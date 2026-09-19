جریمه ۱۰۰ هزارتومانی در انتظار رانندگان بی توجه به هشدار پلیس مدرسه

جوان آنلاین: سرهنگ فیروز کشیر روز شنبه اظهار کرد: با آغاز بازگشایی مدارس، بسیاری از خانوادهها برای رساندن فرزندان خود با خودرو شخصی تردد میکنند و همین موضوع حدود ۲۶ تا ۳۰ درصد ترافیک هفته پایانی شهریور و اوایل مهر را رقم میزند.
این ترددهای غیرضروری موجب افزایش بار ترافیکی و ایجاد گرههای ترافیکی در سطح شهر میشود.
به گفته وی، با آغاز سال تحصیلی و کمبود ناوگان حملونقل عمومی، صف انتظار خانوادهها و دانشآموزان در ایستگاههای اتوبوس افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه استفاده از سرویس مدارس و حملونقل عمومی نقش بسیار مهمی در کاهش ترافیک دارد و از شهروندان خواست برای مدیریت بار ترافیکی روزهای ابتدایی مهر همکاری لازم را داشته باشند.
سرهنگ کشیر درباره سرویس مدارس تصریح کرد: در تهران حدود ۴۹۹۰ مدرسه وجود دارد و ۲۶۰ مدرسه بهدلیل قرار گرفتن در معابر اصلی، نقش مستقیم در ایجاد گرههای ترافیکی دارند؛ موضوعی که موجب افزایش ترافیک اطراف مدارس و مراکز آموزشی میشود.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: هدف پلیس اعمال قانون نیست و پلیس نمیخواهد روز شهروندان را با جریمه کردن تلخ کند، اما در مواردی ناچار است در چارچوب قانون برخورد کند.
او با اشاره به همکاری مناسب شهروندان در آغاز سال تحصیلی گذشته افزود: با وجود این همراهی، پلیس در برخی موارد مجبور به اعمال قانون شد. پلیس بهدنبال فرهنگسازی است و تنها در مواقع ضروری اقدام به اعمال قانون میکند.
سرهنگ کشیر با اشاره به آمار برخورد با تخلفات ساکن در پایتخت در مهرماه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد:
مجموع اعمال قانون: بیش از ۸۴۲ هزار فقره، سد معبر: بیش از ۳۰۵ هزار فقره، توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع: بیش از ۹ هزار فقره
توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل و داخل تونل: بیش از ۵۹۲ فقره
توقف در محل ایستادن ممنوع: بیش از ۲۰۹ هزار فقره، توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه اتوبوس: بیش از ۱۸ هزار فقره، توقف وسایلنقلیه در سطح سوارهرو: بیش از ۴ هزار فقره بوده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۸ هزار فقره توقف وسایل نقلیه در ایستگاههای اتوبوس ثبت شده، تأکید کرد: هیچکس حق ندارد در محلهای اختصاصیافته به ناوگان حملونقل عمومی توقف کند چرا که مصداق بارز تجاوز به حقوق شهروندی عامه مردم هست.
وی همچنین آمار برخورد با تخلفات ساکن در پایتخت را در مهرماه سال ۱۴۰۴ چنین اعلام کرد: توقف دوبله بیش از ۲۲۲ هزار فقره، توقف در پیادهرو بیش از ۳۹ هزار فقره، توقفدر جهت مخالف بیش از ۱۳ هزار فقره، توقف در محل ممنوع بیش از ۴۲ هزار فقره، توقف در محل اختصاص جانبازان و معلولین بیش از ۱۲۰۰ فقره بوده است.
وی درباره توقف خودرو در محل پارک ویژه جانبازان و معلولان نیز گفت: این فضاها صرفاً برای دسترسی آسان افرادی که دارای معلولیت جسمی و حرکتی و جانبازان جنگ تحمیلی هستند پیشبینی شده و توقف سایر رانندگان در این محلها علاوه بر ایجاد مزاحمت، مانع استفاده این گروهها از حق قانونیشان میشود. پلیس راهور نیز در چنین مواردی بدون اغماض برخورد میکند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، آمار اعمال قانون تخلفات رانندگی در مهرماه سال ۱۴۰۴ در پایتخت را نیز اعلام کرد:
عدم استفاده از کلاه ایمنی: بیش از ۲۳۶ هزار فقره، عدم استفاده از کمربند ایمنی حدود ۱۹۱ هزار فقره
استفاده از تلفن همراه حدود ۱۱۱ هزار فقره بوده است.
سرهنگ کشیر در خصوص پلیس مدرسه گفت: از میان دانشآموزان مدارس،۲ نفر توسط مدیر انتخاب میشود و پلیس راهور در مراسمی به آنان کارت پلیس مدرسه، پرچم و جلیقه مخصوص اهدا میکند. اگر رانندهای به فرمان ایست پلیس مدرسه توجه نکند و این دانشآموز شماره پلاک خودرو را به پلیس گزارش دهد، پلیس راهور در چارچوب قانون جریمه ۱۰۰ هزار تومانی برای راننده اعمال میکند.
سرهنگ کشیر در پایان گفت: که آمادگی پیشگیرانه، اقدام هماهنگ و هدفمند و مشارکت شهروندان میتواند شعار «ایمنی و آرامش در مهرماه»برای همه بههمراه داشته باشد.