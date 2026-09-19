کد خبر: 1380257
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۶
بين‌الملل » اخبار كلی

تشدید بحران مالی و گسترش اختلافات در ارتش رژیم صهیونیستی 

رژیم صهیونیستی  تشدید بحران مالی در ارتش صهیونیستی و تعمیق اختلافات میان سطوح سیاسی و نظامی در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه، عملیات نظامی ارتش را تحت تاثیر قرار داده است.

جوان آنلاین: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی ضمن هشدار به سطوح سیاسی درباره پیامدهای ادامه اختلافات بر سر بودجه ارتش صهیونیستی، تصریح کرد که عدم تزریق میلیاردها شیکل بودجه بیشتر به ارتش صهیونیستی، می‌تواند توانایی ارتش برای ادامه جنگ را محدود کند.

ارتش صهیونیستی، کسری بودجه نظامی خود را حدود ۲۵ میلیارد شیکل (۸.۲ میلیارد دلار) برآورد کرده است.

گسترش جبهه درگیری ها در ارتش صهیونیستی منجر به افزایش تعهدات نظامی و مالی شده است؛ این موضوع در نهایت به تشدید فشارهای بر بودجه عمومی کابینه، بعلاوه افزایش حجم بدهی‌ها و نگرانی‌ها در بازار کار رژیم صهیونیستی منجر شده است.

جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، نزدیک به ۳ سال به طول انجامیده و هزینه‌های آن تا به امروز حدود ۱۴۲ میلیارد دلار بوده است. بنا بر اعلام روزنامه صهیونیستی هاآرتص، این هزینه ها به‌ زودی به ۱۶۹ میلیارد دلار خواهد رسید. این در حالی است که تداوم عملیات به معنای نیاز مستمر به نیرو، تجهیزات، مهمات و تدارکات است.

استقرار نیروهای نظامی ارتش صهیونیستی در لبنان، چالش‌های لجستیکی ویژه‌ای را ایجاد کرده است. رادیو ارتش به نقل از خبرنگار خود گزارش داد که ارتش از نظر مالی برای فصل زمستان آمادگی ندارد. این عدم آمادگی شامل مسیرهای تردد و تجهیزات لازم برای نیروهای اشغالگر در جبهه لبنان است.

این در حالی است که اختلافات گسترده‌ای میان ارتش و وزارت دارایی رژیم صهیونیستی بر سر میزان بودجه مورد نیاز و نحوه تأمین آن به وجود آمده است. بودجه نظامی تل‌آویو برای سال ۲۰۲۶، به حدود ۶۲ میلیارد دلار افزایش یافته، اما گزارش‌های صهیونیستی از وجود شکافی عمیق میان نیازهای تعیین‌شده توسط سطوح سیاسی و منابعی که عملاً اختصاص یافته، خبر می‌دهند.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی، ارتش اسرائیل را به سوءمدیریت بودجه و انجام هزینه‌کردهایی بدون پوشش مالی متهم می‌کند. بحران مالی کنونی به یک اختلاف سیاسی نیز تبدیل شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، با یائیر لاپید، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، برای بررسی تصویب بودجه بیشتر دیدار کرده است.

رادیو ارتش صهیونیستی اعلام کرده که تداوم کسری مالی ممکن است منجر به توقف یا تعویق خرید سامانه‌ها و مهمات اساسی از جمله موشک‌های رهگیر، گلوله‌های تانک، توپخانه و موشک ها شود. ارتش تهدید کرد که تعمیر و تجهیز مجدد تانک‌ها و نفربرهای زرهی، روند جذب نیرو در تعدادی از یگان‌ها از جمله نیروی هوایی، اطلاعات، فناوری و لجستیک و ... ممکن است در نتیجه کسری بودجه، تحت تأثیر قرار گیرد.

از سوی دیگر مرکز رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام ارشد نظامی گزارش داد که ارتش به دلیل بحران حاد در نیروی انسانی و در سایه بن‌بست تصویب قوانین تمدید خدمت سربازی اجباری، در مرحله‌ای بحرانی قرار دارد.

بر اساس داده‌های صهیونیستی، تداوم کمبود بودجه ممکن است ارتش را مجبور کند اولویت‌های خود را میان نیازهای عملیاتی فوری و برنامه‌های تجهیز و نگهداری بازنگری کند، آن هم در شرایطی که اختلاف با وزارت دارایی بر سر پول‌های اضافی مورد نیاز هنوز حل نشده است.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، اسرائیل ، نتانیابو
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