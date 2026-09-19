دست رد مصر به سینه عربستان برای اعزام نیرو به یمن 

جوان آنلاین: قاهره در موضعگیری خود در قبال بحران یمن، ضمن برقراری توازن میان دو عامل تأمین امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب از یک طرف و تامین منافع استراتژیک خود، ورود به درگیری مستقیم با جنبش «انصارالله» و متحدان منطقهای آن را رد کرد.
بر اساس اعلام منابع آگاه به روزنامه الاخبار، بحثها و تماسهای اخیر میان مقامات مصری و سعودی بر «حفاظت از ثبات اقتصادی و امنیتی پادشاهی عربستان به عنوان بخشی حیاتی از امنیت ملی آن، با ترجیح تکیه بر ابزارهای دریایی، هوایی و اطلاعاتی و تأکید بر راهکار سیاسی مذاکرهمحور برای کاهش خطرات گسترش دامنه درگیری» متمرکز بوده است.
مصر، با وجود روابط اقتصادی گسترده با عربستان که شامل تجارت، سرمایهگذاری، حوالههای کارگران مصری در این کشور و جریان انرژی است، همچنان میکوشد از «کشیده شدن» به تنش منطقهای گسترده خودداری کند؛ چرا که معتقد است ورود به جنگ علیه «انصارالله» میتواند آن را در مواجهه غیرمستقیم با ایران قرار دهد که منجر به واکنشهای نظامی با پیامدهای غیرقابل پیشبینی شود.
الاخبار می افزاید که مصر حساسیت ویژهای نسبت به «پیشنهاد عربستان برای اعزام نیروی زمینی به خاک یمن» دارد. مقامات مصری در تماس با همتایان سعودی خود اعلام کردهاند که این اقدام «انتقال به سطح متفاوتی از تعهد نظامی با پیامدهای تضمین نشده است، به ویژه که ورود به محیط بسیار پیچیده یمن، تعیین پایان مأموریت را دشوارتر از اجرای یک عملیات نظامی محدود میکند.»
این در حالی است که قاهره همچنان تأکید میکند که پایان دادن به آنچه که آن را «خطر انصار الله در یمن» می نامد، با حملات هوایی یا عملیات دریایی میسر نیست و تداوم عملیات بدون یک مسیر سیاسی ممکن است به بازتولید «تهدید» یا افزایش آن منجر شود.