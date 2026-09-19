اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات به مناسبت میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع)

جوان آنلاین: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد، امشب در تمامی میادین و اجتماعات شبانه مردمی سراسر کشور، آیینهای جشن و سرور میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
امشب، شب میلاد خجسته پدر عظیم الشان سرورمان، حضرت امام حسن عسکری(ع)، یازدهمین ستاره فروزان و خورشید تابناک آسمان امامت و ولایت است و دلهای ارادتمندان اهلبیت(علیهم السلام) به ذوق و شوق میلاد آن امام همام سرشار از شادی و بهجت و انبساط و سرور است و شایسته است در چنین شبی، میادین و اجتماعات شبانه سراسر کشور بار دیگر شاهد جلوههایی از عشق و ارادت مردمی به ساحت مقدس اهلبیت(علیهم السلام) باشند.
میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام)، جلوهای از تداوم نور امامت و ولایت و فرصتی ارزشمند برای تجدید پیوند دلهای مؤمنان با مکتب نورانی اهلبیت(علیهم السلام) است و ازاینرو، جشنهای مردمی این مناسبت در جایجای ایران اسلامی، جلوهای از محبت و ارادت خالصانه ملت مؤمن و خداجوی ایران به ساحت آن امام بزرگوار و فرزندش موعود غایب از نظرها خواهد بود و میادین و فضاهای عمومی شهرها را به عرصهای برای بروز نشاط مؤمنانه، شادی جمعی و همدلی اجتماعی تبدیل خواهد کرد.
به همین مناسبت، امشب در تمامی میادین و اجتماعات شبانه مردمی سراسر کشور، آیینهای جشن و سرور میلاد باسعادت حضرت امام حسن عسکری(علیه السلام) با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود و شهرها و روستاهای ایران اسلامی در شب میلاد یازدهمین پیشوای شیعیان، شاهد برپایی مراسمهای مردمی، فرهنگی و معنوی و جلوههای متنوع شادی و سرور خواهد بود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تبریک این عید سعید و خجسته به محضر سرورمان حضرت ولیعصر(عجل الله تعالی فرجه)، رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگ ایران و تمامی شیعیان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع)، از عموم مردم شریف و مؤمن دعوت میکند با حضور پرشور، باشکوه و خانوادگی در جشن میلاد حضرت امام حسن عسکری(ع) در میادین و اجتماعات شبانه در سراسر کشور، ضمن گرامیداشت این میلاد فرخنده، جلوهای باشکوه از عشق و ارادت به ساحت اهلبیت(علیهم السلام)، شادی و سرور مؤمنانه و نشاط اجتماعی ملت ایران را به نمایش بگذارند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی