کد خبر: 1378707
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش روسیه به قطعنامه سیاسی غرب علیه ایران در نشست شورای حکام

2 نماینده روسیه در وین گفت: ارجاع ایران به شورای امنیت فراتر از ابتدایی‌ترین موازین نزاکت دیپلماتیک است.

جوان آنلاین: "میخائیل اولیانوف"، نماینده دائم فدراسیون روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، در خصوص بند ۶ (د) دستور کار نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با عنوان «اجرای موافقت‌نامه پادمان در ارتباط با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران» اظهار داشت: در وهله نخست، ضروری می‌دانیم تاسف خود را از ناکام ماندن اجرای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، که در تاریخ ۲۷ خرداد میان تهران و واشنگتن منعقد شد، در پی اقدامات تهاجمی مجدد ایالات متحده ابراز کنیم، از جمله بخش‌هایی از این تفاهم که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مرتبط است.

وی افزود: امیدواریم دیر یا زود بتوان وضعیت موجود را به مسیر سیاسی ـ دیپلماتیک بازگرداند. همان‌گونه که اکنون دیگر باید برای همگان روشن شده باشد، هیچ جایگزینی برای این مسیر وجود ندارد. فدراسیون روسیه همواره بر این موضع استوار بوده است که تمامی مسائل مرتبط با وضعیت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران باید صرفا از طریق دیپلماسی و گفت‌و‌گو حل و فصل شود. تلاش برای برقراری صلح در خلیج فارس از طریق اعمال زور، پیامد‌های فاجعه‌باری در پی خواهد داشت.

اولیانوف ادامه داد: دشواری‌های موجود در اجرای تعهدات پادمانی در ایران که در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شماره GOV/۲۰۲۶/۵۰ تشریح شده است، بی‌دلیل و از هیچ پدید نیامده‌اند. این دشواری‌ها پیامد مستقیم تجاوز بی‌دلیل، ناموجه و مغایر با حقوق بین‌الملل از سوی اسرائیل و ایالات متحده علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، که تحت پادمان‌های آژانس قرار داشتند، در خرداد ۱۴۰۴ و نیز در بازه اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ بوده‌اند. این حملات نقض مستقیم منشور‌های سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حقوق بین‌الملل، قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس محسوب می‌شوند.

نماینده روسیه تاکید کرد: این یک واقعیت عینی است که در بند‌های ۲، ۳، ۱۳ و ۴۸ گزارش مدیرکل نیز منعکس شده است. در این بندها، از جمله، به بی‌سابقه بودن وضعیت ایجادشده از منظر اجرای پادمان‌ها که در پی این حملات به وجود آمده است، اذعان شده است. یادآوری می‌کنیم که پیش از آغاز بمباران‌ها، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌طور منظم فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در تاسیسات هدف حملات انجام می‌داد و عدم وجود نشانه‌هایی مبنی بر انحراف مواد هسته‌ای موجود در آنها به سمت مقاصد غیرمجاز را ثبت می‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: مایه تاسف عمیق است که اقدامات غیرقانونی ایالات متحده و اسرائیل تاکنون با واکنش جمعی شایسته از سوی کشور‌های عضو آژانس و همچنین محکومیت قاطعانه از جانب ریاست آژانس مواجه نشده است. فدراسیون روسیه به نوبه خود، این اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل را به صراحت محکوم می‌کند.

اولیانوف در ادامه اظهار داشت: در خصوص پیش‌نویس جدید قطعنامه که از سوی ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده است، پیدایش آن نه‌تنها از منظر محتوایی، بلکه از جنبه رویه‌ای نیز موجب شگفتی و ابهام است. یادآوری می‌کنیم که قاعده شماره ۳۳ آیین‌نامه داخلی شورای حکام مقرر می‌دارد که "پس از آنکه یک پیشنهاد به تصویب رسید، نمی‌توان آن را ظرف مدت چهار ماه مجددا مورد بررسی قرار داد". پیش‌نویس جدید حاوی هیچ عنصر اصولا جدیدی در مقایسه با قطعنامه ماه ژوئن نیست؛ این پیش‌نویس نیز ذیل همان بند دستور کار مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ماهیت امر، به همان مجموعه ادعا‌ها و ایراد‌های مطرح‌شده علیه تهران در زمینه اجرای پادمان‌های آژانس خلاصه می‌شود.

وی تاکید کرد: این پیش‌نویس به شکلی غیرحرفه‌ای و نادرست تنظیم شده است. بر این اساس، معتقدیم که از عبارات دوپهلو و مبهم آن نمی‌توان چنین نتیجه گرفت که موضوع ادعایی عدم پایبندی ایران به موافقت‌نامه پادمان خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شده است. با این حال، مایلیم برای آینده به تهیه‌کنندگان این ابتکار‌های زیان‌بار هشدار دهیم. ارجاع موضوع عدم پایبندی به تعهدات پادمانی یک کشور به شورای امنیت، آن هم کشوری که هدف بمباران قرار گرفته و تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس در آن نیز مورد حمله قرار گرفته‌اند، فراتر از ابتدایی‌ترین موازین نزاکت دیپلماتیک است.

اولیانوف در پایان خاطرنشان کرد: آنچه شورای امنیت سازمان ملل متحد واقعا باید مطابق با صلاحیت‌ها و ماموریت خود در زمینه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد، علل و عوامل ریشه‌ای وضعیت کنونی در خصوص اجرای پادمان‌ها در جمهوری اسلامی ایران است. پیش‌نویس قطعنامه، البته، در این خصوص سکوت اختیار کرده است.

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، شورای حکام ، ایران
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