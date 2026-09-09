جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سفارت روسیه در بوداپست امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: با وجود تصمیم بوداپست برای اخراج دیپلمات‌های روس، به تلاش برای حفظ گفتگویی سازنده ادامه خواهیم داد.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی سفارت روسیه در بوداپست آمده است: مجارستان از شعار‌های ایدئولوژیک به سبک بروکسل استفاده می‌کند و این نشانه گرایش به از دست دادن استقلال خود است. تصمیم بوداپست برای اخراج دیپلمات‌های روس با منافع ملی مجارستان و مردم این کشور همخوانی ندارد.

سفارت روسیه در بوداپست سپس اضافه کرد: هرگونه اقدام غیردوستانه مجارستان با پاسخی متناسب و قاطع روبه‌رو خواهد شد.

این در حالیست که وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرد پاسخ مسکو به این اقدام «سخت و دردناک» خواهد بود.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری دولتی تاس گفت: پاسخ به لابی روس‌هراس در بوداپست سخت و دردناک خواهد بود.

این اقدام پس از اخراج یک دیپلمات روس از مجارستان در ماه مه به اتهام فعالیت‌های اطلاعاتی انجام شد. همچنین در ماه مه، وزیر خارجه مجارستان سفیر روسیه را در پی حملات پهپادی روسیه به منطقه زاکارپاتیا در غرب اوکراین، که جمعیت قابل‌توجهی از مجار‌های قومی در آن زندگی می‌کنند، احضار کرده بود.