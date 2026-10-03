اهالی صور لبنان: امیدمان به حزب الله است، به دولت سلام اعتماد نداریم

مردم جنوب لبنان با وجود حملات و تخریب گسترده، بر ماندن در سرزمین خود و بازگشت به مناطقشان تأکید دارند.

جوان آنلاین: در بخش غربی جنوب لبنان و در ورودی شهرک المنصوری، درگیری‌ها میان رزمندگان حزب الله و رژیم صهیونیستی در سایه آتش سنگین و مداوم جنگنده‌های صهیونیستی شدت گرفته است. استراتژی میدانی نظامیان اسرائیلی در این محور بر ترکیب حملات هوایی و گلوله‌باران مستقیم توپخانه‌ای استوار است و در امتداد خطوط مقدم، مناطق ممنوعه پرمخاطره ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، هدف این الگوی تخریب نظام‌مند، فراتر از ابعاد تاکتیکی به تلاش برای تحمیل یک واقعیت امنیتی جدید در منطقه نسبت داده می‌شود؛ واقعیتی که احیای زندگی و بازگشت ساکنان را تهدید می‌کند. با این حال، شهادت‌های میدانی اهالی نشان می‌دهد که حضور مردم و اصرار آنان برای بازگشت به سرزمینشان همچنان ادامه دارد.

یک شهروند لبنانی ساکن منطقه المنصوری در استان صور درباره وضعیت موجود گفت: «جنگنده‌های اسرائیلی دائماً و به‌صورت گسترده در حال پرواز هستند. در شبکه‌های اجتماعی هم ویدئو‌هایی موجود است برخلاف آنچه از طریق شبکه‌های اجتماعی یا از طریق توئیتر ادعا می‌کند موید جنایت‌های دشمن است و نشان می‌دهد تا چه اندازه متکبر، جنایتکار و قاتل است. برای مثال اسرائیل در روز‌های جنگ، برای تخلیه یک ساختمان را اخطار می‌داد، اما در نقطه‌ای دیگر بیش از پنج یا هشت خانه را هدف قرار می‌داد و در پوشش اعلام هشدار، دست به جنایت می‌زند. اما هر کاری کند، نمی‌تواند جنایت‌هایش را پنهان کند.»

یک پیرد ساکن صور نیز با تأکید بر ادامه مقاومت مردم گفت: «اسرائیل هر کاری هم بکند، چیزی به دست نخواهد آورد. به اذن خدای یگانه، پیروز هستیم و ان‌شاءالله پیروز خواهیم شد. اسرائیل دست به هر کاری هم بزند، هرچقدر ما را بکشند و ویرانمان کنند، هیچ چیزی نصیبشان نخواهد شد. به اذن خدای یگانه روزی خواهد رسید که نابود شوند و بروند.»

یک شهروند جوان لبنانی ساکن منطقه المنصوری نیز با اشاره به ادامه حضور مردم در جنوب لبنان گفت: «ما اکنون در جنوب هستیم و به تدریج این سرزمین را آزاد خواهیم کرد. هرچقدر هم طول بکشد، آن را آزاد خواهیم کرد. ما در این سرزمین بزرگ شدیم و تا آخرین نفس می‌جنگیم و آن را آزاد خواهیم کرد.»

بخش غربی، شریان حیاتی جبهه جنوبی لبنان را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین تسلط بر محور‌های آن به معنای کنترل گذرگاه‌های راهبردی و تثبیت یک نوار ممنوعه به‌عنوان واقعیتی تحمیلی است، اما این محاسبات نظامی با استقامت ناشی از حضور مردم و اصرار اهالی برای بازگشت جریان زندگی به سرزمینشان روبه‌رو می‌شود. البته در این بین بسیاری از شهروندان نسبت به رویکرد‌های دولت نواف، نخست وزیر لبنان در قبال ادامه اشغالگری‌های رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب لبنان لب به انتقاد می‌گشایند.

یکی از شهروندان لبنانی در ادامه اظهارات خود با انتقاد صریح از عملکرد دولت لبنان می‌گوید: «مردم امید زیادی به مقاومت دارند. اعتماد ما به دولت زمانی که برای نخستین بار شروع به کار کرد و چهار سال در قدرت بود، بسیار زیاد بود. خیلی افتخار می‌کردیم که دولتی داشته باشیم که از ما دفاع و محافظت کند، اما متأسفانه در عمل شاهد چیز دیگری هستیم. به‌محض اینکه آتش‌بس سال ۲۰۲۴ برقرار شد، خانه‌هایمان را ویران کردند. همین‌طور به‌محض اینکه آتش‌بس سال ۲۰۲۶ هم برقرار شد، باز هم خانه‌هایمان را بیش از پیش ویران کردند، چون اسرائیلی‌ها به بهانه‌های قانونی و بین‌المللی و لبنانی در حال پیشروی هستند. ما در تمام عمرمان دولتی ندیده‌ایم که از دشمن خود مقابل مردم کشورش حمایت کند.»

در پایان، داده‌های میدانی تأکید می‌کنند که رژیم اشغالگر، با وجود نمایش قدرت آتش و تخریب برای آواره کردن مردم، قادر نیست برتری هوایی و توپخانه‌ای خود را به تثبیت یک معادله امنیتی دائمی تبدیل کند. در نهایت، استقامت مردم در سرزمین خود همچنان عاملی است که نبرد بر سر هویت جنوب را باز و حل‌نشده نگه می‌دارد.