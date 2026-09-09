ارتش لبنان: اسرائیل ۷۷۰۰ بار «توافق چارچوب» را نقض کرده است

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد: تداوم تجاوزات رژیم اشغالگر و تشدید این تجاوزات همزمان با عملیات تخریب و انفجار هیچ شکی درباره مقاصد تجاوزکارانه این رژیم باقی نمیگذارد.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: ما آمادگی کامل خود را برای اجرای تعهداتمان از زمان امضای «توافق چارچوب» ابراز کرده و اقداماتی را برای کنترل عملیاتی انجام دادیم؛ نیروهای اشغالگر اسرائیل از زمان امضای توافق چارچوب به این توافق پایبند نبوده و حدود ۷۷۰۰ بار آن را نقض کردند.
ارتش لبنان افزود: هدف رژیم اشغالگر اسرائیل، بیاعتبار کردن ارتش در داخل لبنان و در مقابل جامعه جهانی است؛ توقف تجاوزات و نقض تعهدات اسرائیل عامل اصلی تکمیل استقرار نیروهای ارتش و اجرای مأموریتهای آن طبق توافق چارچوب است.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴)، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ و تجاوزات رژیم اسرائیل علیه لبنان است. این توافق که پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد، با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیستی اشاره میکنند.