کد خبر: 1382494
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی

تاب‌آوری شبکه گاز در آتش و سرما

تحویل گاز به صنایع با وجود محدودیت‌های ناشی از ناترازی‌ها و خسارت جنگ یک میلیارد مترمکعب افزایش یافت
سعیده زمانی

جوان آنلاین: با وجود تحمیل خسارت‌های ناشی از جنگ رمضان بر پالایشگاه‌ها و کاهش تولید گاز در پارس جنوبی و در شرایطی که پیش از جنگ نیز با ناترازی‌های قابل توجهی در زمینه تأمین گاز روبه‌رو بودیم، تحویل گاز به صنایع یک میلیارد مترمکعب افزایش یافت. گزارش‌ها نشان می‌دهد در شش ماه نخست امسال، به‌رغم اینکه حجم گازی تحویلی به شبکه، حدود ۱۴ درصد کمتر بود، اما سهم گازرسانی به نیروگاه‌ها به‌طور تقریبی در همان سطح سال گذشته حفظ شد، به‌گونه‌ای که امسال ۸۵ درصد و پارسال ۸۶ درصد از نیاز سبد سوخت نیروگاه‌ها با گاز تأمین شد که می‌توان آن را نشان‌دهنده تاب‌آوری شبکه گاز کشور در شرایط سخت دانست. 
 
سال جاری برای صنایع کشور سالی سخت به لحاظ ناترازی انرژی بوده است. خسارت‌های تحمیلی ناشی از جنگ رمضان به پالایشگاه‌ها در کنار انباشت ناترازی‌ها که از سال‌های گذشته برجا مانده، فشار‌های زیادی به بخش صنعت و تولید در زمینه تأمین گاز تحمیل کرد، فشار‌هایی که البته با تدابیر اندیشیده شده تا حدودی خنثی و مدیریت شد. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران روز گذشته در گفت‌وگویی با تشریح عملکرد شش ماهه نخست امسال، از پایداری در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع کشور با وجود کاهش تولید در پارس جنوبی خبر داد و گفت که در بخش صنایع و کسب‌وکار‌های کوچک در نیمه ابتدایی امسال، حجم گاز تحویلی یک میلیارد مترمکعب بیشتر از پارسال در همین بازه زمانی بود. همچنین به گفته او، در مورد صنایع عمده، به‌ویژه صنایع فولاد و پتروشیمی، محدودیتی ایجاد نشده است. 
حالا با عبور از تابستان، فعالان حوزه صنعت نگران ناترازی‌ها حوزه گاز در فصل سرد سال هستند. در این میان توصیه‌هایی نیز از سوی کارشناسان برای مدیریت همزمان مصرف و افزایش عرضه شنیده می‌شود. ایران در تولید گاز نیز در میان کشور‌های اصلی جهان قرار دارد. براساس گزارش‌های معتبر جهانی در حوزه انرژی، تولید جهانی گاز در سال ۲۰۲۴ به ۴ هزار و ۱۲۴ میلیارد مترمکعب رسید و امریکا، روسیه، ایران و چین چهار تولیدکننده بزرگ بودند. سهم این چهار کشور روی‌هم ۵۳درصد تولید جهان بود که رقم بسیار بالایی است. با این اوصاف نمی‌توان ادعا کرد که مشکل امروز ناترازی گاز تنها به بخش تولید مربوط می‌شود و دولت باید تنها و تنها به دنبال افزایش ظرفیت تولید باشد. این همان نکته‌ای است که کارشناسان حوزه انرژی نیز بدان تأکید کرده و مدعی‌اند که مدیریت مصرف، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. 

 صرفه‌جویی صرفاً یک انتخاب نیست
در پیک سال گذشته، حدود ۸۶۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه تزریق شد و در اوج مصرف ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری داشتیم. احتمال می‌رود که امسال شرایط سخت‌تری را نسبت به سال گذشته داشته باشیم، چراکه ظرفیت از دست رفته در جنگ حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. با این اوصاف میزان ناترازی در اوج مصرف به حدود ۳۵۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید. آرش نجفی، کارشناس انرژی و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در کنار افزایش عرضه گفت: مصلحت ما صرفاً افزایش تولید نیست. اینکه تصور کنیم با افزایش تولید می‌توانیم این مشکل را حل کنیم و به دنبال جذب سرمایه برای این کار باشیم، تا نیاز کشور را تأمین کنیم، تأکید دارم که به مصلحت کشور نیست، چراکه لازم است همزمان با افزایش تولید، بهره‌وری مصرف انرژی ساختار‌های تولید را ارتقا دهیم. در واقع ما باید برای افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی اقدامات جدی داشته باشیم. 
این فعال اقتصادی در ادامه گفت: در حال حاضر می‌توانیم کمبود گاز کشور را با اصلاح ساختاری و بهبود راندمان سیستم گرمایشی و سرمایشی کشور برطرف کنیم. تفاوت مصرف انرژی در روز‌های گرم و روز‌های سرد سال ناشی از استفاده از سیستم‌های گرمایشی یا سرمایشی است که نیاز ساختمان و منازل را تأمین می‌کند. 
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در زمینه سیستم‌های گرمایشی، گاز مصرفی این حوزه نزدیک به ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعب است که صرفاً برای تأمین گرمایش خانگی استفاده می‌شود. حال اگر در این شرایط، تغییر مصرف ایجاد کنیم، تفاوت قابل تأملی ایجاد می‌شود. مثلاً ۲۱میلیون بخاری گازی موجود در کشور را با بخاری گرید A معاوضه کنیم. همین اقدام ساده به‌راحتی می‌تواند حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفه‌جویی کند. علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف در شرایط کنونی گفت: در حال حاضر می‌توانیم کمبود گاز کشور را با اصلاح ساختاری و بهبود راندمان سیستم گرمایشی و سرمایشی کشور برطرف کنیم. تفاوت مصرف انرژی در روز‌های گرم و روز‌های سرد سال ناشی از استفاده از سیستم‌های گرمایشی یا سرمایشی است که نیاز ساختمان و منازل را تأمین می‌کند. 

 توسعه میادین و اصلاح زیرساخت‌های شبکه راه نجات صنایع از کمبود گاز
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین گاز صنایع در فصل سرد گفت: در فصول سرد سال عمده مصرف گاز در بخش خانگی و در استان‌های سردسیر متمرکز می‌شود و روشی که در گذشته در تأمین گاز اجرایی می‌شد، اولویت‌بخشی به مصارف خانگی بود. او با تأکید بر اینکه برای بهره‌وری بیشتر از گاز باید توسعه میادین گازی و اصلاح زیرساخت‌های شبکه در دستور کار باشد، افزود: در شرایط کنونی صنعتگر تاوان ناترازی انرژی را می‌پردازد، به طوری که امسال در فصول گرم سال در حوزه برق با مشکلات بسیاری روبه‌رو بود و با نزدیک شدن به فصل سرما با مشکل سهمیه‌بندی گاز در بخش صنعت روبه‌رو خواهد شد. 
سهل‌آبادی با بیان اینکه صنایع انرژی‌بر، به‌ویژه در بخش‌های فولاد و سیمان در خط مقدم آسیب‌های ناشی از ناترازی گاز قرار دارند، گفت: باید به سمت راهکار‌های ساختاری در حوزه تأمین نیاز بخش صنعت حرکت کنیم تا بخش صنعت کمترین آسیب را از ناترازی انرژی متحمل شود. کارشناسان تأکید دارند برای جلوگیری از فلج شدن صنایع در ماه‌های پیش‌رو، دولت باید در کنار اولویت‌بندی تأمین گاز نیروگاه‌ها، برنامه‌ای فوری برای بهینه‌سازی مصرف در بخش ساختمان و نوسازی تجهیزات حرارتی تدوین کند، چراکه تداوم وضع موجود، نه تنها تولید صنعتی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه می‌تواند تورم ناشی از کاهش عرضه کالا را در ماه‌های آینده به بازار تحمیل کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ رمضان ، اقتصاد ، گاز
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

پول حقیقی به بورس برگشت

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

قتل همسر پس از برنده شدن در لاتاری

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

پرتغال به صدرنشینی زودهنگام می‌اندیشد 

پیامد‌های داخلی و خارجی سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

پدر، عشق، پسر

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

جنگ «دستور کار» در نیویورک

کام چایکاران شیرین می‌شود

زمان ترخیص کالا از گمرکات قیچی می‌شود

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

 چک دیجیتال بانک ملی ایران؛ ساده، امن و در دسترس

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

واکسن آنفلوآنزا به داروخانه‌ها رسید

ورزشکار «کیفیت‌لازم» است، مدیر نه؟! 

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

هفتمین طلا به نام دوومیدانی

سوگلی‌های فدراسیون!

اکران خصوصی «جانشین»

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

طلا‌های سرنوشت‌ساز

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
پدر، عشق، پسر
مهد کودک ملل‌متحد!
گفت‌و‌گو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ برای عاقبت‌بخیری‌اش دعا کردم
عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار