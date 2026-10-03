اشتباه تقصیر همه است، نه یک نفر

جوان آنلاین: زمین‌گیر شدن در استادوفرانس برای خروس‌ها بسیار سنگین بود، آن هم برابر ایتالیایی که دیگر جایی در بین بهترین تیم‌های جهان ندارد.

تیم‌ملی فوتبال فرانسه در سومین بازی خود در لیگ ملت‌ها مقابل آتزوری متوقف شد. تساوی یک - یک در حالی به دست آمد که میزبان از ایتالیا پیش افتاد، اما سوتی یکی از بازیکنان فرانسه، یک پیروزی مهم را از تیم زیدان گرفت.

تساوی ناامیدکننده

انتظار می‌رفت پس از دو برد متوالی، خروس‌ها در پاریس سومین پیروزی‌شان را کسب کنند. مایکل اولیسه در نیمه‌دوم برای فرانسه گلزنی کرد، اما الساندرو باستونی با زدن گل مساوی اجازه نداد دومین باخت ایتالیا رقم بخورد. جدا از اینکه فرانسه از دقیقه ۸۵ یک اخراجی داد و با خروج اوپامکانو از زمین قدرت تیم کاهش یافت، زیدان از نتیجه به دست آمده ناراحت بود. از آغاز لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ هنوز خروس‌ها درخانه به برتری نرسیده‌اند و فرصت پیروزی بر ایتالیا را نیز از دست دادند. این تیم فرداشب در پاریس میزبان بلژیک است و هواداران امیدوارند این‌بار طلسم پیروزی در استادوفرانس شکسته شود. زیزو با اینکه توقف برابر ایتالیا را ناامیدکننده خواند، اما به اشتباه بازیکنانش در موقعیت دادن به باستونی گلزن ایتالیا اشاره‌ای نکرد: «از عملکرد تیمم و چیزی که از بازیکنانم در این دیدار دیدم، راضی هستم. این نتیجه تا حدی ناامیدکننده است، چون شایسته کسب نتیجه‌ای بهتر بودیم. تا پیش از گل تساوی ایتالیا می‌توانستیم گل دوم را بزنیم. این وضعیت، به‌ویژه با توجه به آنچه موفق به پیاده‌سازی آن شده‌ایم، نویدبخش است. فکر می‌کنم می‌توانم به تیمم بسیار افتخار کنم. فکر نمی‌کنم سعی داشتیم بیش از حد بی‌نقص عمل کنیم؛ آنچه کم داشتیم، عمق بخشیدن به بازی‌مان در یک‌سوم پایانی زمین بود. درست است از فضا‌های فشرده بهره نبردیم، اما در ابتدای نیمه دوم، زمانی که حریف را تحت فشار گذاشتیم، این کار را بسیار خوب انجام دادیم. به همین دلیل است که این وضعیت ناامیدکننده است. فوتبال، یعنی تلاش برای به حداقل رساندن اشتباهات. برای من، مهم‌ترین چیز نگاه کردن به کلیت ماجراست، یعنی خود مسابقه در مجموع و من می‌توانم راضی باشم. نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که مقصر چه کسی بوده است؛ وقتی اشتباهی رخ می‌دهد، تقصیر همه است. موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، اما جان‌لوئیجی دوناروما عملکرد بسیار خوبی داشت. می‌دانم پیشرفت خواهیم کرد.»

فوتبال بازی کردیم

روبرتو مانچینی با اطمینان از پیشرفت ایتالیا گفت. با اینکه در گروه اول فرانسه و بلژیک با هفت و شش امتیاز اول و دوم هستند و ایتالیا چهار امتیازی است، اما سرمربی کهنه‌کار آتزوری تساوی برابر خروس‌ها را نقطه عطف تیمش خواند: «می‌دانستیم بازی بسیار دشواری است، به‌خصوص در شروع مسابقه. خوب عمل کردیم و اجازه ندادیم آنها موقعیت‌های زیادی ایجاد کنند، حتی اگر مالکیت توپ بیشتری داشتند. به عنوان یک تیم بازی کردیم، در حمله و دفاع در کنار هم بودیم. می‌خواستم این بازی گام دیگری رو به جلو در مسیرمان باشد. اینکه تلاش کردیم فوتبال بازی کنیم را دوست داشتم، با وجود اینکه مقابل تیم فوق‌العاده‌ای مثل فرانسه و مجموعه‌ای از قهرمانان بازی می‌کردیم.»

روی دور پیشرفت!

تیم‌ملی بلژیک از بحران ترکیه به سود خود استفاده کرد و با سه گل تیم مونتلا را درهم کوبید. درحالی‌که شاگردان فان‌بومل در خانه یک سروگردن از حریف بهتر بودند، بازیکنان ترکیه عملکرد ضعیف خود در سه بازی اخیرشان را تکرار کردند تا سومین شکست متوالی این تیم در لیگ ملت‌ها به ثبت برسد. به رغم قعرنشینی ترکیه در گروه اول، وینچنزو مونتلا هنوز خیال استعفا دادن ندارد: «نمی‌خواهم بیش از حد به انتقادات توجه کنم. ما با همین بازیکنان پس از ۲۴ سال به جام‌جهانی رفتیم. با همین بازیکنان به لیگ A رسیدیم. با همین بازیکنان در مسابقات قهرمانی اروپا شرکت کردیم. ترکیه اکنون به صورت منظم خود را مقابل تیم‌هایی در بالاترین سطح لیگ ملت‌ها محک می‌زند و این تجربه بخشی از روند آماده‌سازی برای پیشرفت آینده تیم است.»