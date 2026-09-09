جوان آنلاین: رضا امیریمقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان عصر امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش تسنیم، در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه و برنامهها و اقدامات سفارت برای تقویت و توسعه هرچه بیشتر مناسبات میان دو کشور همسایه و مسلمان ارائه کرد.
عراقچی همچنین با قدردانی از نقش سازنده دولت پاکستان در تسهیل مسیر دیپلماسی، استمرار رایزنیها بین مسئولین دو کشور را برای تامین منافع متقابل و کمک به تامین امنیت و ثبات منطقه ضروری دانست.