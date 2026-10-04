کد خبر: 1382596
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

اعلام بسیج عمومی اهالی منطقه ذمار برای مقابله با جنایات سعودی ها 

سعودی منابع رسانه‌ای یمن از اعلام بسیج همگانی اهالی شهر زمار و اطراف آن برای مقابله با تجاوزات و جنایات رژیم سعودی علیه این شهر خبر دادند. 

جوان آنلاین: اهالی منطقه شهر ذمار و قبایل اطراف بسیج عمومی و قبیله ای همراه با نیرو و سلاح، جهت مقابله با دشمن سعودی اعلام کرده اند.

این اقدام در واکنش به بمباران غیرنظامیان و ارتکاب جنایات جنگی توسط عربستان سعودی در این منطقه صورت گرفته است.

در همین رابطه انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن تاکید کرد که حملات عربستان سعودی به صورت مشخص مناطق مسکونی و بیمارستان ها و مراکز درمانی را هدف قرار می دهد. این اوضاع در سایه تداوم محاصره کشور و ممانعت از ورود دارو و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

وی اضافه کرد: طی سال های گذشته که شاهد تجاوزات عربستان و محاصره یمن بوده ایم زیر ساخت های بهداشتی کشور به شدت آسیب دیده است و بیماران یمنی با مشکلات فراوانی برای درمان رو به رو هستند به طوری که ۴۰۰ هزار تن از آنها نیاز دارند به خارج از یمن منتقل شوند. هزاران بیمار در یمن دچار امراض مزمن و خطرناک هستند.

برچسب ها: سعودی ، سعودی‌ها ، عربستان
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