مردی با «سعه صدر قرآنی»

جوان آنلاین: در سالیان اخیر و در حوزه اندیشه و تاریخ معاصر، پرداختن به فکر و حیات سیاسی آیتالله سید محمود طالقانی بازاری گرم یافته است. محققانی با اندیشهها و رویکردهای مختلف، به پژوهش و بازاندیشی در این حوزه پرداخته و نتایج آن را منتشر ساختهاند. این امر میتواند نشان از علاقه بخشی از جامعه ما، به زیست آن روحانی نامور و دریافت اطلاعات صحیح و مستند در این باره قلمداد شود. اثر تاریخی- پژوهشی «زندگینامه سیاسی آیتالله طالقانی»، در این زمره به شمار میرود. این تحقیق ازسوی علیرضا ملایی توانی انجام شده و نشر نی آن را به زیور طبع آراسته است. تارنمای ناشر در بازنمای موضوع و محتوای این کتاب، اشارت به نکاتِ مختصر پیآمده را ضروری دانسته است: «آیتالله سید محمود علایی طالقانی هم در حوزهنظر و اندیشه و هم در عرصهعمل و کنش و واکنش اجتماعی، دارای سعه صدر و وسعت مشربی فراوان بود و در این کردار خویش، مدارا و نرمش به خرج میداد. به همین سبب با جریانهای گوناگون فکری و رهبران حرکتهای سیاسی- مبارزاتی تعامل داشت و در آرا، آرمانها و نگرشهای آنان تأمل و اندیشه میکرد و در این فقره صاحب نظر و داوری بود. بدون تعصب و جزماندیشی و درعین پایبندی و ایمان استوارش به شریعت اسلامی و مکتب فکری قرآن کریم و آموزههای آن، با صاحبان آرا و مکاتب فکری، آثار متفکران مکاتب مختلف و مدافعان و مدعیان آن، به گفتوگو و تبادل آرا میپرداخت و به جوانب مختلف آوردههای آنان با تأمل و دقت مینگریست. «زندگینامهسیاسی آیتالله طالقانی»، کتابی است که به بررسی تحلیلی زندگی او میپردازد و از این رو، به ناگزیر در آن بخشهای عمدهای از وقایع تاریخ معاصر ایران نیز مرور شده است تا تأثیرپذیری این اندیشمند معاصر از محیط سیاسی- اجتماعی و تأثیرگذاری متقابل او بر فضای روزگارش بهدرستی تبیین شود. هم از این روی خواننده با محوریت تکاپوی طالقانی، میتواند با بخشهایی از پیشینه این مرزوبوم نیز آشنا شود و فرازونشیبهای آن را دریابد و آنگاه در جایگاه داوری قرار گیرد....»
شناخت پیشینه مؤلف هر اثر، میتواند رهیافتی به میزان توان وی در ورود به موضوعات پژوهشی مورد پرداخت او باشد. هم از این روی مروری بر سابقه تحصیل، تدریس و تحقیق نویسنده این کتاب نیز به هنگام مینماید: «علیرضا ملائی توانی در سال ۱۳۴۹، در قزوین به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در این شهر و دوره دبیرستان را در تنکابن به اتمام رساند. با ورود به دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۷، در رشتهتاریخ به تحصیل پرداخت و به ترتیب در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹، در مقطع کارشناسیارشد رشتهتاریخ از دانشگاه فردوسی مشهد و مقطع دکتری رشتهتاریخ ایران اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی، فارغالتحصیل شد. وی سابقهتدریس در دانشگاههای ارومیه، پیام نور، مؤسسهآموزش عالی باقرالعلوم (ع) و پژوهشکدهامام خمینی و انقلاب اسلامی را دارد و همچنین عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه ارومیه، عضو انجمن تاریخپژوهان ایران و سردبیر مجلهدانشکدهادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ویژهتاریخ و مباحث مربوط بدان است....»