صدور کیفرخواست برای عاملان ترور رهبر شهید و فرماندهان/ تعقیب ۹۷ مقام آمریکایی و صهیونیستی

جوان آنلاین: سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: در پرونده ترور رهبر مجاهد شهید و فرماندهان شهید، ۱۵۹ نفر از مقامات سیاسی و نظامی ارشد آمریکا و رژیم صهیونیستی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که ۹۲ نفر آمریکایی و ۶۷ نفر اسرائیلی هستند. برای متهمان کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: یکی از پرونده‌های حقوقی که به دادخواست جمعی از مردم در دادگستری تهران در حال رسیدگی است و صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این دعوا احراز شده، مطالبه خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی را دنبال می‌کند و به‌زودی وقت رسیدگی آن تعیین خواهد شد.

وی درباره پرونده ترور سرداران شهید نیز گفت: برای ۱۹ سردار شهید پرونده تشکیل و رسیدگی انجام شده و در نهایت برای ۹۷ نفر از مقامات آمریکایی و صهیونیستی کیفرخواست صادر شده که ۷۴ نفر آمریکایی و ۲۳ نفر اسرائیلی هستند.

پرونده ترور شهید لاریجانی در مراحل نهایی

کاظمی همچنین از تشکیل پرونده درباره ترور شهید علی لاریجانی، شهید مرتضی لاریجانی و اعضای دفتر ایشان خبر داد و افزود: این پرونده نیز به‌زودی و پس از طی مراحل قانونی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.

وی با اشاره به روند دادخواهی‌های داخلی و بین‌المللی گفت: در حوزه حقوقی حدود ۴۰۰ پرونده در دادگستری تشکیل شده و یکی از پرونده‌ها نیز با بیش از ۳۵۰ هزار شاکی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه متذکر شد: هدف از این اقدامات، مستندسازی ادعا‌ها و ادله، رسیدگی قضایی و صدور آرای مستدل و مستند است تا روند دادخواهی در داخل کشور و در صورت لزوم در عرصه بین‌المللی دنبال شود.