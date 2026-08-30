کد خبر: 1376803
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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

‌قتل بر سر ۳/۵ میلیارد تومان رمزارز

‌قتل بر سر ۳/۵ میلیارد تومان رمزارز در حالی که تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت، تنها دو ساعت پس از وقوع جنایت، فردوس خودش را به پلیس معرفی کرد و با اظهار پشیمانی به قتل حمید اعتراف کرد. 
غلامرضا مسکنی 


اختلاف ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی دو فعال حوزه رمزارز، به قتل یکی از آنها انجامید. 
ساعت ۷ صبح روز شنبه هفتم شهریورماه، مرد جوانی سراسیمه با اداره پلیس تماس گرفت و از وقوع درگیری خونین میان یکی از دوستانش و مردی دیگر در خانه‌اش خبر داد. با اعلام این خبر، تیمی از مأموران کلانتری ۱۲۹ جامی به سرعت راهی محل حادثه شدند. مأموران در آپارتمانی در یکی از خیابان‌های مرکزی تهران، وارد اتاق پذیرایی شدند و با جسد مرد میانسالی به نام حمید روبه‌رو شدند. تیم پزشکی اورژانس که در محل حاضر شده بود، پس از معاینه پیکر مرد میانسال اعلام کرد او بر اثر شدت خونریزی و جراحات شدید جان باخته است. 

 فرار قاتل از صحنه جنایت 
بررسی‌های اولیه مأموران نشان داد عامل جنایت یکی از دوستان مقتول بوده که پس از درگیری و وارد کردن ضربات چاقو، از محل گریخته است. مأموران پس از حفظ صحنه قتل، موضوع را به قاضی غلامحسین صادق‌زاده، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، اطلاع دادند. 
دقایقی بعد بازپرس جنایی همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در محل جنایت حاضر شد و تحقیقات تخصصی برای کشف جزئیات حادثه آغاز شد. 
تیم جنایی در نخستین مرحله به تحقیق از صاحبخانه پرداخت؛ مرد جوانی که خودش حادثه را به پلیس و اورژانس اطلاع داده بود در توضیح ماجرا گفت: «مقتول از دوستان نزدیک من بود و مدتی بود با مرد میانسالی به نام فردوس اختلاف مالی داشت. دوستم از من خواست همراه فردوس به خانه من بیایند تا درباره اختلافشان با یکدیگر صحبت کنند. من هم قبول کردم و ساعتی قبل هر دوی آنها میهمان من شدند. آنها ابتدا با آرامش با یکدیگر صحبت می‌کردند و درباره اختلاف مالی‌شان که به نظر می‌رسید چند میلیارد تومان باشد، حرف می‌زدند، اما دقایقی بعد صدایشان بالا رفت و با هم درگیر شدند. درگیری آنها خیلی طول نکشید که ناگهان مرد مهمان با چاقو به سمت دوستم حمله کرد و مقابل چشمان من و همسرم چند ضربه به او زد. ما می‌خواستیم به دوستم کمک کنیم، اما فردوس ما را نیز با چاقو تهدید کرد و بعد به سرعت از خانه فرار کرد. بلافاصله با پلیس و اورژانس تماس گرفتیم تا شاید بتوانند جان دوستم را نجات دهند، اما وقتی امدادگران اورژانس رسیدند، اعلام کردند او فوت کرده است.» 

 اختلاف بر سر سرمایه‌گذاری در رمزارز 
همزمان با انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی، مأموران تحقیقات خود را برای شناسایی خانواده حمید آغاز کردند و از اعضای خانواده او تحقیق کردند. 
یکی از اعضای خانواده مقتول در تحقیقات گفت: «فردوس در زمینه خرید و فروش رمزارز فعالیت داشت. چندی قبل حمید مبلغ یک میلیارد تومان به او داد تا برایش در حوزه رمزارز سرمایه‌گذاری کند. فردوس با این پول سود خوبی به دست آورد و مبلغ حمید همراه با سود آن به ۳ میلیارد‌و۵۰۰ میلیون تومان رسید، اما او نه اصل پول و نه سود آن را به حمید پرداخت می‌کرد. همین موضوع باعث اختلاف آنها شده بود و روز حادثه نیز قرار گذاشته بودند تا درباره این اختلاف با یکدیگر صحبت کنند.» 
با به دست آمدن این اطلاعات، مأموران تحقیقات برای دستگیری فردوس را آغاز کردند و متهم تحت تعقیب قرار گرفت. 

 اعتراف ۲ ساعت پس از جنایت 
در حالی که تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه داشت، تنها دو ساعت پس از وقوع جنایت، فردوس خودش را به پلیس معرفی کرد و با اظهار پشیمانی به قتل حمید اعتراف کرد. 
متهم در جریان تحقیقات گفت: «من و مقتول در زمینه رمزارز فعالیت داشتیم و به همین دلیل با هم اختلاف پیدا کردیم. روز حادثه به خانه دوستش رفته بودیم تا درباره اختلافمان صحبت کنیم، اما عصبانی شدم و او را به قتل رساندم.» 
با اعتراف متهم، تحقیقات از او برای روشن شدن زوایای پنهان این جنایت و مشخص شدن علت و چگونگی وقوع درگیری ادامه دارد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: رمز ارز ، دعوا ، قتل
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