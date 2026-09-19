کد خبر: 1380193
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تاریخ انتشار: ۲۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۸
جامعه » اخبار كلی
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد

آغاز واریز حقوق شهریور ماه بازنشستگان از فردا

سازمان تأمین اجتماعی بنابر اعلام سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به شهریور ماه کلیه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این از ظهر روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه آغاز می‌شود.

جوان آنلاین: سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پرداخت حقوق مربوط به شهریور ماه بیش از  ۵ میلیون و ۳۰۰هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر گرامی سازمان، از ظهر روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه آغاز و به تدریج طی سه روز به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مدت زمان اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی کنند.

خاطرنشان می‌شود که فیش حقوقی شهریور، از اول مهرماه و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

بر اساس این اطلاعیه، در صورت هرگونه سوال، ابهام و اعتراض به احکام و فیش‌های صادره، بازنشستگان و مستمری‌بگیران  می‌توانند از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://۱۴۲۰.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال کنند. همچنین این مرکز به صورت شبانه‌روزی و با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره‌کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@  در دسترس است، دنبال کنند.

برچسب ها: سازمان تأمین اجتماعی ، حقوق بازنشستگان ، حقوق و درآمد
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