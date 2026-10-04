کد خبر: 1382574
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

‌آدم‌ربایی و تحرکات نظامی شدید صهیونیست‌ها در جنوب سوریه

7 منابع از تحرکات نظامی شدید صهیونیست‌ها در جنوب سوریه و ربایش یک جوان همراه با آزار و تفتیش مردم خبر دادند.

جوان آنلاین: در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه همزمان با جنگ‌افروزی‌های این رژیم در سراسر منطقه و در حالی که رژیم ابومحمد جولانی در سوریه علاوه بر موضع انفعالی خود مقابل این تجاوزات، توافق امنیتی نیز با صهیونیست‌ها منعقد کرده است، زندگی ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه استان قنیطره، در بحبوحه حملات و تجاوزات مداوم اسرائیل که کشاورزان، غیرنظامیان، جوانان و کودکان را هدف قرار می‌دهد، به وضعیتی از ترس و انتظار روزانه، وحشت از بازداشت، بمباران یا حتی مرگ تبدیل شده است.

در همین راستا شب گذشته نهاد موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که بالگردهای ارتش اسرائیل بر فراز حوض یرموک در حومه غربی درعا پرواز کردند، که همزمان با تحرکات و تهاجمات مداوم نظامیان صهیونیست به جنوب سوریه بود.

دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای اشغالگر اسرائیلی در حومه جنوبی قنیطره، با ۷ خودروی نظامی وارد جاده کودنه شده و بعد از ایجاد یک ایست بازرسی شروع به تفتیش رهگذران کردند.

بر اساس این گزارش، سپس تحرکات نظامی دیگری توسط اشغالگران صهیونیست در مناطق مختلف حومه قنیطره انجام شد، از جمله تهاجم به روستای حمیدیه و بازداشت یک مرد جوان. این همزمان با استقرار یک گشت نظامی در اطراف روستای صیدا الحانوت و ایجاد یک ایست بازرسی موقت در نزدیکی خانه‌های غیرنظامیان بود.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حومه شمالی قنیطره، نیروهای اسرائیلی، همراه با خودروهای نظامی، وارد روستای حمیدیه شدند و یک مرد جوان را از این منطقه ربودند و هیچ اطلاعاتی در مورد دلایل بازداشت یا محل انتقال او در دست نیست.

این نهاد سوری افزود که همچنین یک گشت نظامی اسرائیلی متشکل از دو تانک و سه خودروی زرهی وارد منطقه غرب روستای صیدا الحانوت در حومه جنوبی قنیطره شد و تقریباً به ۵۰۰ متری خانه‌های ساکنان رسید.

از سوی دیگر، طبق شهادت‌های جمع‌آوری‌شده توسط ساکنان جنوب سوریه، تعداد بازداشت‌شدگانی که آنها می‌شناسند تقریباً به ۴۶ یا ۴۷ نفر رسیده است، از جمله پنج کودک. همچنین استان‌های جنوبی سوریه، درعا و قنیطره، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل‌توجه سرعت حملات اسرائیل بوده‌اند. نیروهای اشغالگر تقریباً روزانه در چندین منطقه مرزی عملیات انجام می‌دهند، از جمله عملیات جست‌وجو و آدم‌ربایی که اغلب کشاورزان و چوپانان را هدف قرار می‌دهد.

این تجاوزات صهیونیست‌ها با ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی موقت در طول حملات و بازرسی رهگذران و خانه‌های غیرنظامیان در روستاها و شهرهایی که نیروهای اسرائیلی وارد آنها شده‌اند، همراه است و باعث نگرانی ساکنان محلی در مورد گسترش و فراوانی این عملیات‌ها شده است.

منابع محلی گزارش می‌دهند که تهاجمات نیروهای اسرائیلی به یک اتفاق روزمره تبدیل شده است که هر لحظه بدون هشدار رخ می‌دهد و با تیراندازی، یورش و بستن جاده‌های اصلی همراه است. ارتش اسرائیل در جاده‌ها، ایست‌بازرسی‌های متعددی ایجاد و از عبور شهروندان سوری جلوگیری می‌کند. ساکنان جنوب سوریه به‌ویژه قنیطره، گاهی اوقات به‌دلیل بسته شدن جاده‌ها ساعت‌ها سرگردان می‌شوند که زندگی آنها را مختل می‌کند و آنها را در حالت ترس مداوم قرار می‌دهد.

برچسب ها: صهیونیست ها ، اسرائیل ، سوریه
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