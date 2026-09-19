کد خبر: 1380222
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش بس در لبنان، مناطقی را در جنوب این کشور هدف قرار داد.

جوان آنلاین:  منابع لبنانی از وقوع انفجار بزرگ در شهرک المنصوری در جنوب صور و تحرکات زمینی رژیم صهیونیستی در شهرک صربین در بنت جبیل و نیز اقدام تخریبی بزرگ در شهرک الخیام در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان با شدیدترین لحن، جنایت وحشیانه دشمن اسرائیلی در آتش زدن بیمارستان دولتی میس الجبل را محکوم و اعلام کرد: این بیمارستان که به جدیدترین تجهیزات و دستگاه‌های پزشکی مجهز شده بود، به طور هدفمند در حال تخریب است.

این وزارتخانه تاکید کرد: این عمل نشان دهنده ورشکستگی اخلاقی و جنایتکار بودن رژیم صهیونیستی است. نیروهای اشغالگر که به اشغال بیمارستان و تبدیل آن به یک پادگان نظامی بسنده نکرده بودند، اکنون اقدام به آتش زدن کامل آن کرده و مردم جنوب لبنان را از اساسی‌ترین حقوق انسانی خود در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و درمان پزشکی محروم کرده‌اند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: هدف قرار دادن مؤسسات پزشکی و کادر درمان یک جنایت جنگی تمام‌عیار و نقض آشکار توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. از جامعه بین‌المللی، سازمان بهداشت جهانی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ می‌خواهیم که فوراً سکوت مشکوک خود را بشکنند و اشغالگران را به دلیل جنایات مکررشان علیه بخش بهداشت لبنان پاسخگو کنند.

در این بیانیه آمده است: این اقدامات جنایتکارانه صهیونیستی، اراده مقاومت را از بین نخواهد برد و این وزارتخانه به انجام وظیفه ملی و بشردوستانه خود ادامه خواهد داد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، لبنان ، جنگ لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی

جزئیات رزمایش ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدای ایران»

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

آمریکا باید رویکرد خود را در قبال ایران بازنگری کند

فایننشال تایمز: آمریکا در جنگ علیه ایران از سه زاویه در حال شکست است

شیر طلایی جشنواره ونیز  جایزه وطن‌فروشی  برای بازیگر یک فیلم زیرزمینی

جراح قلابی زیبایی تحت تعقیب پلیس

۷ دستاورد عملیات «والله أشد بأساً»؛ تغییر معادله قدرت در باب‌المندب

فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!

کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟

مظلوم‌تر از بهشتی‌

آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»

دیدار وزرای امور خارجه ایران و کوبا در دهلی نو

سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!

قتل برادرزاده در درگیری خانوادگی + گفت‌وگو با متهم

دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

دوصد کردار ایرانیان

«شهادت» پاداش ۳۰ سال خدمت آقا وحید در آستانه بازنشستگی بود

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

بن هول!

تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها

«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!

کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!

مدیرعامل پرسپولیس: قرارداد "گرا" ۷۷۰ هزار دلار برای یک فصل و نیم‌ است

مدیرعامل پرسپولیس: در خصوص آسانی از کمیته انضباطی جواب نگیریم سراغ CAS میرویم

کنفرانس عمومی آژانس اتمی آغاز شد/ بررسی ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای در دستورکار

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

باید از مقصر‌یابی به رفع دلایل سانحه برسیم

نظارت عمومی بر عدالت |  اصرار رئیس قوه به علنی‌شدن دادگاه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

بخشش عروس پس از ۷ سال

رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان

همه «جان‌فدا» شدیم

جنگ علمی هم امریکا را منزوی می‌کند

روایت معکوس «اسکورت» از جرم و تطهیر قانون‌شکنی

خیابان را خالی نکنید

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

افشاگری‌هایی از درون ماشین جنگی صهیونیست‌ها

تمکین امریکا مقابل انصارالله

گاز به کمک بنزین آمد

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رزمایش جان‌فدایان ایران -۲
رزمایش جان‌فدایان ایران -۱
عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها
مروری بر یک شایعه تاریخی/ رحلت طالقانی در دستنوشته فرزندان
افتتاح نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی
کمیته انضباطی استقلال و تراکتور را جریمه میکند؟
مظلوم‌تر از بهشتی‌
فمنیست مشهور یا مأمور سیا؟!
«سناریوی جمعیت» و تبدیل انسان مبارز به انسان مصرف‌کننده و شکننده!
آینده‌ی خوب می‌خواهید گذشته را کنار نگذارید!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ شهادت پاداش ۳۰ سال خدمت در آستانه بازنشستگی
دوصد کردار ایرانیان
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار