران گفت: اعلام شده است که برای ایجاد این شرایط به دو ماه زمان نیاز دارند. بنابراین مسیر اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد، برای ما روشن است. سؤال این است که آیا باید دست روی دست بگذاریم تا چنین اتفاقی بیفتد و بعد واکنش نشان دهیم یا می‌توانیم از وقوع آن جلوگیری کنیم؟ قطعاً می‌توان مانع شد، اما این کار راه و مسیر دارد و نیازمند تقسیم کار است.

«به من ربطی ندارد» سم مهلک برای جامعه است

وی با انتقاد از نگاه بخشی و جزیره‌ای به مسئولیت‌ها گفت: اخیراً درباره موضوعی بسیار متأسف شدم. نزد مسئولی رفتم و گفتم بخشی از کاری که برای معیشت مردم انجام می‌دهیم به شما مربوط است و اینجا انعطاف قانونی نشان دهید، اما پاسخ این بود که «به من ربطی ندارد و کار من چیز دیگری است».

شهردار تهران افزود: این نگاه، سم مهلک برای جامعه است. کسانی که درک درستی از صحنه ندارند و متناسب با شرایط خود را مهیا نمی‌کنند، نمی‌توانند مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند.

وی با اشاره به خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس گفت: شهید قاسم اصغری در یکی از عملیات‌ها برای باز کردن معبر و عبور نیروها، خود را روی سیم‌های خاردار انداخت تا رزمندگان از روی بدن او عبور کنند. وقتی از او پرسیدند چرا چنین کاری کردی، پاسخ داد که احساس کردم اگر معبر باز نشود، بچه‌هایی که پشت سیم‌های خاردار هستند، با آغاز عملیات قتل‌عام می‌شوند. این معنای امانت‌داری است.

شهردار تهران تصریح کرد: در جایگاه مسئولیت نیز همین فهم از امانت لازم است. نمی‌توان گفت «این موضوع به من ربطی ندارد». امروز کشور و اسلام به تقسیم کار نیاز دارد و با یک تقسیم کار درست، می‌توان از بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.

نیروهای نظامی و امنیتی، قوای سه‌گانه و مردم هرکدام مسئولیت دارند

وی با تأکید بر ضرورت تقسیم مسئولیت‌ها گفت: نیروهای نظامی مسئولیت دارند نسبت به خلیج فارس، دریای عمان و جغرافیای سرزمینی کشور حساس باشند و از این امانت صیانت کنند. به حمدالله تاکنون با افتخار این مسیر را طی کرده‌اند.

شهردار تهران ادامه داد: کسانی که مأمور حوزه امنیت هستند نیز مسئولیت صیانت از امنیت و شناسایی نقاطی را که می‌تواند امنیت را متلاطم کند برعهده دارند و باید نسبت به آنها دقت و اشراف داشته باشند.

وی درباره شرایط جنگی کشور نیز گفت: اینکه بخواهیم مانند گذشته نفت بفروشیم و کشور را اداره کنیم یا بر پایه مالیات از یک پیکر مجروح در جنگ، کشور را اداره کنیم، راهی ناقص است. مسئولان باید کشور را با یک برنامه جنگی اداره کنند.

ظرفیت‌های اقتصادی کشور باید مورد استفاده قرار گیرد

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: دارایی و ظرفیت کشور بسیار زیاد است. برآوردهای اطلاعاتی کشور در بدبینانه‌ترین شرایط، درآمد ۴۹ میلیارد دلاری و در خوش‌بینانه‌ترین شرایط، درآمد ۶۶ میلیارد دلاری برای سال ۱۴۰۵ را نشان می‌دهد.

شهردار تهران ادامه داد: اگر همان رقم ۴۹ میلیارد دلار را ملاک قرار دهیم، این رقم از درآمد ۳۸.۸ میلیارد دلاری سال ۱۳۹۹ بیشتر است. همچنین دارایی‌های بانک مرکزی بیش از ۴۰ میلیارد دلار و ظرفیت نقدینگی جامعه نیز بسیار بالاست.

وی تأکید کرد: دولت، دستگاه قضایی و مجلس باید به این ظرفیت‌ها توجه کنند و قوای سه‌گانه مسیر جدیدی برای اداره کشور انتخاب کنند.

برخورد با مفاسد اقتصادی باید عملیاتی شود

شهردار تهران یکی از خلأهای مهم امروز کشور را نبود برنامه و حس متناسب با شرایط جنگی دانست و گفت: در شرایطی که کشور در حال جنگ است، باید برنامه جنگی و حس جنگی متناسب با آن وجود داشته باشد.

وی با انتقاد از ضعف در برخورد با مفاسد اقتصادی افزود: اگر مجموعه‌های مسئول برخورد با مفاسد اقتصادی شعار بدهند اما در عمل اقدام مؤثری انجام نشود، مانند این است که در انبار غله، گله‌ای موش را رها کنیم تا غله را غارت کند. باید جلوی این مسئله گرفته شود و قانون نیز ظرفیت‌های لازم را دارد.

ریل‌گذاری جدید برای اداره کشور ضروری است

شهردار تهران با اشاره به ضرورت همراهی همه مسئولان کشور گفت: یک چارچوب برای این موضوع تنظیم شده و قرار است به مسئولان ارائه شود. رئیس‌جمهور نیز دستور داده‌اند که یک ریل‌گذاری جدید در اداره کشور انجام شود.

وی تأکید کرد: امروز زمان رقابت و مخالفت نیست؛ امروز زمان مخالفت با آمریکاست و همه باید یک ید واحد باشند. همه باید به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس کمک کنند تا این بار را بردارند.

شهردار تهران افزود: مسئولان نیز باید توجه داشته باشند که یک راه جدید را دنبال کنند؛ راه گذشته برای این مقطع و شرایط کشش ندارد. در متن جنگ نباید بند ناف ارز کشور به سیاستمداران و مسئولان آمریکایی گره بخورد. کشور باید راه جدیدی پیدا کند و این راه باید بر توانمندی‌های داخلی تکیه داشته باشد.

مسئولان باید بار مردم را بردارند

وی با بیان اینکه همه مسئولان باید برای کاهش فشار از دوش مردم بسیج شوند، گفت: دشمن می‌خواهد بار مردم را افزایش دهد و کمر مردم را بشکند؛ مسئولان باید هنر این را داشته باشند که بار مردم را بردارند و برای مردم آسایش و اطمینان ایجاد کنند.

شهردار تهران به طرح تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی در تهران اشاره کرد و گفت: در طرحی که در تهران اعلام شد، مقرر شده است قیمت ۱۲ قلم کالا در مهرماه و ۱۵ قلم کالا از آبان‌ماه به مدت شش ماه تثبیت شود و خانوارها بتوانند کالاهایی مانند گوشت، روغن، برنج و حبوبات را با قیمت مشخص تهیه کنند.

وی افزود: به جز روغن و شکر که قیمت مصوب دارند، سایر کالاها با قیمت‌هایی بین ۵ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه خواهند شد تا مردم تنفس و آرامش داشته باشند.

شهردار تهران گفت: اگر دست سوداگری از بازار معیشت مردم قطع شود و زنجیره طبیعی تولید تا مصرف برقرار شود، می‌توان شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها بود و این موضوع نیز در حال پیگیری است.

اقتصاد باید با مشارکت مردم اداره شود

وی با تأکید بر ضرورت تیم‌شدن مسئولان کشور گفت: همه متولیان و مسئولان باید بر مدار ولایت و در خدمت مردم باشند. یک بعد این مسئولیت، خدمت و برداشتن بار مردم و بعد دیگر، تلاش برای پیشرفت و آبادانی کشور است.

شهردار تهران افزود: یکی از بهترین مسیرها، باز کردن عرصه اقتصاد کشور به روی مردم است، نه اختصاصی کردن اقتصاد برای عده‌ای محدود. مردم باید بتوانند در اقتصاد مشارکت کنند و اقتصاد مقاومتی نیز بر همین مبناست.

مردم نیز در شرایط جنگی مسئولیت دارند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت تک‌تک مردم اظهار کرد: نخستین مسئولیت مردم این است که در صحنه باشند و صحنه را خالی نکنند. ۲۱۳ شب گذشته و امروز چهاردهمین روز است؛ اگر صحنه خالی شود، دیگران وارد می‌شوند.

شهردار تهران دومین مسئولیت مردم را توجه به یکدیگر دانست و گفت: مردم باید به فکر مردم باشند. مردم یک دریا هستند و باید در این دریا دست یکدیگر را بگیرند.

وی گفت: چند شب قبل در محله طرشت حضور داشتم در این محل دو نفر حدود یک سال است از کسانی که در خانه آنها ساکن هستند، اجاره دریافت نکرده‌اند و به آنها گفته‌اند اگر در جنگ بیکار شده‌اید، اجاره از شما نمی‌گیریم. ظاهر آنها شاید نشان‌دهنده دارایی و امکانات ویژه نبود، اما روح بزرگی داشتند.

صرفه‌جویی، مقابله با ناترازی‌ها و جهاد تبیین

شهردار تهران سومین مسئولیت مردم را صرفه‌جویی و کمک به مدیریت ناترازی‌ها دانست و گفت: امسال روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز از دست رفته که ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن جبران شده و ۱۳۰ میلیون مترمکعب همچنان کمبود وجود دارد و ممکن است در زمستان با چالش مواجه شویم.

وی افزود: مردم باید در این مسیر صرفه‌جویی کنند؛ این کار هزینه‌ای ندارد و می‌تواند به مدیریت شرایط کمک کند.

شهردار تهران همچنین بر ضرورت مقابله با جنگ شناختی دشمن تأکید کرد و گفت: نباید اجازه دهیم دشمن با جنگ شناختی در اذهان مردم تفوق و چیرگی پیدا کند. برای این کار نیازمند تعامل مستمر با بدنه جامعه، انتقال فهم درست و سنگ صبور مردم بودن هستیم.

وی با اشاره به آماری درباره افزایش فقر گفت: اخیراً آماری منتشر شده که بر اساس آن ۱۶ میلیون نفر از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ زیر خط فقر رفته‌اند. معنای این آمار آن است که بخشی از این افراد پیش از این تجربه فقر نداشتند و از طبقه متوسط اجتماعی سقوط کرده‌اند؛ بنابراین ممکن است احساس ناراحتی و خشم داشته باشند و این موضوع نیازمند تعامل، ارتباط و دقت بیشتر است.

همه آحاد جامعه باید یکدیگر را امانت بدانند

شهردار تهران خاطرنشان کرد: حضور ما در صحنه باید همراه با گره‌گشایی از مشکلات اطرافیان، هم‌محلی‌ها و کسانی باشد که در کنار ما زندگی می‌کنند. هرکس در کشور زندگی می‌کند باید احساس کند همه آحاد جامعه امانت دست او هستند؛ همان‌گونه که شهید اصغری خود را روی سیم خاردار انداخت تا دیگران عبور کنند.

وی تأکید کرد: مسیر مشخص است و می‌توان مانع تحقق خواست آمریکا شد. این جلوگیری، عملی است و مقدمه آن حفظ انسجام و وحدت داخلی و کمک کردن به یکدیگر است.

شهردار تهران با تشبیه جامعه به گروهی که برای صعود به قله با طناب به یکدیگر متصل می‌شوند، گفت: اگر یک نفر پایش بلغزد، دیگران او را نگه می‌دارند. ملت ما باید به همین شکل به یکدیگر متصل باشند و مسئولان نیز باید به یکدیگر متصل شوند.

فرهنگ مسئولیت‌پذیری و ایثار، سرمایه عبور از شرایط سخت است

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به صلابت و نگاه الهی رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: امروز در مسیری هستیم که باید آنچه را دشمن تعدی تلقی می‌کند، پیش‌بینی کنیم و در برابر آن آمادگی داشته باشیم تا اگر تعدی صورت گرفت، پاسخ محکم‌تری داده شود.

شهردار تهران گفت: به فضل الهی امیدواریم شاهد پیروزی قطعی ایران اسلامی باشیم و این امر برگرفته از یک تفکر و فرهنگ است؛ فرهنگ خود ندیدن و خدا را دیدن، فرهنگ مسئولیت‌پذیری، ایثار و فداکاری، در میدان بودن، صحنه را ترک نکردن، استقامت ورزیدن و دل نبستن به دنیا.