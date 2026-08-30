چهارمی تاریخی والیبال بانوان در آسیا 

جوان آنلاین: یک هشت دیگر در تقویم ورزش ایران به یادگار ماند، درست مثل هشتم آذر که هنوز هم با وجود گذشت سالها از خاطر یک ایران نرفته است. اینبار، اما نه هشت آذر، بلکه هشت شهریور خاطرهانگیز شد، آنهم توسط زنان والیبال ایران. روزی که بانوان ملیپوش ایران در پایان مسیر دشوار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا، برای نخستین بار در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گرفتند.
تیم ملی والیبال زنان ایران اگرچه در آخرین گام از رقابتهای قهرمانی قارهکهن برابر ژاپن، تیم ششم جهان، ۳ بر صفر شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز بازماند، اما به عنوان چهارم آسیا دست یافت. عنوانی که برای والیبال زنان ایران چیزی فراتر از یک رتبه ساده در جدول مسابقات است.
تیم والیبال بانوان ایران روز گذشته در دیدار ردهبندی قهرمانی آسیا در تیانجین چین به مصاف ژاپن رفت. شاگردان علیرضا طلوعکیان در سه ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۶ بر ۲۴ مغلوب حریف شدند، اما نتایج نزدیک ست اول و سوم نشان داد که فاصله میان دو تیم، دستکم در این مسابقه، آنقدرها هم که جایگاه جهانی دو تیم نشان میداد، یکطرفه نبود. بانوان ایران تا آخرین امتیاز جنگیدند، اما در نهایت تجربه ژاپن اجازه نداد مسابقه به ست چهارم کشیده شود.
آیدا ولینژاد، زهرا کریمی، الهه پورصالح، فاطمه خلیلی، ریحانه کریمی، شبنم علیخانی و نگار هاشمی لیبروی تیم، ترکیب آغازکننده ایران بودند و فاطمه منظوری، غزاله بستان، یسنا آهنکوبرو، سودابه باقرپور، مهسا کدخدا، ستایش حسینی و محدثه مشتاقی نیز در جریان مسابقات برای تیم ملی به میدان رفتند. ملیپوشانی که خود را مهیای رفتن روی سکو کرده بودند، اما ژاپن تیمی با ۱۴ دوره حضور در المپیک و دو قهرمانی در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۷۶ و سه قهرمانی جهان در سالهای ۱۹۶۲، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ این اجازه را به دختران والیبال ایران نداد و شکست مقابل چنین تیمی، پایان تلخی برای ایران رقم زد، اما نه این باخت و نه تلخی آن نتوانست ارزش مسیری را که زنان والیبال ایران طی کردند کم کند، چراکه چهارمی آسیا در واقع نتیجه یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه پروژه توسعه والیبال زنان ایران است که از سال ۱۴۰۳ با هدف قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر قاره در سال ۲۰۲۶ آغاز شد. جذب لی دو هی، مربی کرهای، تغییرات در کادر فنی و برنامهریزی تازه، بخشی از مسیری بود که فدراسیون برای رسیدن به این هدف طی کرد. تیمملی زنان در همین مدت توانست جایگاه خود را از رتبه ۸۰ جهان به حوالی رتبه ۴۰ برساند. حالا در این مسیر، بانوان والیبال ایران هشتم شهریور به یک ایستگاه مهم رسیدهاند؛ چهارم آسیا. هرچند که در نهایت شکست برابر ژاپن ثبت شد، اما بیشک چیزی که در تاریخ میماند، حضور زنان والیبال ایران در جمع چهار قدرت برتر قاره است. اتفاقی که بیشک، نه پایان یک پروژه که آغاز فصل تازهای برای والیبال زنان ایران خواهد بود.