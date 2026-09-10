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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

سی‌بی‌اس: ۹ جنگنده آمریکایی در حمله ایران به پایگاهی در اردن آسیب دیدند

3 شبکه خبری آمریکایی سی‌بی‌اس در گزارشی با اشاره به ضربه سنگین ایران به جنگنده‌های آمریکایی در واکنش به تجاوز اخیر علیه نفتکش‌های ایرانی، نوشت: ۹ جنگنده آمریکایی در حمله به پایگاهی در اردن آسیب دیده‌اند.

جوان آنلاین: در گزارش سی‌بی‌اس آمده است: در حمله موشکی ایران به پایگاه هوایی «موفق السلطی» در اردن، ۹ فروند هواپیمای نظامی آمریکا آسیب دیدند.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، یک فروند جنگنده «تاندربولت A-۱۰» آمریکا در این حمله هدف قرار گرفت و یکی از بال‌های خود را از دست داد.

این گزارش می‌افزاید که حدود هشت فروند جنگنده «F-۱۵» نیز در جریان حمله موشکی ایران آسیب دیده‌اند.

 اردن پیش‌تر از حمله موشکی به کشورش خبر داد و گزارش‌های اولیه حاکی از حمله به دو پایگاه الازرق و شاهزاده حسن است.

شبکه الجزیره پیش‌تر گزارش داده بود که اردن از رهگیری موشکی در شهر اربد در شمال اردن خبر داده است.

سه‌شنبه شب (۱۷ شهریور) نیز برخی منابع اردنی اعلام کردند که در چندین نقطه از این کشور صدای انفجار شنیده شده است.

رسانه‌های عربی می‌گویند که پایگاه‌های هوایی «موفق السلطی» در منطقه الازرق و «شاهزاده حسن» اهداف حملات موشکی تنبیهی ایران است.

بر اساس گزارش‌ها، ارتش اردن به دلیل ناتوانی سامانه‌های پدافندی آمریکایی، جنگنده‌های نیروی هوایی را برای رهگیری موشک‌ها به پرواز درآورده است.

در تصاویر منتشر شده منتسب به این حملات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی متعدد عربی، ویدئو‌های متنوعی از عمل کردن موشک‌ها در آسمان اردن و تقسیم شدن هر موشک به چندین راکت کوچکتر و سپس شیرجه رفتن این مهمات به سوی زمین دیده می‌شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه ۱۸ شهریور تصاویری از حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکایی در اردن منتشر کرد.

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد چهارشنبه با انتشار این تصاویر متن شیرجه موشک بارشی بر روی پایگاه آمریکایی در اردن را ضمیمه کرد.

سپاه پاسداران همچنین از عبور موفق موشک‌های ایران از پدافند هوایی اردن خبر داد.

سپاه همچنین اعلام کرد که پاسخ کوبنده ایران همچنان ادامه دارد.

ساعاتی پیش سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرده بود: ارتش تروریست آمریکا تهدید کرده است که سه فروند نفتکش ایرانی را هدف قرار خواهد داد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی افزوده بود: در صورت هرگونه تعرض به کشتی‌های ایرانی، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌ها و منافع آمریکا را در منطقه به شدت هدف قرار خواهند داد.

برچسب ها: حمله موشکی ایران ، جنگنده آمریکا ، اردن
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