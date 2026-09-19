جوان آنلاین: اولین حاشیه جدی رقابتهای بازیهای آسیایی ناگویا قبل از دیدار هاکی چمنی رخ داد که طی آن سرود ملی کره شمالی به اشتباه قبل از دیدار تیم هاکی روی چمن مردان کره جنوبی در بازیهای آسیایی ژاپن پخش شد.
خبرگزاری یونهاپ نوشت: این حادثه قبل از بازی مقابل بنگلادش رخ داد. گوینده ورزشگاه بلافاصله عذرخواهی کرد. پس از آن، برگزارکنندگان ابتدا سرود بنگلادش و سپس سرود کره جنوبی را پخش کردند. اما به دلیل تأخیر در شروع بازی، داور دستور داد بازیکنان در حالی که سرود همچنان در حال پخش بود، دست بدهند.
مین ته سوک، سرمربی کره جنوبی گفت: باور نمیکنم این اتفاق در یک مسابقه بینالمللی رخ داده باشد.
این موضوع خشم گستردهای را در کره جنوبی برانگیخته است.
* کاپیتان تیم ملی کبدی هند: ایران سختترین رقیب ماست
سانیل کومار، کاپیتان تیم ملی کبدی مردان هند در آستانه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، در اردوی تیمش در گاندیناگار گفت هیچ مدالی جز طلا کافی نیست و آنها به دنبال طلای این دوره نیز هستند. سانیل ایران را سختترین رقیب هند در سه دوره اخیر بازیهای آسیایی دانست و گفت که میخواهند این بار با اختلاف بیشتری ایران را شکست دهند.
سانیل با نگاه به رقابتهای پیشرو، ایران را سختترین حریف هند معرفی کرد و گفت: در سه دوره اخیر بازیهای آسیایی، ایران سختترین رقیب ما بوده است. در ۲۰۱۴ با دو امتیاز بردیم، در ۲۰۱۸ باختیم و در ۲۰۲۳ با چهار امتیاز بردیم. شکست دادن دوباره آنها و این بار با اختلاف بیشتر، معنای زیادی برای ما خواهد داشت.