پولیتیکو: چرا ترامپ از ورود به جنگ یمن وحشت دارد؟ 

یک نشریه آمریکایی به بیان دلایل مربوط به خودداری دونالد ترامپ از ورود به جنگ در یمن بنا به خواسته عربستان سعودی پرداخت.

جوان آنلاین: «ناهال توسی»، خبرنگار ارشد سیاست خارجی وب‌سایت آمریکایی «پولیتیکو»، در گزارشی با اشاره به دلایل وحشت آمریکا از ورود به جنگ در یمن بنا به خواسته عربستان سعودی ، نوشت که پشت این امتناع ، دلایل عملی، نظامی و سیاسی نهفته است که بخشی از بی‌میلی واشنگتن به گشودن جبهه‌ای جدید را توضیح می‌دهد.

پیچیدگی جنگ در جبهه ایران

بر اساس این گزارش، نخستین دلیل این است که ترامپ در حال حاضر یک جبهه بسیار پیچیده با ایران دارد. جنگ با تهران هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است؛ بنابراین ورود به رویارویی جدید با حوثی‌ها که ایران از آن‌ها حمایت کرده و تسلیح‌شان می‌کند، می‌تواند به معنای گسترش دامنه درگیری باشد، آنهم در زمانی که جنگ با ایران هنوز بلاتکلیف است.

تجربه شکست سابق از یمن

این مقاله به نقل از «تیم لیندرکینگ»، فرستاده سابق آمریکا به یمن، می‌نویسد که قابل درک است که چرا ترامپ در حال حاضر تمایلی به باز کردن جبهه‌ای دیگر ندارد. دلیل دیگر به تجربه قبلی آمریکا با انصارالله مربوط می‌شود. حملات هوایی که ارتش آمریکا سال گذشته به راه انداخت، تأثیر محدودی داشت. این در حالی بود که دونالد ترامپ در آن زمان مدعی شده بود یمنی ها تسلیم شده‌اند. به گفته وی استفاده مجدد از زور ممکن است نتیجه قاطعی نداشته باشد، به‌ ویژه اینکه انصارالله در سال‌های اخیر توانمندی‌های نظامی خود را به‌طور قابل‌توجهی توسعه داده‌اند.

وی به نقل از یک مقام غربی می‌گوید که یمنی‌ها توانایی خود در اصلاح موشک‌ها، بهبود سیستم‌های هدایت و افزایش برد سلاح‌ها را ثبات کرده‌اند؛ این بدان معنا است که توقف عرضه تسلیحات از سوی ایران، گرچه ممکن است به توانمندی‌های آن‌ها آسیب بزند، اما لزوماً آنها را فلج نمی‌کند.

کمبود تسلیحات آمریکا

بر اساس این گزارش، آمریکا همچنین با مشکل دیگری روبروست که عبارت است از کمبود مهمات، که تا حدی به دلیل جنگ با ایران تشدید شده است. بنابراین، آغاز یک عملیات نظامی جدید علیه انصارالله ممکن است هزینه‌های اضافی بر ذخایر نظامی آمریکا تحمیل کند، در حالی که این ذخایر هم‌اکنون تحت فشار جنگ با ایران هستند.

انصار الله ابزار دست ایران نیست

پولیتیکو به نقل از مقامات فعلی و سابق آمریکایی می‌نویسد که انصارالله یمن آلت دست ایران نیست، بلکه شریک آن است؛ آن‌ها دستور کار خاص خود را دارند که برخورد نظامی با آن‌ها را پیچیده‌تر می‌کند.

ترامپ همچنین بر تعهد یمنی ها مبنی بر عدم هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی تأکید دارد که یکی از دلایلی است که او برای پایبندی به آتش‌بسی که واشنگتن سال گذشته با آن‌ها به دست آورد، تشویق می‌کند. در عین حال، آمریکا از طریق تبادل اطلاعاتی و فروش سلاح به حمایت از عربستان ادامه می‌دهد، بدون اینکه این رفتار لزوماً به معنای ورود مجدد نیروهای آمریکایی به جنگ یمن باشد.