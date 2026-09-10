جوان آنلاین: رضوان حکیمزاده روز پنجشنبه در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر اساس برآوردهای آماری، بیش از یک میلیون و ۱۵۴ هزار دانشآموز در بازه سنی ۶ سال، در آستانه ورود به مقطع اول دبستان قرار دارند. هدف ما این است که کودکان پیش از شروع رسمی کلاسها، با محیط مدرسه آشنا شوند و با آن پیوند برقرار کنند.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه جشن شکوفه پیش از سال تحصیلی جدید (۳۱ شهریور) برگزار شود، افزود: جشن شکوفههای امسال نیز قرار است ترکیبی از شادی بازگشایی مدارس و تجلیل از ارزشهای ماندگار میهن باشد تا دانشآموزان، نه تنها به عنوان یادگیرنده بلکه به عنوان نسل جدید و آگاه کشور به فضای مدرسه قدم بگذارند.
پروژه مهر با جدیت در حال پیگیری
حکیم زاده خاطر نشان کرد: جلسات اتاق وضعیت و بازگشایی مدارس در مهر ماه از ۱۵ مهرماه سال گذشته در وزارت آموزش و پرورش به صورت مرتب برگزار شده است.
وی ادامه داد: برای هر استان یک عضو از شورای معاونان وزارتخانه بهعنوان پشتیبان و ناظر تعیین شده تا علاوه بر نظارت بر حسن اجرای امور، حمایتهای لازم را در زمان مقتضی برای پیشبرد فرآیندهایی نظیر ثبتنام، ساماندهی نیروی انسانی، صدور ابلاغها و توزیع کتب درسی فراهم کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه امسال هیچ کلاس درسی از معلم خالی نخواهد ماند، اظهار کرد: برای سال تحصیلی پیش رو این کمبودها را از طریق استمرار خدمت بازنشستگان، و ورود فارغالتحصیلان دانشگاه فرهنگیان جبران کردیم البته با این حال پیگیری برای جذب نیروهای کیفیتبخشی شامل مربیان پرورشی، بهداشت و تربیتبدنی همچنان از طریق آزمونهای استخدامی را با رایزنی با سازمانهای ذیربط (برنامه و بودجه و اداری-استخدامی) در دستور کار داریم.
نتایج موفقیتآمیز طرح «حامی» در تابستان
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش با تأکید بر اهمیت جبران افت یادگیری دانشآموزان گفت: در تابستان امسال، طرح «حامی» با هدف جبران فرصتهای یادگیری از دست رفته برای ۲۲۰ هزار دانشآموز نیازمند تلاش در دروس فارسی، ریاضی و علوم بهصورت رایگان اجرا شد.
وی تصریح کرد: نتایج این طرح نشان داد که علاوه بر دانشآموزان نیازمند تلاش، حتی خانوادههای دانشآموزانی (۱۸۰هزار دانش آموز دیگر) که وضعیت تحصیلی خوبی داشتند نیز برای تقویت بنیه علمی فرزندانشان، از این کلاسها استقبال کردند که نشاندهنده اعتماد خانوادهها به برنامههای جبرانی است.
حکیمزاده یکی از رویکردهای اصلی تحولی امسال را تغییر در نحوه توانمندسازی نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: در این دوره، اختیاراتِ تصمیمگیری درباره سرفصلهای توانمندسازی حرفهای معلمان به مدارس و مدیران آنها واگذار شده است. بدین معنا که مدارس میتوانند بر اساس نیازسنجی خود و با تشخیص شورای مدرسه، سرفصلهای آموزشی (مانند تدریس اثربخش در فضای مجازی و یا سایر مهارتهای تربیتی) را مدیریت و اجرا کنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به همکاری سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی برای استقرار «راهبران برنامه درسی» در مدارس خاطرنشان کرد: این طرح به دنبال تغییر تمرکز سیستم آموزشی از «تدریس کتاب درسی» به سمت «یادگیری دانشآموز» است. برگزاری دورههای مرتبط با این طرح اکنون در جریان است و امیدواریم با اجرای این رویکرد تحولی، شاهد ارتقای کیفیت یادگیری در کلاسهای درس سراسر کشور باشیم.
حکیمزاده درباره وضعیت مقطع ابتدایی گفت: خوشبختانه بخش عمدهای از ثبتنامها انجام شده و درصد بالایی از ابلاغ آموزگاران ابتدایی صادر و سامانه کلاسبندیها نیز نهایی شده است تا مدارس با آمادگی کامل به استقبال سال تحصیلی بروند.
به گفته وی، سال گذشته بیش از ۸ میلیون و ۸۰۰هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند البته با توجه به ادامهدار بودن ثبت نامها برای امسال آمار نهایی دانش آموزان مقطع ابتدایی ۱۵ آبان ماه اعلام میشود.