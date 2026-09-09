کد خبر: 1378527
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸
اقتصاد » اخبار کلی

تاج‌بخش: اطلس اقلیمی ایران پس از ۲۵ سال به‌روزرسانی می‌شود

سحر تاج‌بخش رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: تولید اطلس اقلیمی کشور با مشارکت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو در حال انجام است که بر اساس برنامه تا پایان سال آماده بهره‌برداری می‌شود.

جوان آنلاین: سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی کشور در شصت‌وپنجمین شورای مدیران این سازمان با اشاره به به‌روزرسانی اطلس اقلیمی کشور اظهار کرد: این اطلس طی ۲۵ سال گذشته به‌روزرسانی نشده بود، اما در نسخه جدید، وضعیت اقلیمی کشور بر اساس آخرین اطلاعات ثبت‌شده در مجموعه ایستگاه‌های هواشناسی کشور ارائه شده است.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: به‌طور معمول سالانه ۱۰۰ ایستگاه هواشناسی از انواع مختلف تأسیس یا تجهیز می‌شود، اما سال گذشته به دلیل شرایط خاص و جنگی کشور، ۷۰ ایستگاه و طرح هواشناسی به بهره‌برداری رسید که برخی از این طرح‌ها برای نخستین‌بار در سازمان هواشناسی عملیاتی شد.

رئیس سازمان هواشناسی بیان کرد: برای نمونه، برای نخستین‌بار از ظرفیت‌های فنی داخل کشور برای تولید و نصب گنبد رادار هواشناسی کرمانشاه استفاده شد. همچنین فاز سوم سامانه بومی ICS نیز سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: سامانه بومی ICS یکی از دو رکن خودکارسازی ایستگاه‌های هواشناسی کشور است که به‌وسیله متخصصان داخلی طراحی شده و تاکنون سه فاز آن عملیاتی شده است. فاز چهارم این سامانه نیز امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

بهره‌برداری از فاز دوم سامانه هشدار سیل تا پایان سال

تاج‌بخش درباره سامانه هشدار سیل نیز تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فاز دوم سامانه هشدار سیل که فاز نخست آن در سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید، تا پایان امسال آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی از تکمیل برنامه راهبردی چهار ساله سازمان هواشناسی خبر داد و گفت: برنامه راهبردی پیشین برای دوره ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ تنظیم و ابلاغ شده بود و برنامه جدید نیز امروز رونمایی می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأسیس نخستین مرکز منطقه‌ای اقلیم غرب آسیا در تهران یادآور شد: پورتال اطلاع‌رسانی این مرکز به‌تازگی به بهره‌برداری رسیده و در حال ارائه خدمات اقلیمی منطقه‌ای به کشورهای همسایه است.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قابل توجهی از سوی سازمان هواشناسی انجام شده است که مشارکت ۳۰ نفر از همکاران سازمان در حوزه‌های بین‌المللی از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

تاج‌بخش افزود: اخیراً حدود ۲۲ نفر از کارشناسان سازمان هواشناسی در اتحادیه منطقه ۲ آسیا، پست‌های کارشناسی و مدیریتی به دست آورده‌اند که چنین اتفاقی در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین برای نخستین‌بار در تاریخ سازمان هواشناسی کشور، ۶ ایرانی با حمایت این سازمان به‌عنوان مؤلف و سرمؤلف گزارش هفتم هیأت بین‌دولتی تغییر اقلیم موسوم به IPCC انتخاب شدند.

برچسب ها: سحر تاج‌بخش ، سازمان هواشناسی ، شرایط اقلیمی
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