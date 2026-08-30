کد خبر: 1376801
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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
ورزش » ساير
تجربه پرسپولیس پیش‌روی آبی‌ها 

فرصت ناب برای استقلال 

1 چهار هفته از آغاز رقابت‌های لیگ برتر گذشته، هرچند هنوز هم برای حرف زدن در مورد شرایط تیم‌ها کمی زود است
فریدون حسن 

جوان آنلاین: چهار هفته از آغاز رقابت‌های لیگ برتر گذشته، هرچند هنوز هم برای حرف زدن در مورد شرایط تیم‌ها کمی زود است، اما روندی که تیم‌ها، به‌خصوص مدعیان قهرمانی تا اینجا طی کرده‌اند نشان می‌دهد کدام‌یک در مسیر درست قرار دارند و کدام‌یک باید خود را در این مسیر قرار دهند. 
استقلال تهران با پشت سر گذاشتن چند فصل پرفراز و نشیب حالا با سهراب بختیاری‌زاده در پی قهرمانی است. یک مربی جوان که با اتکا به داشته‌های استقلال گام به میدان بزرگ لیگ برتر و البته رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا گذاشته است. نکته جالبی توجه پیش‌روی بختیاری‌زاده این است که او در حالی استقلال را تحویل گرفته که به دلیل مدیریت‌های غلط حاکم بر این باشگاه پنجره نقل و انتقالات آبی‌ها بسته است و آنها نمی‌توانند بازیکن جدید جذب کنند. البته کار به اینجا ختم نشد و مدیریت باشگاه در ادامه هنرنمایی‌های خود تعدادی از بازیکنان تأثیرگذار تیم را هم از دست داد تا عملاً دست سهراب بختیاری‌زاده خالی بماند. 
با تمام این حرف‌ها، بختیاری‌زاده در زمان کوتاهی یک تیم منسجم و قابل احترام را آماده حضور در لیگ برتر کرد، تیمی که از همان هفته اول با قدرت کارش را شروع کرد و تاکنون هم ادامه داده است. بختیاری‌زاده و استقلال یک فرصت ناب را در اختیار دارند، فرصتی که اتفاقاً پنجره بسته شده نقل و انتقالات باشگاه برای آنها فراهم کرده است. استقلال با وجود از دست دادن چند بازیکن، اما شاکله خود را حفظ کرده و این برگ برنده آبی‌هاست. سهراب و استقلال امروز درست در شرایطی هستند که هشت سال قبل پرسپولیس با برانکو آن را تجربه کرد. 
هشت سال قبل پرسپولیس با پنجره بسته شده در نقل و انتقالات وارد رقابت‌های لیگ و لیگ قهرمانان آسیا شد. برانکو حتی برخی چهره‌های تأثیرگذار خود مثل وحید امیری و بیرانوند را هم از دست داد، اما با اتکا به داشته‌های خود هم قهرمان لیگ شد و هم تا فینال لیگ قهرمانان بالا رفت و اگر کمی باتجربه‌تر بود در تهران جشن قهرمانی آسیا را هم می‌گرفت. جالب اینکه استخوان‌بندی همان تیم تا سال‌ها پرسپولیس را قهرمان ایران کرد. 
حالا این داستان عیناً برای استقلال در حال تکرار شدن است. آبی‌ها از نقل و انتقالات محرومند و این یعنی دلال‌ها نمی‌توانند بازیکنان و مربیان بنجل و بیکار و بی‌تیم مانده را به آنها قالب کنند. استقلال با اتکا به بازیکنان خود تا حالا خوب نتیجه گرفته و این یعنی می‌تواند حتی بهتر هم نتیجه بگیرد. جالب است که حتی برخی پیشکسوتان این باشگاه هم چنین نظری دارند. به‌عنوان نمونه می‌توان به حرف‌های ادموند اختر، گلزن سابق آبی‌ها اشاره کرد که می‌گوید: «دوست ندارم پنجره استقلال باز شود، چراکه وقتی پنجره باز شود همه چیز به‌هم می‌خورد. وقتی پنجره باز شود، مگسان دور شیرینی می‌ریزند داخل باشگاه تا بازیکن و مربی خارجی بیاورند و یک، ۲ و حتی ۳ میلیون دلار هم گیرشان بیاید.» 
همه اینها می‌گوید که استقلال باید قدر فرصت به‌دست آمده را بداند. باید به داشته‌هایش تکیه کند و مطمئن باشد که می‌تواند با اتکا به جوانانش پیش برود. ماجرای هشت سال پیش پرسپولیس به ما ثابت کرد که می‌توان با کمترین خرج بهترین فوتبال را ارائه داد و حالا استقلال در همان مسیر قرار دارد و تاکنون نشان داده که می‌توان بدون ادعا بهترین فوتبال را بازی کرد. حالا این بختیاری‌زاده و استقلال هستند که بخواهند از این فرصت استفاده کنند یا اینکه با باز شدن پنجره نقل و انتقالات دوباره همه چیز به همان ریل قبلی برگردد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: لیگ برتر ، فوتبال ، استقلال
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