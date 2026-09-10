کد خبر: 1378699
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

رویترز: تصرف زهپاد آمریکایی توسط ایران یک شکست برای پنتاگون و شرکت سازنده است

3 خبرگزاری رویترز گزارش داد موفقیت نظامی اخیر ایران در تصرف یک زهپاد (زیردریایی هدایت‌پذیر از دور) ارتش آمریکا، به تهران این قابلیت را برای مطالعه و مهندسی معکوس این شناور پیشرفته داده و این رویداد به منزله شکستی برای پنتاگون و شرکت سازنده این پهپاد خواهد بود.

جوان آنلاین: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه خبر داد سربازان ایرانی در نتیجه یک اقدام عملیاتی و اطلاعاتی پیچیده یک زهپاد پیشرفته ارتش آمریکا را در ورودی تنگه هرمز رهگیری و در اختیار گرفتند؛ شناوری که یکی از پیشرفته‌ترین سلاح‌های ارتش آمریکا محسوب شده و مجهز به فن‌آوری‌های زیر سطحی پیشرفته‌ای بوده که در سال ۲۰۲۵ تحویل ارتش آمریکا شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌ها این زهپاد از مدل خودکار Dive-LD، برای اجرای عملیات‌های شناسایی دوربرد و دیگر ماموریت‌های زیردریایی طراحی شده و در رده نسل جدید ادوات بدون سرنشین نظامی است که می‌توانند تا چند روز با مداخله انسانی اندک عملیات انجام دهند.

خبرگزاری انگلیسی «رویترز» در گزارشی در خصوص این دستاورد نظامی ایران نوشت، هر چند ارتش آمریکا و شرکت «اندوریل»، سازنده این زهپاد تلاش کرده‌اند تصرف آن به دست ایران را یک رویداد کم‌اهمیت جلوه دهند، اما این تصرف به منزله فرصتی برای ایران به منظور مطالعه و مهندسی معکوس این وسیله پیشرفته و ضربه به پنتاگون و شرکت اندوریل محسوب می‌شود.

به نوشته این رسانه، آمریکا قبلا تصرف ادوات نظامی بدون سرنشین خود توسط ایران را یک مساله جدی تلقی کرده همچون به غنیمت گرفتن پهپاد شناسایی رادارگریز RQ-۱۷۰ در سال ۲۰۱۱ که در آن زمان باراک اوباما، رئیس جمهور وقت ایالات متحده از تهران خواسته بود این پهپاد را بازگرداند، اما ایران مدت کمی بعد از آن اعلام کرد این پهپاد را مهندسی معکوس و تولید بومی کرده است و از نمونه بومی آن که طراحی آن منطبق بر نمونه آمریکایی بود، رونمایی کرد.

به این ترتیب تصرف زهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طبق گزارش رویترز به منزله تکرار حادثه‌ای مشابه با به غنیمت گرفتن پهپاد RQ-۱۷۰ محسوب می‌شود.

رویترز تصریح می‌کند: «تحلیلگران می‌گویند که ایران به احتمال زیاد از این پهپاد به‌دست‌آمده، برتری نظامی قاطعی به دست نخواهد آورد؛ با این حال، این ماجرا همچنان یک پیروزی تبلیغاتی برای تهران و یک عقب‌نشینی ناخوشایند برای تلاش‌های واشینگتن در راستای نمایش برتری فناورانه خود محسوب می‌شود.»

رویترز در ادامه این گزارش این موضوع را که سفارتخانه‌های ایران، ادعا‌های رئیس جمهور گزافه‌گوی آمریکا درباره این دستاورد نظامی و عمیلیاتی در میانه جنگ را به باد تمسخر گرفتند، بازتاب می‌دهند.

این خبرگزای می‌نویسد، سفارت ایران در غنا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به کنایه از بازیابی و در اختیار گرفتن این زیردریایی خودران در «تنگه‌ای که تحت کنترل افرادی است که حتی صدای عطسه یک میگو را می‌شنوند» بالید و در پیامی نوشت: «بچه‌های ما آن را مثل یک بطری پلاستیکی از داخل تور ماهیگیری بیرون کشیدند. کاملاً سالم. هنوز مثل یک احمق چشمک می‌زند. به کسی که دستش روی جوی‌استیک بود تسلیت می‌گوییم.»

در این میان «تیم هاوکینز»، کاپیتان نیروی دریایی آمریکا و عضو ارشد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن این رویداد مدعی شد: «این پهپاد معیوب یک مدل قدیمی بود که نه داده‌های حساس جمع‌آوری می‌کرد و نه هیچ تجهیزات سونار یا رادار طبقه‌بندی‌شده‌ای را حمل می‌کرد.»

«برایان کلارک»، پژوهشگر ارشد و مدیر مرکز مفاهیم و فناوری دفاعی در مؤسسه هادسون، گفت که ایران تقریباً به طور قطع تلاش خواهد کرد سخت‌افزار این پهپاد را باز کند، اما نرم‌افزار آن دارای محافظ‌های داخلی است. به گفته او، مهندسان ایرانی «قطعاً می‌توانند سیستم‌های مکانیکی را مهندسی معکوس کنند» و به سوابق موفق تهران در مهندسی معکوس هواپیما‌های آمریکایی اشاره کرد.

سفارت ایران در حیدرآباد نیز در ایکس نوشت: «مراسم باز کردن جعبه محصول توسط مهندسان معکوس‌ساز ما، فردا صبح!»

رویترز همچنین تاکید می‌کند که این حادثه همچنین شکاف میان پیام‌رسانی شرکت اندوریل و مشتریش، یعنی نیروی دریایی آمریکا را آشکار کرد.

مقامات نیروی دریایی آمریکا مدعی شدند که Dive-LD یک شناور مدل قدیمی بود که دچار نقص فنی شد و پس از رها شدن «بی‌حرکت در آب»، توسط نیرو‌های ایرانی بازیابی شد. این در حالی است که اندوریل، زهپاد Dive-LD را به عنوان «قابل‌اعتمادترین و انعطاف‌پذیرترین» خودروی زیرآبی خودران بزرگ موجود معرفی کرده و گفته است که این دستگاه توانایی کارکردن تا ۱۰ روز را در شرایط سخت دارد. علاوه بر استفاده نیروی دریایی آمریکا، این زهپاد به عنوان خودروی آزمایشی برای توسعه زهپاد بزرگ جدید استرالیا با نام کوسه شبح (Ghost Shark) نیز به کار رفته است.

شایان ذکر است، پالمر لاکی، بنیان‌گذار شرکت Anduril با اشاره به شکار این زهپاد از سوی ایران در صفحه مجازی خود در ایکس نوشت: این سامانه که برای عملیات در محیط‌های پرخطر طراحی شده، ماه‌ها در منطقه فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) فعالیت داشته است.

وی گفته است که این نوع زیردریایی تهاجمی از جمله تولیدات انبوه شرکت متبوعش است.

برچسب ها: زهپاد ، نیروی دریایی سپاه ، آمریکا
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