دستگاه‌های استخراج رمزارز یا «ماینر» از یک تجهیز تخصصی حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات، به موضوعی چندوجهی در عرصه‌های اقتصادی، انرژی، صنعتی، قضایی و حقوقی تبدیل شده‌اند. افزایش استقبال از استخراج رمزارز موجب شده است موضوعاتی مانند خرید و فروش دستگاه، نحوه ورود و نگهداری، تأمین برق، محل استقرار، خسارت‌های ناشی از فعالیت، بیمه تجهیزات و حتی نحوه کارشناسی و ارزشگذاری این دستگاه‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

جوان آنلاین: دستگاه‌های استخراج رمزارز یا «ماینر» از یک تجهیز تخصصی حوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات، به موضوعی چندوجهی در عرصه‌های اقتصادی، انرژی، صنعتی، قضایی و حقوقی تبدیل شده‌اند. افزایش استقبال از استخراج رمزارز موجب شده است موضوعاتی مانند خرید و فروش دستگاه، نحوه ورود و نگهداری، تأمین برق، محل استقرار، خسارت‌های ناشی از فعالیت، بیمه تجهیزات و حتی نحوه کارشناسی و ارزشگذاری این دستگاه‌ها بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

ماینر در ظاهر مجموعه‌ای از برد‌های الکترونیکی، تراشه‌های پردازشی، منبع تغذیه، فن و سامانه خنک‌کننده است، اما در عمل، ارزش و آثار آن بسیار فراتر از ظاهر فیزیکی دستگاه است. یک دستگاه استخراج می‌تواند به دلیل توان پردازشی، میزان مصرف انرژی، ساعت کارکرد، وضعیت تراشه‌ها، سلامت بردها، شرایط نگهداری و قابلیت عملیاتی، ارزش‌های متفاوتی داشته باشد. از همین‌جا نخستین نکته کارشناسی مطرح می‌شود: ارزش یک ماینر را نمی‌توان صرفاً از روی نام یا ظاهر آن تعیین کرد.

ماینر؛ تجهیزی با مصرف انرژی بالا

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بسیاری از تجهیزات استخراج رمزارز، مصرف مستمر و قابل توجه انرژی الکتریکی است. برخلاف بسیاری از تجهیزات اداری یا خانگی که ساعات محدودی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ماینر‌ها معمولاً برای کارکرد طولانی‌مدت طراحی می‌شوند. این مسئله باعث می‌شود ظرفیت شبکه برق محل، کابل‌ها، تابلو‌های برق، کلیدها، فیوزها، سیستم تهویه و تجهیزات حفاظتی اهمیت ویژه‌ای پیدا کنند.

استفاده از چندین دستگاه در یک فضای محدود، بدون محاسبه ظرفیت واقعی تأسیسات، می‌تواند موجب افزایش حرارت، افت ولتاژ، اضافه‌بار، عملکرد نامناسب تجهیزات حفاظتی و در شرایط نامناسب، بروز خسارت‌های الکتریکی و حتی آتش‌سوزی شود. به همین دلیل، در بررسی یک محل استخراج، صرفاً شمارش دستگاه‌ها کافی نیست. باید ظرفیت نصب‌شده، نوع و سطح مقطع کابل‌ها، وضعیت تابلو برق، تجهیزات حفاظتی، سیستم اتصال زمین، تهویه و شرایط بهره‌برداری نیز مورد بررسی قرار گیرد.

هزینه واقعی ماینر فقط قیمت خرید نیست

یکی از اشتباهات رایج، محاسبه صرفاً قیمت خرید دستگاه و مقایسه آن با درآمد احتمالی استخراج است، در حالی که راه‌اندازی یک فعالیت استخراج می‌تواند هزینه‌های دیگری نیز به همراه داشته باشد؛ از جمله هزینه انرژی، تجهیزات برق، تابلو و حفاظت، تهویه، تعمیرات، قطعات یدکی، اینترنت، فضای استقرار و نگهداری. از سوی دیگر، درآمد حاصل از استخراج ثابت نیست و عوامل مختلفی بر صرفه اقتصادی آن اثر می‌گذارند. تغییرات ارزش رمزارز، سختی شبکه، رقابت میان استخراج‌کنندگان، راندمان دستگاه، هزینه انرژی و ورود نسل‌های جدید سخت‌افزار می‌تواند اقتصاد فعالیت را تغییر دهد.

بنابراین، دستگاهی که در زمان خرید برای مالک «سرمایه مولد» محسوب می‌شود، ممکن است در اثر تغییر شرایط بازار، افزایش هزینه‌ها یا کاهش راندمان با‌افت قابل توجه ارزش اقتصادی مواجه شود.

تفاوت عمر فنی و عمر اقتصادی

در کارشناسی تجهیزات استخراج باید میان «عمر فنی» و «عمر اقتصادی» تفاوت قائل شد. ممکن است یک دستگاه از نظر فنی همچنان روشن شود و قابلیت پردازش داشته باشد، اما از نظر اقتصادی به دلیل مصرف انرژی بالا، راندمان پایین یا قدیمی‌شدن فناوری، ارزش اقتصادی گذشته خود را نداشته باشد. به همین دلیل، روشن‌شدن دستگاه به‌تنهایی دلیل کافی برای سالم و باارزش‌بودن آن نیست. کارشناس در ارزیابی تخصصی باید وضعیت برد‌های پردازشی، تراشه‌ها، منبع تغذیه، فن‌ها، سیستم خنک‌کننده، Firmware، میزان کارکرد و سایر مشخصات مؤثر را بررسی کند و ارزش دستگاه را متناسب با شرایط واقعی آن تعیین کند.

خطر استهلاک و خرابی

کارکرد طولانی‌مدت در دمای بالا می‌تواند موجب افزایش استهلاک برخی قطعات شود. فن‌ها، منابع تغذیه و قطعات الکترونیکی در معرض کارکرد مستمر قرار دارند و شرایط محیطی نیز بر طول عمر آنها تأثیرگذار است. گردوغبار، رطوبت، دمای نامناسب، تهویه ناکافی و سرویس‌نشدن تجهیزات می‌تواند عملکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، ماینر یک کالای مصرفی ساده نیست که صرفاً با مشاهده ظاهر آن بتوان درباره وضعیت فنی آن اظهارنظر کرد، بلکه در بسیاری از موارد نیاز به بررسی تخصصی و آزمایش عملکرد وجود دارد.

ماینر و خطر آتش‌سوزی

یکی از مهم‌ترین موضوعات در بهره‌برداری از تجهیزات استخراج، ایمنی الکتریکی است. تراکم بالای تجهیزات، مصرف مداوم انرژی، تولید حرارت و استفاده از کابل‌ها و تجهیزات حفاظتی نامتناسب با بار می‌تواند زمینه‌ساز حادثه شود. در صورت وقوع آتش‌سوزی، موضوع دیگر صرفاً خرابی یک دستگاه نیست. ممکن است تابلو برق، کابل‌کشی، ساختمان، تجهیزات مجاور و حتی اموال اشخاص ثالث نیز آسیب ببینند. در چنین شرایطی، تعیین منشأ حادثه اهمیت ویژه‌ای دارد. آیا حادثه ناشی از نقص دستگاه بوده است؟ آیا کابل‌کشی متناسب با بار بوده است؟ آیا تجهیزات حفاظتی به‌درستی انتخاب و نصب شده‌اند؟ آیا تهویه مناسب وجود داشته است؟ آیا دستگاه به شکل صحیح مورد استفاده قرار گرفته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند بررسی فنی و کارشناسی است.

ریسک‌های بیمه‌ای

در فعالیت‌های اقتصادی، بیمه یکی از ابزار‌های مدیریت ریسک است، اما وجود بیمه‌نامه به‌تنهایی به معنای پرداخت قطعی هر خسارت نیست. در زمان رسیدگی به خسارت تجهیزات استخراج، مواردی مانند نوع پوشش بیمه‌ای، موضوع بیمه، مشخصات اموال بیمه‌شده، کاربری محل، شرایط بیمه‌نامه، علت حادثه، نحوه بهره‌برداری و رعایت الزامات ایمنی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، برای صاحبان چنین تجهیزاتی، بررسی دقیق شرایط بیمه‌ای پیش از وقوع حادثه، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر از مواجه‌شدن با اختلاف پس از حادثه خواهد بود.

مالکیت دستگاه با مشروعیت بهره‌برداری یکسان نیست

یکی از مسائل مهم حقوقی در این حوزه، تفکیک میان مالکیت فیزیکی دستگاه و حق قانونی استفاده و بهره‌برداری از آن است. ممکن است فردی دستگاهی را خریداری کرده باشد، اما در یک پرونده قضایی، موضوعات دیگری از جمله نحوه ورود کالا، اسناد خرید، وضعیت قانونی تجهیزات، نحوه تأمین انرژی و شرایط فعالیت نیز مطرح شود. به همین دلیل، داشتن فاکتور خرید یا ادعای مالکیت دستگاه، لزوماً تمام مسائل حقوقی مرتبط با فعالیت را منتفی نمی‌کند.

در پرونده‌های قضایی، مرجع رسیدگی ممکن است نیازمند پاسخ به پرسش‌های متفاوتی باشد؛ از جمله اینکه دستگاه متعلق به چه کسی است، مشخصات فنی آن چیست، چه وضعیتی دارد، ارزش آن چقدر است و آیا فعالیت انجام‌شده مطابق مقررات مربوط بوده است. این پرسش‌ها ماهیت‌های متفاوتی دارند و باید میان اظهارنظر فنی کارشناس و تشخیص حقوقی و قضایی مرجع رسیدگی مرزبندی شود.

توقیف ماینر؛ آغاز یک فرآیند کارشناسی

در برخی پرونده‌ها، تجهیزات استخراج ممکن است توقیف شوند. در این وضعیت، ارزشگذاری دستگاه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. دستگاه توقیفی ممکن است سالم، ناقص، آسیب‌دیده، مستهلک یا حتی فاقد برخی قطعات اصلی باشد. بنابراین نمی‌توان قیمت یک دستگاه نو را بدون بررسی شرایط واقعی، مبنای ارزشگذاری قرار داد. کارشناس باید مشخصات دستگاه، برند، مدل، شماره سریال، وضعیت بردها، منبع تغذیه، سیستم خنک‌کننده، میزان کارکرد، قابلیت عملیاتی و سایر عوامل مؤثر را بررسی کند. در صورت وجود نقص یا آسیب نیز باید اثر آن بر ارزش دستگاه محاسبه شود.

چرا قیمت اینترنتی معیار قطعی کارشناسی نیست؟

گاهی برای تعیین ارزش ماینر، قیمت چند سایت اینترنتی مورد استناد قرار می‌گیرد. این روش می‌تواند برای شناخت اولیه بازار مفید باشد، اما الزاماً برای کارشناسی کافی نیست. قیمت درج‌شده در یک سایت ممکن است مربوط به دستگاه نو، وارداتی، کارکرده، دارای ضمانت، فاقد ضمانت یا حتی دستگاهی با شرایط متفاوت باشد. همچنین قیمت اعلامی فروشنده الزاماً معادل ارزش واقعی یک دستگاه مشخص در تاریخ ارزیابی نیست. کارشناسی حرفه‌ای باید با درنظرگرفتن تاریخ ارزیابی، وضعیت واقعی دستگاه، شرایط بازار، مشخصات فنی و میزان استهلاک انجام شود.

مسئولیت مدنی در برابر اشخاص ثالث

موضوع مهم دیگر، احتمال ورود خسارت به اشخاص ثالث است. فرض کنیم یک واحد استخراج در یک ساختمان مستقر شده و در اثر نقص فنی یا شرایط نامناسب برق، حادثه‌ای رخ دهد و به واحد‌های دیگر خسارت وارد شود. در این حالت، علاوه بر خسارت مستقیم مالک تجهیزات، موضوع مسئولیت در برابر اشخاص ثالث نیز مطرح خواهد شد. تشخیص منشأ حادثه، رابطه سببیت، میزان خسارت و سهم عوامل مؤثر، می‌تواند نیازمند بررسی تخصصی باشد. در چنین مواردی، یک گزارش کارشناسی دقیق باید بتواند میان علت فنی حادثه، نحوه بهره‌برداری، وضعیت تأسیسات و خسارت ایجادشده ارتباط منطقی و مستند برقرار کند.

خرید دستگاه دست‌دوم؛ ریسک مضاعف

خرید ماینر کارکرده نیز نیازمند احتیاط بیشتری است. ظاهر سالم دستگاه نمی‌تواند سلامت کامل تراشه‌ها و برد‌های داخلی را تضمین کند. دستگاه ممکن است مدت طولانی تحت بار بالا کار کرده باشد، تعمیر شده باشد، قطعات آن تعویض شده باشند یا عملکرد آن نسبت به مشخصات اولیه کاهش یافته باشد. بنابراین پیش از معامله، بررسی فنی، تطبیق مدل و مشخصات، بررسی شماره سریال، تست عملکرد و توجه به اسناد مربوط می‌تواند از اختلافات بعدی جلوگیری کند.

ماینر؛ موضوعی در مرز مهندسی و حقوق

یکی از ویژگی‌های پرونده‌های مرتبط با استخراج رمزارز، ماهیت چندرشته‌ای آنهاست. در یک پرونده ممکن است همزمان موضوعات برق، الکترونیک، فناوری اطلاعات، ارزشگذاری، خسارت، تجارت، انرژی، مسئولیت مدنی و مقررات قضایی مطرح شود. از همین رو، کارشناسی چنین تجهیزاتی نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر مشاهده ظاهری دستگاه باشد. کارشناس باید بتواند مشخصات فنی را به زبان قابل استناد در فرآیند قضایی تبدیل کند و در عین حال، مرز میان یافته‌های فنی و تصمیم حقوقی را رعایت نماید.