رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران از حساب کاربری دانش‌آموزان در سامانه «شاد» گفت: کد احراز هویت این سامانه کلید ورود به حساب کاربری است.

جوان آنلاین: همزمان با افزایش استفاده دانش‌آموزان از خدمات آموزشی و پیام‌رسان «شاد»، شیوه‌های جدید کلاهبرداری با سوءاستفاده از کد‌های احراز هویت نیز مورد توجه پلیس فتا قرار گرفته است؛ شگردی که در آن کلاهبرداران با معرفی خود به‌عنوان مدیر، معلم یا معاون مدرسه تلاش می‌کنند اعتماد دانش‌آموزان را جلب کنند.

به گزارش مهر، سرهنگ بشیر اشراقی، رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری، در تشریح این هشدار گفت: کد احراز هویت سامانه «شاد» در واقع کلید ورود به حساب کاربری دانش‌آموزان است و قرار دادن این کد در اختیار دیگران می‌تواند زمینه سوءاستفاده از حساب کاربری را فراهم کند.

وی افزود: کلاهبرداران گاهی با معرفی خود به‌عنوان معاون پرورشی، مدیر مدرسه، معلم یا مسئول ثبت‌نام با دانش‌آموزان تماس گرفته و با طرح بهانه‌هایی مانند خرید کتاب درسی، تکمیل ثبت‌نام مدرسه، فعال‌سازی پنل آموزشی یا رفع مشکل ورود به سامانه «شاد»، از آنها می‌خواهند کد احراز هویت ارسال‌شده برایشان را در اختیار تماس‌گیرنده قرار دهند.

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه دانستن نام مدرسه، معلم یا سایر اطلاعات دانش‌آموز از سوی تماس‌گیرنده به معنای معتبر بودن درخواست او نیست، ادامه داد: دانش‌آموزان پیش از انجام هر اقدامی باید درخواست‌های این‌چنینی را از طریق مسیر‌های رسمی و مطمئن مدرسه بررسی کنند و از ارسال کد احراز هویت برای افراد ناشناس یا حتی افرادی که خود را مسئول مدرسه معرفی می‌کنند، خودداری کنند.

اشراقی همچنین از دانش‌آموزان خواست در صورت دریافت پیام یا تماس مشکوک، هیچ کد احراز هویتی را ارسال نکنند و روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنند.

وی گفت: در چنین شرایطی موضوع باید با والدین یا مسئول مدرسه در میان گذاشته شود و صحت درخواست از طریق راه‌های ارتباطی رسمی و قابل اطمینان بررسی شود.

وی با بیان اینکه کلاهبرداری‌های اینترنتی اغلب با سوءاستفاده از اعتماد و اطلاعات شخصی افراد انجام می‌شود، تأکید کرد: هیچ عجله‌ای برای ارسال کد وجود ندارد و دریافت هر کد احراز هویت باید برای صاحب حساب هشداری جدی باشد که ممکن است فرد دیگری در تلاش برای ورود به حساب کاربری او باشد.

رئیس پلیس فتا چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا بروز مشکل می‌توانند موضوع را از طریق سایت پلیس فتا گزارش کنند و برای دریافت راهنمایی و مشاوره نیز با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند؛ این مرکز به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی است.