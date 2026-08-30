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تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
ورزش » ساير
والیبال به بلندقامتان کشورمان تعظیم کرد 

نوجوانان ایران بر بلندای جهان 

1 ایستادن روی سکوی قهرمانی و آقایی در والیبال نوجوانان جهان، برازنده ملی‌پوشان زیر ۱۷ سال ایران است، تیمی که با هدایت آرش صادقیانی، هفت برد متوالی در دوحه ثبت کرد تا حسرت لمس جام قهرمانی به دل رقبا بماند
شیوا نوروزی

جوان آنلاین: ایستادن روی سکوی قهرمانی و آقایی در والیبال نوجوانان جهان، برازنده ملی‌پوشان زیر ۱۷ سال ایران است، تیمی که با هدایت آرش صادقیانی، هفت برد متوالی در دوحه ثبت کرد تا حسرت لمس جام قهرمانی به دل رقبا بماند. 
تیم‌ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال کشورمان در فینال دومین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان، رودرروی فرانسه ایستاد و با شایستگی ۳ بر یک سربلند از میدان بیرون آمد و اولین قهرمانی جهان در رده نوجوانان را برای والیبال ایران به ارمغان آورد. سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تبریک خود، قهرمانی والیبالیست‌های نوجوان در جهان و تلاش خستگی‌ناپذیر ملی‌پوشان در اوج جنگ روانی دشمن را تفسیر «ما می‌توانیم» خواند. 

 مسیر قهرمانی 
پسران آرش صادقیانی از همان بازی اول هدفی نداشتند، جز تصاحب جام قهرمانی. والیبالیست‌های نوجوان برای آنکه یک پای فینال جهانی ۲۰۲۶ باشند الجزایر، پاکستان و چین‌تایپه را شکست دادند و به عنوان صدرنشین راهی یک‌هشتم نهایی شدند. چین‌تایپه در مرحله حذفی دوباره یک باخت دیگر مقابل ایران را تجربه کرد. پاکستان رقیب تکراری ما در یک‌چهارم نهایی نیز دومین شکست را مقابل ملی‌پوشان ایران متحمل شد. در نیمه‌نهایی آرژانتین ۳ بر صفر مغلوب شد و در آخرین گام این فرانسه بود که با قبول شکست ۳ بر یک، برابر نوجوانان والیبال کشورمان زانو زد. 
والیبالیست‌های ما جوری از خروس‌ها سرتر بودند که جز در ست سوم اجازه نفس کشیدن به حریف ندادند؛ شاگردان صادقیانی ست اول را با اختلاف هفت امتیاز (۲۵ بر ۱۸) پیروز شدند و در ست دوم هم فرانسه را با ۱۱ امتیاز اختلاف (۲۵ بر ۱۴) بردند. اوج برتری بر حریف در ست چهارم رقم خورد؛ جایی که ملی‌پوشان والیبال زیر ۱۷ سال ما، فرانسه را ۲۵ بر ۱۲ درهم کوبیدند تا همه بفهمند حتی تیم‌ملی فرانسه هم مقابل ایران حرفی برای گفتن ندارد. در این دوره از رقابت‌ها که ایران و فرانسه قهرمان و نایب‌قهرمان نوجوانان جهان شدند، تیم‌های ملی برزیل و آرژانتین هم مقام‌های سوم و چهارم را 
به دست آوردند. 

 بهترین‌ها از ایران 
حضور سه بازیکن ایرانی در ترکیب تیم رؤیایی این دوره از رقابت‌ها، نقطه عطفی است برای نسل‌های آینده والیبال کشورمان. در پایان رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان، سینا حضرتی، منیب شیخ و آکام ابراهیم‌نژاد در بین برترین‌های دنیا جای گرفتند. حضرتی کاپیتان تیم‌ملی به‌عنوان بهترین قطرپاسور نوجوان دنیا معرفی شد، منیب شیخ لقب بهترین مدافع میانی را از آن خود کرد و ابراهیم‌نژاد نیز بهترین پاسور رقابت‌ها بود. همچنین سینا حضرتی به‌عنوان ارزشمندترین بازیکن (MVP) مسابقات انتخاب شد. 

 تقدیم به مردم و شهدا 
سرمربی تیم‌ملی والیبال زیر ۱۷ سال، اولین مقام قهرمانی جهان را به مردم، رهبر شهید و شهدا تقدیم کرد. آرش صادقیانی با اشاره به درخشش شاگردانش در این رقابت‌ها گفت: «خدا را شکر توانستیم بر بام والیبال زیر ۱۷ سال دنیا بایستیم و قهرمان جهان شویم. این قهرمانی را به همه مردم عزیزم، خانواده‌های شهیدی که در جنگ عزیزانشان را از دست دادند، رهبر شهیدم، همه والیبالیست‌های شهید لامرد و کودکان میناب تقدیم می‌کنم. خدا به ما لطف داشت و توانستیم به این مقام نائل شویم و دل مردم‌مان را شاد کنیم. از همه کسانی که برای ما دعای خیر کردند تشکر می‌کنم. دعای خیر و انرژی مثبت شما به ما رسید. خیلی خوشحالم و ان‌شاءالله این برد‌ها و موفقیت‌ها تداوم پیدا کند. این قهرمانی را به همه مردم عزیز کشورم تقدیم می‌کنم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ورزش ، والیبال ، مسابقات
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