جزئیات سرقت خودرو در تهران با جرثقیل

جوان آنلاین: سارقان، خودروهای گران‌قیمت را به‌گونه‌ای با جرثقیل جابه‌جا می‌کردند که در نگاه اول همه‌چیز عادی به‌نظر برسد.

رسیدگی به این پرونده پس از اقدام به سرقت یک دستگاه رنو داستر از محدوده کلانتری ۱۰۲ پاسداران در تهران آغاز شد. همسایه صاحب خودرو به موضوع مشکوک شد و با پلیس تماس گرفت. ماموران به محل رفتند و راننده جرثقیل را دستگیر کردند اما همدست او فرار کرد.

راننده جرثقیل در تحقیقات گفت پس از آگهی اجاره جرثقیل در سایت دیوار فردی به‌ نام «سیامک» با او تماس گرفته و خواسته خودرو را جابه‌جا کند. با بررسی تراکنش‌های بانکی، تماس‌های تلفنی و ارتباطات متهمان، «سیامک ع.» شناسایی و همدستش شهروز در چهارباغ کرج دستگیر شدند و یک دستگاه دنا سرقتی از آنها کشف شد.

اعضای این باند، با پرسه‌زنی در مناطق متمول‌نشین تهران، خودروهای خارجی و گران‌قیمتی را که برای مدتی در خیابان رها شده بودند شناسایی و با استفاده از آگهی‌های جرثقیل و یدک‌کش در فضای مجازی، خودروها را به خودروبر منتقل می‌کردند. با این ترفند، آنها جابه‌جایی خودروهای مسروقه را طبیعی جلوه داده و وسایل نقلیه را برای فروش به مناطق مرزی می‌فرستادند.



منبع: جام جم