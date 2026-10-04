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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸
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چمران: شورا مجوزی برای افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها صادر نکرده است

5 رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره گلایه‌های شهروندان از افزایش اخیر نرخ کرایه تاکسی‌ها، گفت: این نرخ بر اساس مصوبات شورا و به صورت سالانه تعیین می‌شود و اخیرا هیچ افزایش نرخی از سوی شهرداری یا شورا صورت نگرفته است؛ لذا سازمان تاکسیرانی باید نظارت دقیق‌تری بر این موضوع داشته باشد.

جوان آنلاین: مهدی چمران روز یکشنبه در حاشیه چهارصد و سی و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با تأکید بر مدیریت قیمت‌ها در پایتخت اعلام کرد که اجرای طرح «تورم صفر» نیازی به بودجه دولتی ندارد و شهرداری مسئولیت خرید و توزیع کالاها را بر عهده دارد. در راستای اجرای این طرح قیمت‌ها در میادین تره‌بار تا ۳۰ درصد کمتر از بازار است و مدیریت خرید انبوه و پیش‌خرید کالاها به خوبی انجام شده است.

وی در ادامه افزود: دولت بودجه‌ای برای کمک به این طرح ندارد و این موضوع نیازی به بودجه دولتی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه شهرداری بر فرآیند خرید و توزیع آن مدیریت می‌کند.

رئیس شورای شهر تهران همچنین با اشاره به نحوه دسترسی شهروندان به کالاهای ارزان‌قیمت، اعلام کرد که خرید از طریق سامانه شهرزاد و حضور در فروشگاه‌های شهروند و میادین با استفاده از کارت ملی امکان‌پذیر است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها، اظهار داشت: نمی‌دانیم برخی چه نفعی از اعلام مکرر زمان انتخابات می‌برند. صلاح کشور باید تعیین شود و بر اساس آن فعالیت کرد. پیشنهاد می‌کنم تا زمان اعلام رسمی توسط شعام، از اظهارنظر در این باره خودداری شود.

چمران همچنین در پاسخ به پرسش ابرنا درباره افزایش نرخ تاکسی، تأکید کرد: نرخ تاکسی بر اساس مصوبات شورا و به صورت سالانه تعیین می‌شود و هیچ افزایش نرخ غیرمجازی از سوی شهرداری یا شورا صورت نگرفته است؛ لذا سازمان تاکسیرانی باید نظارت دقیق‌تری بر این موضوع داشته باشد.

وی با اشاره به روند شخصی‌سازی کارت‌های بلیت، گفت: اگر بلیت‌ها بر پایه کارت ملی شخصی‌سازی شوند، اتفاق مثبتی خواهد بود که شهروندان مجبور به حمل کارت‌های متعدد نباشند.

 

برچسب ها: چمران ، مهدی چمران ، تاکسی
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