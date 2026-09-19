کد خبر: 1380256
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

فرصت‌های کلان اقتصادی کنترل انصارالله بر باب المندب 

انصارالله تسلط «انصارالله» بر باب‌المندب و سواحل غربی یمن، زمینه راه‌اندازی مجدد بنادر و بهره‌برداری از موقعیت راهبردی منطقه و ثروت‌ها و منابع موجود را هموار می‌کند. 

جوان آنلاین:  تسلط جنبش «انصارالله» بر تنگه باب‌المندب و شهرهای ساحلی مشرف بر آن در جنوب دریای سرخ، پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک مهمی را به دنبال خواهد داشت. یمن، علی‌رغم اهمیت اقتصادی این منطقه، در حال حاضر به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم، از اشراف خود بر این تنگه بهره چندانی نمی‌برد؛ اما تثبیت کنترل نیروهای صنعا، امید به استفاده از ویژگی‌های جغرافیایی منحصر به‌ فرد یمن در خدمت اقتصاد کلان کشور را احیا کرده است.

به گزارش مهر، طی روزهای گذشته، دولت صنعا مشغول عادی‌سازی اوضاع در شهرهای ساحل غربیِ باز پس‌ گرفته شده، به‌ویژه «المخا»، «الخوخه»، «حیس» و مرکز بخش «ذوباب» بوده است. این دولت، تیم‌های فنی، اقتصادی، امنیتی، پزشکی و امدادی از وزارتخانه‌های مختلف تشکیل داده تا خلأهای حاکمیتی را پر کرده و به پیامدهای شکاف پولی پایان دهند و خدمات عمومی را ارائه کنند.

روزنامه الاخبار لبنان در این رابطه نوشت که مقامات صنعا پس از موفقیت در بازگرداندن جریان برق، آب و ارتباطات و فعال‌سازی مراکز بهداشتی و آموزشی، اکنون در حال فعال‌سازی مجدد فعالیت‌های کشتیرانی در بندر «المخا» و تأمین امنیت صیادانی هستند که پیش‌تر از فعالیت در بسیاری از مناطق دریایی منع شده بودند.

در همین حال، نیروهای گشت ساحلی «انصارالله» برای جلوگیری از هرگونه اقدام خصمانه علیه کشتی‌ها یا دزدی دریایی توسط طرف‌های متخاصم، در حال محافظت از گستره نفوذ خود در تنگه باب‌المندب و اعمال نظارت دریایی گسترده هستند.

یک منبع مسئول در «سازمان بنادر دریای سرخ» به روزنامه الاخبار گفت که این سازمان که مدیریت بنادر الصلیف، رأس عیسی و الحدیده را بر عهده دارد، توانسته است بندر المخا را به چرخه خدمت بازگرداند و کار پذیرش کشتی‌هایی که به سمت آن سرازیر شده‌اند را آغاز کرده است. این منبع اشاره می‌کند که صنعا با هدف تشویق تجار و واردکنندگان، مشوق‌های جذابی شامل کاهش ۵۰ درصدی تعرفه‌های گمرکی، مالیاتی و هزینه‌های خدمات بندری در نظر گرفته است. به گفته این منبع، اعلام این مشوق‌ها نشان‌دهنده تمایل «انصارالله» برای بازگرداندن فعالیت‌های بندری به این مرکز است که پیش‌تر در نتیجه تبدیل این تأسیسات به یک پادگان نظامی برای تخلیه محموله‌های تسلیحاتی، به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود.

بر اساس اسناد متعددی که نیروهای صنعا در این بندر کشف کرده‌اند، اماراتی‌ها و پس از آن‌ها سعودی‌ها، طی سال‌های گذشته اتاق‌های عملیات مستحکمی در محوطه این بندر حیاتی ایجاد کرده بودند. این موضوع باعث شده بود درآمدهای گمرکی بندر از ۱۴ میلیارد ریال در سال ۲۰۲۲ به ۴ میلیارد ریال در سال قبل کاهش یابد. علت این کاهش، سلب نقش ناوبری از بندر و تبدیل سواحل ذوباب و رأس العاره در نزدیکی تنگه باب‌المندب به گذرگاه‌های امن برای کالاهای قاچاقِ وارداتی از کشورهای شاخ آفریقا بوده است. همزمان با رونق پدیده قاچاق در سواحل المخا و ذوباب، وضعیت معیشتی ساکنان این شهرها به پایین‌ترین سطح رسید که دلیل آن سقوط ارزش پول ملی و افزایش قیمت مواد غذایی بود.

بر اساس این گزارش، توجه امارات و عربستان به «المخا» و برخی مناطق ساحلی در شمال این شهر، مانند سواحل «الخوخه» و «یختل» و همچنین سواحل «ذوباب»، همسو با طرحی آمریکایی بوده که هدف آن تحویل این شهر و مناطق ساحلی به متحدان واشنگتن در یمن است. بر اساس اطلاعات موجود، آمریکایی‌ها در ایجاد چندین فرودگاه‌ نظامی نقش داشته‌اند که برجسته‌ترین آن‌ها فرودگاه «ذوباب» است که در مساحتی به وسعت ۲۳۰ کیلومتر مربع، در جنوب پادگان استراتژیک «العمری» و در فاصله حدود ۱۰ کیلومتری از جزیره «میون» احداث شده است.

یک منبع یمنی تصریح کرد که آمریکا قصد داشت این پادگان را به بهانه حفاظت از کشتیرانی در تنگه باب‌المندب، به یک پایگاه نظامی پیشرفته برای نیروهای خود تبدیل کند. امارات نیز طی سال‌های گذشته اتاق‌های عملیات مستحکمی در آنجا ایجاد کرده بود. اما پس از شکست سرتیپ طارق صالح در اشغال بخش‌های مشرف به باب‌المندب، اجرای این طرح به تعویق افتاد. با این حال، متحدان واشنگتن همچنان به آماده‌سازی المخا و شهرهای ساحلی برای تبدیل شدن به یک اقلیم مستقل در درون یک دولت فدرال ادامه می‌دهند؛ دولتی که خواسته‌های واشنگتن برای تشدید سلطه بر یکی از مهم‌ترین تنگه‌های آبی منطقه را برآورده سازد.

یک منبع اقتصادی نزدیک به دولت عدن، دارایی‌های اقتصادی تصرف‌ شده توسط نیروهای صنعا را بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می‌کند. این دارایی‌ها شامل موارد زیر است: فرودگاه بین‌المللی در سواحل المخا که هزینه ساخت آن از ۶۵ میلیون دلار فراتر رفته، دو فرودگاه نظامی در ذوباب و المخا، جاده‌های عمومی با ارزش تخمینی ۵۰ میلیون دلار، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۶۰ مگاوات به ارزش ۶۰ میلیون دلار، پروژه‌های آبی به ارزش بیش از ۱۰ میلیون دلار، و بیمارستان‌های عمومی و یک شهرک پزشکی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار.

الاخبار، دستاوردهای جغرافیایی-اقتصادی صنعا در تسلط بر باب المندب را شامل بازپس‌گیری کنترل ۳۳ جزیره مسکونی و غیرمسکونی دانست که از «میون» تا مجمع‌ الجزایر «حنیش» در نزدیکی آب‌های سرزمینی اریتره در دریای سرخ امتداد دارند. این امر به «انصارالله» کنترل مستقیم بر گذرگاه بین‌المللی و خطوط کشتیرانی جهانی می‌دهد، در حالی که پیش از این، این کنترل به‌صورت غیرمستقیم بود. علاوه بر موارد فوق، فرصت‌های اقتصادی بسیاری وجود دارد که صنعا می‌تواند از آن‌ها بهره‌برداری کند که برجسته‌ترین آن‌ها بهره‌گیری از جریان آبی قوی در تنگه باب‌المندب برای تولید حدود ۵۰۰۰ مگاوات انرژی، ایجاد بنادر خدماتی برای کشتی‌ها، تبدیل سواحل ذوباب به یک منطقه آزاد و مرکز لجستیک و احیای پروژه‌های استراتژیک مانند پروژه «پل نور» است که یمن را به کشورهای شاخ آفریقا متصل می‌کند.

برچسب ها: انصارالله ، انصارالله یمن ، یمن
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