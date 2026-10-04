کد خبر: 1382600
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶
سیاست » اخبار کلی

اعلام وصول ۴ سؤال نمایندگان از وزیر امور خارجه

4 عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

جوان آنلاین: سمیه رفیعی، عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح اصلاح قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور با تاکید بر ایجاد حکمرانی امنیت شناختی و مقابله با تهدیدات و جنگ‌های شناختی

سوال ملی حسین صمصامی، نماینده تهران و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت مصوبات غیرقانونی کارگروه بازگشت ارز

دو سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر از وزیر امور خارجه در خصوص چگونگی نظام حاکم بر عبور و مرور در تنگه هرمز و چگونگی فرایند محاکمه قاتلان و عاملان شهادت مرجع تقلید شیعیان جهان و سایر شهدا در یادداشت تفاهم تنظیمی

سوال ملی نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور خارجه در خصوص عدم اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص یادداشت تفاهم با دشمن آمریکایی

سوال ملی قاسم روانبخش، نماینده قم و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور خارجه در خصوص علت مخفی نگه داشتن توافق میان ایران و آمریکا

برچسب ها: نمایندگان ، مجلس ، مجلس شورای اسلامی
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