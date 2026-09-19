تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: منابع لبنانی از وقوع انفجار بزرگ در شهرک المنصوری در جنوب صور و تحرکات زمینی رژیم صهیونیستی در شهرک صربین در بنت جبیل و نیز اقدام تخریبی بزرگ در شهرک الخیام در جنوب لبنان خبر دادند.
از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان با شدیدترین لحن، جنایت وحشیانه دشمن اسرائیلی در آتش زدن بیمارستان دولتی میس الجبل را محکوم و اعلام کرد: این بیمارستان که به جدیدترین تجهیزات و دستگاههای پزشکی مجهز شده بود، به طور هدفمند در حال تخریب است.
این وزارتخانه تاکید کرد: این عمل نشان دهنده ورشکستگی اخلاقی و جنایتکار بودن رژیم صهیونیستی است. نیروهای اشغالگر که به اشغال بیمارستان و تبدیل آن به یک پادگان نظامی بسنده نکرده بودند، اکنون اقدام به آتش زدن کامل آن کرده و مردم جنوب لبنان را از اساسیترین حقوق انسانی خود در زمینه مراقبتهای بهداشتی و درمان پزشکی محروم کردهاند.
وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد: هدف قرار دادن مؤسسات پزشکی و کادر درمان یک جنایت جنگی تمامعیار و نقض آشکار توافقنامههای بینالمللی است. از جامعه بینالمللی، سازمان بهداشت جهانی و کمیته بینالمللی صلیب سرخ میخواهیم که فوراً سکوت مشکوک خود را بشکنند و اشغالگران را به دلیل جنایات مکررشان علیه بخش بهداشت لبنان پاسخگو کنند.
در این بیانیه آمده است: این اقدامات جنایتکارانه صهیونیستی، اراده مقاومت را از بین نخواهد برد و این وزارتخانه به انجام وظیفه ملی و بشردوستانه خود ادامه خواهد داد.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.