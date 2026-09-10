هر آمریکایی ۵ هزار دلار؛ فریبکاری جدید ترامپ برای پیروزی در انتخابات

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا در تلاشی غیرمعمول برای متقاعد کردن رای دهندگان این کشور به منظور حمایت از حزبش گفت اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر کنترل کنگره را حفظ کنند، به هر بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار تحت عنوان «سود سهام ترامپ» پرداخت خواهد کرد.
به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ این پیشنهاد را در نخستین همایش حزب جمهوریخواه برای انتخابات میاندورهای در دالاس مطرح کرد، اما مشخص نبود که این پرداختها چگونه انجام خواهد شد و اینکه آیا این اقدام قانونی است یا خیر.
با توجه به اینکه حدود ۲۷۰ میلیون بزرگسال در آمریکا زندگی میکنند، اجرای این طرح حدود ۱.۳۵ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت.
ترامپ در سخنرانی خود که در ساعت پربیننده ایراد شد و یک ساعت و ۴۵ دقیقه طول کشید، از تکمیل «بهترین دو سال در تاریخ ریاست جمهوری» تمجید کرد و با وجود کاهش محبوبیت خود، ترامپ عملاً خودش را محور اصلی انتخابات قرار داد.
با این حال، معلوم نیست این سخنرانی انتخاباتی بتواند رای دهندگان مردد را که نظرسنجیها نشان میدهد از حزب ترامپ فاصله گرفتهاند، جذب کند؛ به ویژه در شرایطی که نارضایتی از هزینههای زندگی و جنگ با ایران رو به افزایش است.