افزایش ۶۰ درصدی مشروطی دانشجویان پس از کرونا؛ تأکید بر آموزش حضوری

جوان آنلاین: ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، در گفتوگویی اعلام کرد: بعد از پایان بیماری کرونا و بازگشت به آموزش حضوری، میزان و درصد دانشجویان مشروطی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش مهر، وی ادامه داد: بخشی از این موضوع مربوط به آزمونها بود و بخشی نیز به نوع تعامل بین دانشجو و استاد مربوط میشد؛ عمق یادگیری دچار خدشه شده بود.
واحدی گفت: بنابراین اولین اقدام این است که باید به کیفیت آموزش حضوری برگردیم، اما آموزش مجازی را نیز فراموش نکنیم. بالاخره فناوریهای نوین که آمدند، یک امکان را در اختیار قرار دادهاند تا برخی از آن استفاده کنند.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: آییننامهای که اجازه میدهد تا ۲۵ درصد از آموزش به صورت مجازی باشد، در همین راستا است و اختیار آن با دانشگاههاست، اما برای شروع سال به همه دانشگاهها اعلام کردهایم از ۴ مهر به بعد آموزش را به صورت حضوری شروع کنند و بهمرور در طول سال تحصیلی با هماهنگیهای انجامشده، از آموزش مجازی نیز استفاده کنند.
وی ادامه داد: اقداماتی برای اساتید و دانشجویان و دورههای آموزشی پیشبینی کردهایم، پلتفرمهایی را برای انتقال مفاهیم آماده کردهایم و بازنگری دروس را نیز داشتهایم. اینها مجموع اقداماتی است که برای دانشجویان مجازی و دانشجویان نوورودی انجام شده است.
واحدی در پایان گفت: امسال با اعلام نتایج آزمون دکتری، ۱۴ هزار نفر به جمع دانشجویان اضافه شدند.