کد خبر: 1382628
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
تاریخ » اخبار کلی
نظری تحلیلی به یادداشت‌های امیراسدالله علم

«جعبه سیاه» حاکمیت پهلوی دوم

«جعبه سیاه» حاکمیت پهلوی دوم اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «نگاهی نو به یادداشت‌های امیراسدالله علم» را دربردارد
سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که بر عنوان خویش آورده است، «نگاهی نو به یادداشت‌های امیراسدالله علم» را دربردارد. این تحقیق از سوی سید محمد حسین راجی انجام شده و دفتر نشر معارف، آن را به زیور طبع آراسته است. «جعبه سیاه» از آن روی که به یکی از اسناد دست اول دوره حکومت پهلوی دوم می‌پردازد، در زمره آثار پرجذبه به قلمداد می‌شود. تارنمای ناشر در توضیحی پیرامون مضمون و محتوای این کتاب، نکات پی‌آمده را از نظر دور نداشته است:
«کتاب «جعبه سیاه»، نگاهی نو به یادداشت‌های امیر اسدالله علم، نوشته سیدمحمدحسین راجی، اثری تحلیلی و مستند است که با اتکا بر مستندات تاریخی موجود در یادداشت‌های وزیر دربار شاهنشاهی، به بررسی وضعیت دوران پهلوی و مقابله با تلاش‌ها برای تطهیر این مقطع می‌پردازد. این کتاب با هدف مصون نگه داشتن مخاطب از تأثیرات عمیق و ناخودآگاه مطالب تاریخی خلاف واقع، تدوین شده است. نویسنده در این اثر، با نگاهی ریزبینانه و موضوعی، خاطرات علم را به دقت انتخاب و تحلیل کرده است؛ به گونه‌ای که از توضیحات طولانی و تحلیل‌های پیچیده اجتناب شده و تنها در مواردی که خاطره نیازمند توضیح کوتاه بوده، به آن پرداخته شده است. این روش باعث شده تا از دل خاطرات سراسر تملق و تعریف اسدالله علم، بخش‌های شاخص و مهم انتخاب و بیان شود. خاطرات علم به دلیل برخورداری از انبوه اطلاعات و سرنخ‌های ارزشمند، از منابع بسیار مهم مطالعه تاریخ آن دوران به شمار می‌رود. اما برای بهره‌برداری درست از این منابع، باید از ظاهر عبارات و واژه‌ها گذشت و به عمق حقایق و مفاهیم نهفته در آنها رسید. این امر به پژوهندگان تاریخ امکان می‌دهد تا پرده نازک ادعا‌ها و خودستایی‌های محمدرضا شاه را کنار زده و پشت‌صحنه واقعی و عینی حکومت پهلوی را مشاهده کنند. کتاب در واقع تصویری واقع‌بینانه و نقادانه از دوران حاکمیت شاه ارائه می‌دهد، به‌ویژه در عصری که بسیاری تلاش دارند آن دوران را تحریف و بزک کنند، جعبه‌سیاه می‌تواند دریچه‌هایی از شناخت بهتر و واقعی‌تر آن دوره تاریخی را به روی جویندگان حقیقت باز کند و به تحلیل دقیق و مستند این بخش مهم تاریخ معاصر ایران کمک نماید. یادداشت‌های علم به‌عنوان جعبه سیاه حکومت پهلوی، اطلاعات دست‌اولی از ضعف‌ها، وابستگی‌ها و کاستی‌های داخلی ارائه می‌دهد. نویسنده با عبور از ظاهر خودستایانه خاطرات علم، عمق بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اخلاقی آن دوران را استخراج می‌کند. کتاب منبعی برای شناخت عینی تاریخ معاصر ایران است و در برابر جریان‌های انحرافی تطهیر پهلوی ایستاده است. کتاب با استناد به یادداشت‌های علم، موضوعات پی‌آمده را بررسی می‌کند: وضعیت طبقه حاکمه (فساد، بی‌کفایتی و تملق‌گویی عمومی) / نگاه شاه به حکومت و مردم (تحقیر عامه، خودمحوری و وابستگی به غرب) / آشفتگی مدیریتی در نظام پهلوی/ نحوه تعامل شاه با قدرت‌های خارجی (امریکا و انگلیس) / دموکراسی نمایشی و فقدان آزادی‌های واقعی در دوره حاکمیت پهلوی دوم/ فساد اقتصادی و اخلاقی در دربار و اطرافیان شاه/ نگاه تحقیرآمیز به زنان و خانواده. در مجموع جعبه سیاه کتابی است مستند که با تکیه بر اسناد درونی رژیم پهلوی، تصویری بی‌پرده از حکومتی وابسته، فاسد و غیرمردمی ترسیم می‌کند. این اثر برای پژوهشگران تاریخ و علاقه‌مندان به کشف حقیقت پشت نقاب تبلیغات سلطنت‌طلبی، مفید است....»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اسدالله علم ، کتاب ، انتشارات
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