ایران قطعنامه شورای حکام را سیاسی و مخدوش خواند

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سیاسی و از نظر حقوقی و واقعیات، مخدوش خواند و تأکید کرد که این اقدام، اعتماد، همکاری و دیپلماسی را تخریب می‌کند.

جوان آنلاین: رضا نجفی امروز (چهارشنبه) در سخنرانی خود در نشست شورای حکام، پیش از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، درباره این سند گفت: «این یک ابزار سیاسی است، نه یک سند فنی. این متن، معیار‌های حقوقی را تحریف می‌کند و ابزاری برای اعمال فشار سیاسی است.»

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر اینکه متن از نظر حقوقی دچار ایراد‌های اساسی است، افزود: «این پیش‌نویس به‌دروغ ادعا می‌کند که ایران به موافقت‌نامه پادمان جامع خود پایبند نیست.»

نجفی توضیح داد که احراز عدم پایبندی بر اساس ماده ۱۲ بند «ج» اساسنامه آژانس، مستلزم شواهد معتبر و قابل راستی‌آزمایی از نقض پادمان‌هاست، اما گزارش مدیرکل که مبنای این سند قرار گرفته، هرگز اعلام نکرده است که آژانس انحراف مواد هسته‌ای را راستی‌آزمایی کرده است.

سفیر کشورمان تصریح کرد: «درخواست برای رفع نقض ادعایی که خود آژانس نمی‌تواند آن را اثبات کند، با معیار اثبات مورد نیاز در ماده ۱۲ بند «ج» سازگار نیست.»

وی با انتقاد از استفاده گزینشی از سوابق آژانس و نادیده گرفتن ارزیابی نهایی سال ۲۰۱۵ و بسته شدن پرونده موضوعات گذشته در شورای حکام، تأکید کرد که این سند همچنین چنان تنظیم شده است که گویی تجاوز‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگز رخ نداده‌اند.

نجفی افزود: «ادعا‌های مطرح‌شده در پیش‌نویس قطعنامه فاقد مبانی محکم حقوقی و واقعی هستند و بر شواهد عینی تکیه ندارند. مأموریت آژانس تنها فنی است و هرگز نباید به ابزاری برای پیشبرد دستورکار‌های ملی تبدیل شود.»

نماینده دائم ایران با اشاره به بازرسی‌های گسترده آژانس در کشورمان گفت: «با وجود این، آژانس هرگز انحراف حتی یک گرم مواد را در ایران گزارش نکرده است.» وی تأکید کرد که بانی این سند، خود متجاوزی است که می‌کوشد در پوشش دروغین دیپلماسی، فشار حداکثری اعمال کند.

نجفی تصریح کرد: «این سند به تجاوز پاداش می‌دهد و قربانی را مجازات می‌کند. این پادمان نیست، ریاکاری است.»

وی با رد ادعای حمایت بانیان قطعنامه از راه‌حل دیپلماتیک افزود: «این اجبار در پوشش دیپلماسی است. دیپلماسی واقعی مستلزم احترام متقابل است و با اجبار، فشار و تهدید پیش نمی‌رود. نمی‌توانید با تهدید ما به یک قطعنامه خصمانه، خواستار تعامل جدی باشید. این رویکرد تهاجمی، اعتماد را از بین می‌برد و به دیپلماسی منجر نمی‌شود.»

سفیر کشورمان تصریح کرد که تصویب این سند ناعادلانه و مخدوش، نه به عدم اشاعه و نه به پادمان‌ها خدمت می‌کند، بلکه اعتماد، همکاری، دیپلماسی و استقلال و اعتبار آژانس را تخریب خواهد کرد.

نجفی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «ایران تعهدات پادمانی خود را نه متوقف کرده و نه به حالت تعلیق درآورده است. ما تنها در شرایط بی‌سابقه کنونی که این اقدامات تجاوزکارانه ایجاد کرده‌اند، قادر به اجرای آنها نیستیم.»

وی افزود که ایران همکاری با آژانس را تا جایی که شرایط اجازه دهد ادامه خواهد داد، اما ایمنی مردم، تأسیسات و بازرسان آژانس را به خطر نخواهد انداخت.

قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی روز چهارشنبه با ۲۳ رأی موافق، سه رأی مخالف و هشت رأی ممتنع در شورای حکام تصویب شد. یک کشور عضو نیز فاقد حق رأی بود.