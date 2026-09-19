لژیونر شدن هافبک پرسپولیس منتفی شد

طی روزهای اخیر شایعاتی درباره انتقال محمد عمری به یکی از باشگاه‌های قطری و لژیونر شدن این بازیکن مطرح شد.

جوان آنلاین: طی روزهای اخیر شایعاتی درباره احتمال لژیونر شدن محمد عمری و انتقال این بازیکن به یکی از باشگاه‌های قطری مطرح شده است.

با این حال پیگیری‌ها از مسئولان باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد که این شایعات صحت ندارد و هیچ پیشنهاد رسمی از سوی باشگاه‌های خارجی، چه از قطر و چه از سایر کشورها، برای جذب محمد عمری به باشگاه پرسپولیس ارائه نشده است.

با توجه به این موضوع، بحث جدایی عمری از پرسپولیس و حضور این بازیکن در فوتبال خارج از ایران نیز در شرایط فعلی صحت ندارد و عمری همچنان در جمع سرخپوشان به کار خود ادامه خواهد داد.