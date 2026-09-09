کد خبر: 1378653
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

1 انصارالله با تثبیت مواضع خود در غرب تعز و پیشروی به سمت مفرق المخا، فشار را بر اصلی‌ترین مسیر ارتباطی نیرو‌های وابسته به ائتلاف سعودی با ساحل غربی یمن افزایش داده است. این تحول در صورت تداوم می‌تواند ارتباط تعز با بندر المخا را مختل کرده و ارتباط نیرو‌های موسوم به ائتلاف سعودی با باب‌المندب را قطع کند. 

جوان آنلاین: انصارالله با تثبیت مواضع خود در غرب تعز و پیشروی به سمت مفرق المخا، فشار را بر اصلی‌ترین مسیر ارتباطی نیرو‌های وابسته به ائتلاف سعودی با ساحل غربی یمن افزایش داده است. این تحول در صورت تداوم می‌تواند ارتباط تعز با بندر المخا را مختل کرده و ارتباط نیرو‌های موسوم به ائتلاف سعودی با باب‌المندب را قطع کند. 
درگیری‌ها در محور‌های البرح، مقبنه و الکدحه در یمن تشدید شده و انصارالله تلاش می‌کند مواضع خود را در امتداد جاده تعز - المخا تثبیت کند. این محور از ابتدای دور تازه درگیری‌ها که از یک هفته پیش شروع شده، یکی از اصلی‌ترین نقاط تماس دوطرف بوده و هدف عملیات انصارالله، رسیدن به مسیر ارتباطی منتهی به المخا است. الجزیره از تلاش انصارالله برای قطع جاده تعز به المخا به‌عنوان یک مسیر تدارکاتی مهم نیرو‌های ائتلاف عربستان خبر داده است. «مفرق المخا» به نقطه‌ای کلیدی در معادله جدید تبدیل شده است. انصارالله در روز‌های اخیر مواضعی از جمله العریش را در شرق این منطقه در اختیار گرفته و با فشار بر جاده تعز - المخا، عملاً تلاش کرده است یکی از مسیر‌های اصلی ارتباطی نیرو‌های مستقر در ساحل را قطع یا دست‌کم ناامن کند. برخی منابع دیروز گفتند که یمنی‌ها به حدود ۱۸ کیلومتری المخا رسیده‌اند. اگر نیرو‌های انصارالله بتوانند حضور خود را در شرق و شمال‌شرق المخا تثبیت کنند، نیرو‌های وابسته به دولت یمن برای حفظ ارتباط زمینی میان تعز و ساحل با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند شد. در چنین وضعیتی، المخا می‌تواند از یک پایگاه ساحلی به نقطه‌ای نسبتاً منزوی تبدیل شود و انصارالله بدون نیاز به تصرف فوری خود بندر، فشار راهبردی بر مسیر منتهی به باب‌المندب را افزایش دهد. 
این فشار اکنون در چند جبهه دیگر نیز جریان دارد. هم‌زمان با نبرد‌های غرب تعز، درگیری‌ها در الجوف، مأرب و البیضا نیز ادامه یافته و نیرو‌های ائتلاف تحت حمایت عربستان تلاش کرده‌اند در برخی محور‌ها ضدحمله انجام دهند؛ عملیات‌هایی که موفقیت آنها چندان روشن نیست. به گفته منابع یمنی، هواپیما‌های جنگی سعودی فقط طی ۱۲ساعت منتهی به عصر دیروز، ۴۸ حمله هوایی به استان‌های الجوف، مأرب، تعز، الحدیده، صعده و البیضا انجام دادند. در یک ویدئوی حدوداً ۱۵دقیقه‌ای که «اعلام الحربی» انصارالله از منطقه الیتمه در الجوف منتشر کرده، بخش بزرگی از ادوات ائتلاف سعودی منهدم شده و غنائم گسترده‌ای به دست آمده است. در این ویدئو، انواع خودروها، نفربر و زره‌پوش به غنیمت نیرو‌های مسلح یمن درآمده است. 
در مقابل، حملات روز سه شنبه انصارالله به شهر‌های جنوبی عربستان، از جمله خمیس مشیط، ابها، نجران و جیزان، به زخمی‌شدن ۷۳ نفر و آسیب به برخی تأسیسات نفتی در آرامکو و نظامی انجامید؛ حملاتی که موقعیت صادرات نفتی عربستان را تحت فشار قرار داده است.
 درگیری بین عربستان و امارات در داخل ائتلاف ضد انصارالله بر پیچیدگی تحولات افزوده است. روز چهارشنبه، در شرایطی که طاهر العقیلی، وزیر دفاع شورای ریاست‌جمهوری یمن (وابسته به عربستان)، برای بازدید از مواضع خط مقدم در منطقه الضالع در جنوب یمن به این منطقه رفته بود، در محاصره قرار گرفت و معترضان حامی شورای انتقالی جنوب (نزدیک به امارات) تمام جاده‌های خروجی از منطقه الضالع را مسدود کردند. تحت چنین شرایطی، سی‌ان‌ان می‌گوید که ریاض در تلاش است تا کشور‌های دیگر را علیه یمن وارد جنگ کند و پس از حمله بزرگ یمنی‌ها به عربستان، در حال برنامه‌ریزی برای پاسخ به آنها در یمن است و متحدان خود را از برنامه‌های خود مطلع کرده است. نخستین نشانه‌های این تلاش عربستان دیروز آشکار شد، زمانی که خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، تهدید کرد که حملات یمن به عربستان ممکن است توافقنامه دفاع مشترک را فعال کند. آصف افزود بر اساس توافقنامه سه‌جانبه (عربستان، ترکیه و پاکستان)، هرگونه تجاوز علیه هر یک از طرف‌های آن، تجاوز به همه آنها محسوب می‌شود. وی تأکید کرد که پاکستان به تعهدات خود در قبال عربستان سعودی بر اساس این پیمان پایبند خواهد بود. آصف تصریح کرد: «در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشد. ما ملزم به رعایت شرایط و ضوابط این پیمان هستیم و در صورت نیاز به آنها عمل خواهیم کرد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: انصارالله ، سعودی ، یمن
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